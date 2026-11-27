Ένα μουσικό βίντεο αφιερωμένο στην οικογένεια, στους ανθρώπους που καθορίζουν την πορεία μας και στις εμπειρίες που μας διαμορφώνουν

Με μια ματιά Ο Feid και ο Snoop Dogg κυκλοφόρησαν το τραγούδι «Gracias x Todo» για το Thanksgiving.

Το τραγούδι είναι μήνυμα ευγνωμοσύνης, εξερευνώντας προκλήσεις και χαρές της ζωής.

Το μουσικό βίντεο, σκηνοθετημένο από τον Diego Patiño, είναι αφιερωμένο σε σημαντικά πρόσωπα και εμπειρίες του Feid.

Ο Feid συμμετείχε στην παρέλαση Macy’s Thanksgiving Day και ξεκινά περιοδεία στη Βόρεια Αμερική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το πνεύμα των εορτασμών του Thanksgiving φέτος αποκτά μία ξεχωριστή μουσική υπόσταση, καθώς ο Κολομβιανός superstar της latin μουσικής, Feid, και ο θρύλος της hip-hop, Snoop Dogg, κυκλοφόρησαν το νέο τους κοινό τραγούδι με τίτλο «Gracias x Todo». Η συνεργασία αυτή, που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, αποτελεί ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και αντανάκλασης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το «Gracias x Todo» εξερευνά τις προκλήσεις και τις χαρές της ζωής, υπογραμμίζοντας πώς ακόμη και οι πιο δύσκολες στιγμές μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι καλύτερο. Μέσα από τους στίχους τους, οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται προσωπικές σκέψεις για την πορεία τους, τιμώντας τα πρόσωπα και τις εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει την ταυτότητά τους.

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Η έμπνευση πίσω από το «Gracias x Todo»

Σύμφωνα με δήλωση του Feid στο Instagram, το τραγούδι συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο, το οποίο σκηνοθέτησε ο Diego Patiño. Το οπτικό υλικό είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους και τις εμπειρίες που έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ζωή του Feid, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικογένειά του. Στο τέλος του βίντεο, εμφανίζεται επίσης η παιδική χορωδία Fundación Good Kidz, προσθέτοντας μία συγκινητική νότα.

Η πρώτη παρουσίαση του «Gracias x Todo» έγινε στις 12 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια των Latin Grammy Awards 2026, όπου ο Snoop Dogg έκανε μία απρόσμενη εμφάνιση. Εκείνη τη βραδιά, ο Feid απέσπασε το βραβείο για την καλύτερη performance reggaeton για το τραγούδι «Verano Rosa», μία συνεργασία του με την Karol G.

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Πρόσφατες και επερχόμενες δραστηριότητες

Ο Feid φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερα γεμάτο πρόγραμμα. Την επόμενη ημέρα, 28 Νοεμβρίου, συμμετείχε στην 100η επετειακή παρέλαση Macy’s Thanksgiving Day Parade, φέρνοντας τη μουσική της Λατινικής Αμερικής στην εορταστική εκδήλωση.

Επιπλέον, στις αρχές του επόμενου έτους, ο Feid θα ξεκινήσει την περιοδεία του «Ferxxo – The Green Star Tour 2027», η οποία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις σε αρένες σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Η περιοδεία, που προωθείται από την Live Nation, θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Φεβρουαρίου στο Kia Center του Orlando, με στάσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Miami, η Νέα Υόρκη, το Toronto, το Chicago, το Dallas και το Los Angeles, πριν κατευθυνθεί προς το Μεξικό, με προγραμματισμένη λήξη στην Πόλη του Μεξικού στα τέλη Μαΐου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το μουσικό βίντεο για το «Gracias x Todo» των Feid και Snoop Dogg παρακάτω. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δυναμική των δύο καλλιτεχνών και τη δυνατότητα της μουσικής να γεφυρώνει πολιτισμικά και γεωγραφικά χάσματα, μεταφέροντας ένα μήνυμα αγάπης και εκτίμησης, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που δίνει έμφαση στην ευγνωμοσύνη.

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