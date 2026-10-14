Μουσικά Νέα 14.10.2026

Η Madonna αποκαλύπτει πώς γεννήθηκε το «Confessions II» – Η έμπνευση πίσω από το άλμπουμ

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Η ιστορία της Madonna στη Νέα Υόρκη, οι συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και η νέα ματιά στο «Confessions on a Dance Floor» του 2005
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "Confessions II" είναι συνέχεια του "Confessions on a Dance Floor", αλλά εστιάζει στον χορό ως διεκδίκηση του εαυτού.
  • Ο παραγωγός Stuart Price περιέγραψε τη δημιουργία του άλμπουμ ως μια βαθιά, ενστικτώδη μουσική σύνδεση.
  • Η έμπνευση για το άλμπουμ αντλήθηκε από την ιστορία της Madonna, ειδικά από τα πρώτα της βήματα στη Νέα Υόρκη.
  • Στο άλμπουμ συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix, Stromae και η Lola Leon.
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Η Madonna επέστρεψε δυναμικά με το «Confessions II», ένα άλμπουμ που αποτελεί συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Η συνεργασία της με τον παραγωγό Stuart Price, ο οποίος είχε επιμεληθεί και την περιοδεία «Celebration Tour», οδήγησε στη δημιουργία νέου υλικού, με την καλλιτέχνιδα να δηλώνει ότι δεν επρόκειτο για μια απλή επιστροφή στο παρελθόν, αλλά για την «ανακάλυψη νέων εδαφών».

Η Madonna με ροζ γυαλιά και σατέν ρούχα σε σκηνή με έντονο ροζ φωτισμό, προετοιμάζεται για το «Danceteria afterhours».
https://www.instagram.com/madonna/

Ο Stuart Price περιέγραψε τη διαδικασία ως μια βαθιά μουσική σύνδεση, όπου η έμπνευση ήρθε ενστικτωδώς. «Υπήρχε σίγουρα μια επίγνωση του τι σήμαινε το «Confessions», αλλά εκείνη δεν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα sequel ή να αναπαράγει κάτι που είχε κάνει στο παρελθόν», δήλωσε ο Stuart Price. «Αντλούσαμε την ίδια ενέργεια, από ένα εντελώς διαφορετικό σημείο στο χρόνο. Το πρώτο «Confessions» αφορούσε την ελευθερία και την απελευθέρωση της πίστας, αλλά αυτό το άλμπουμ αφορά περισσότερο τον χορό ως αντιπαράθεση, ως αποδοχή και διεκδίκηση του εαυτού».

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Το «Confessions II» δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της δουλειάς του Stuart Price. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης οι Sabrina Carpenter, Feid, Martin Garrix, Stromae και η κόρη της Madonna, Lola Leon. Ωστόσο, ο Stuart Price ήταν ένας από τους λίγους που βρέθηκαν δίπλα στην Madonna από τη γέννηση της ιδέας στο στούντιο μέχρι τις ζωντανές εμφανίσεις, από την Times Square μέχρι τα VMAs και από κλαμπ σε Άμστερνταμ και Λονδίνο.

Η Madonna ετοιμάζεται για την επιστροφή της στα MTV VMAs, φορώντας ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα και λευκό σακάκι.
https://www.instagram.com/madonna/

«Οι άνθρωποι έχουν προφανώς μια τεράστια συναισθηματική σύνδεση με το αρχικό «Confessions», αλλά δεν ανταποκρίνονται απλώς στη νοσταλγία», εξηγεί ο Stuart Price, αναφερόμενος στην ενθουσιώδη υποδοχή του «Confessions II» από τους θαυμαστές, το οποίο έφτασε στην κορυφή του Billboard 200 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την «βασίλισσα της pop». «Συνδέονται με κάτι νέο, στο παρόν. Και αυτό είναι το νόημα αυτού του άλμπουμ».

Η έμπνευση της Νέας Υόρκης

Ο Andrew Watt, ένας ακόμη από τους βασικούς συνεργάτες στο «Confessions II», εστίασε στην έμπνευση που άντλησε η Madonna από την ιστορία της, ειδικά από τα πρώτα της βήματα στη Νέα Υόρκη. «Ξεκίνησα να της μιλάω για το κλαμπ Danceteria, γιατί είμαι Νεοϋορκέζος και αγαπώ την ιστορία της μουσικής στη Νέα Υόρκη», δήλωσε ο Andrew Watt, αναφερόμενος στο πλέον κλειστό κλαμπ του Μανχάταν που αποτελούσε στέκι πολλών καλλιτεχνών, από τη Madonna μέχρι τον Jean-Michel Basquiat και τον Keith Haring τη δεκαετία του ’80.

«Κανείς δεν έχει πιο cool ιστορία από τη Madonna», συνέχισε ο Andrew Watt. «Καθώς μου διηγούνταν την ιστορία της, την είχαμε να την ερμηνεύει στο μικρόφωνο πάνω από το κομμάτι. Στη συνέχεια, πήρε το υλικό στο σπίτι της και έγραψε ολόκληρη την ιστορία της προέλευσής της σε τρεις σελίδες. Ήταν μια από τις πιο cool εμπειρίες στο στούντιο της ζωής μου».

Η Madonna με ροζ σύνολο και υψωμένο χέρι, γιορτάζει την κορυφή του Billboard 200 με το άλμπουμ «Confessions II».
https://www.instagram.com/madonna/

Ο Andrew Watt, ο οποίος έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως ο Paul McCartney και οι Rolling Stones, τονίζει την ξεχωριστή θέση της Madonna: «Έγραψε το βιβλίο για το πώς είναι να είσαι pop star. Είναι μια από τις σπουδαιότερες παραγωγούς και τραγουδοποιούς όλων των εποχών».

Η Madonna με γυαλιά ηλίου και κολιέ ποζάρει για τα MTV VMAs 2026, όπου είναι στην κορυφή των υποψηφιοτήτων.
https://www.instagram.com/madonna/

Η δημιουργία του «Confessions II» αποτελεί απόδειξη της συνεχούς εξέλιξης της Madonna ως καλλιτέχνιδας, η οποία καταφέρνει να συνδυάζει την κληρονομιά της με μια φρέσκια, σύγχρονη προσέγγιση.

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Confessions II Madonna
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