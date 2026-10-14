Μουσικά Νέα 14.10.2026

Οι Rolling Stones επιστρέφουν στο στούντιο μετά το «Foreign Tongues» – Τι ετοιμάζουν

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Οι Rolling Stones επέστρεψαν στο στούντιο, σύμφωνα με τον σαξοφωνίστα Courtney Pine, ο οποίος αποκάλυψε ότι ηχογράφησε πρόσφατα με τον Mick Jagger
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι Rolling Stones βρίσκονται ξανά στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις.
  • Ο σαξοφωνίστας Courtney Pine συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Mick Jagger.
  • Η νέα δουλειά έρχεται λίγους μήνες μετά το άλμπουμ «Foreign Tongues».
  • Η δημιουργική ορμή του συγκροτήματος συνεχίζεται αδιάκοπα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι θρυλικοί Rolling Stones βρίσκονται ξανά στο στούντιο, προετοιμάζοντας το επόμενο μουσικό τους κεφάλαιο. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του σαξοφωνίστα Courtney Pine, ο οποίος αποκάλυψε ότι συνεργάστηκε με τον Mick Jagger για νέες ηχογραφήσεις πριν από λίγες εβδομάδες. Η επιστροφή στο στούντιο έρχεται μόλις τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ του συγκροτήματος, «Foreign Tongues», κάτι που δείχνει τη συνεχή δημιουργική τους ορμή.

Το θρυλικό συγκρότημα των Rolling Stones που επιστρέφει με το νέο άλμπουμ Foreign Tongues.
https://www.instagram.com/therollingstones/

Ο Courtney Pine, μιλώντας στην εκπομπή «Private Passions» του BBC Radio 3, μοιράστηκε τις λεπτομέρειες της συνεργασίας του: «Πραγματοποίησα άλλη μια ηχογράφηση πριν από μερικές εβδομάδες με τον Jagger για τους Rolling Stones». Ο σαξοφωνίστας δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον frontman του συγκροτήματος, περιγράφοντας τον Mick Jagger ως «έναν εκπληκτικό καλλιτέχνη» και αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος της ποπ μουσικής είναι «εντελώς διαφορετικός από οτιδήποτε γνωρίζω».

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Η σχέση του Courtney Pine με τον Mick Jagger δεν είναι καινούργια. Ο σαξοφωνίστας είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν με τον Mick Jagger, παίζοντας σαξόφωνο στο σόλο άλμπουμ του τραγουδιστή, «Wandering Spirit», που κυκλοφόρησε το 1993. Ο Courtney Pine θυμήθηκε μια εμπειρία από εκείνη την περίοδο, όπου μια αρχική εκδοχή ενός δίσκου απορρίφθηκε, οδηγώντας σε ένα νέο κάλεσμα για ηχογράφηση στο Λος Άντζελες.

Ο Mick Jagger σε αρχαιολογικό χώρο στην Κρήτη.
https://www.instagram.com/mickjagger

Η δέσμευση των Rolling Stones στη δημιουργία νέας μουσικής επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις του κιθαρίστα Keith Richards. Ο Keith Richards είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ο Mick Jagger «δεν λέει να σταματήσει», τονίζοντας ότι η δυναμική που αναπτύχθηκε κατά την ηχογράφηση του «Foreign Tongues» τους έδωσε το κίνητρο να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Αυτή η αδιάκοπη δημιουργικότητα αποτελεί σήμα κατατεθέν του θρυλικού συγκροτήματος, που συνεχίζει να εμπνέει γενιές μουσικόφιλων.

Η επιστροφή στο στούντιο σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τους Rolling Stones, οι οποίοι, παρά την πολυετή καριέρα τους, παραμένουν ενεργοί και δημιουργικοί. Η πρόσφατη κυκλοφορία του «Foreign Tongues» απέσπασε θετικές κριτικές και επιβεβαίωσε την ικανότητά τους να παραμένουν επίκαιροι. Η νέα αυτή ηχογράφηση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους χιλιάδες θαυμαστές τους παγκοσμίως, που ανυπομονούν να ακούσουν το επόμενο μουσικό τους έργο.

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Foreign Tongues Rolling Stones
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