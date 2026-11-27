Η Black Friday έφτασε με μεγάλες εκπτώσεις αλλά και κινδύνους, μάθε πώς να προστατευτείς από απάτες και να κάνεις ασφαλείς αγορές

Με μια ματιά Οι καταναλωτές σχεδιάζουν να αγοράσουν ρούχα, τεχνολογία και ηλεκτρικές συσκευές κατά την Black Friday.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για σύγκριση τιμών και αξιολόγηση κριτικών, αλλά όχι για αυτόνομες αγορές.

Υπάρχει φόβος για ηλεκτρονικές απάτες, ειδικά με τη χρήση AI σε παραπλανητικά μηνύματα και κλωνοποιημένες φωνές.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές περιλαμβάνουν έλεγχο καταστημάτων, τιμών, ασφαλείς πληρωμές και γνώση δικαιωμάτων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με τις εκπτώσεις να φτάνουν έως και 70% και την τεχνητή νοημοσύνη να διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο, οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές παγίδες.

Η Black Friday, η περίοδος των μεγάλων εκπτώσεων που σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής αγοραστικής δραστηριότητας, έφτασε, φέρνοντας μαζί της προσφορές που αγγίζουν ακόμη και το 70%. Η φετινή χρονιά, ωστόσο, χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις διαδικασίες αγοράς, αλλά και από την ανάγκη για αυξημένη προσοχή όσον αφορά την αποφυγή ηλεκτρονικών απατών.

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Η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης και οι προτιμήσεις των Ελλήνων

Σύμφωνα με έρευνες, η πρόθεση των καταναλωτών να πραγματοποιήσουν αγορές κατά την περίοδο της Black Friday και της Cyber Monday παρουσιάζει αύξηση. Η πλειοψηφία των Ελλήνων σχεδιάζει να εκμεταλλευτεί τις προσφορές, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους κατά προτεραιότητα σε ρούχα και αξεσουάρ, ακολουθούμενες από προϊόντα τεχνολογίας και ηλεκτρικές συσκευές. Στη συνέχεια, έρχονται τα προϊόντα ομορφιάς, είδη σπιτιού και κουζίνας, με σημαντικό ποσοστό καταναλωτών να προϋπολογίζει ποσά από 100 έως 250 ευρώ, ενώ ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό αναμένεται να διαθέσει από 250 έως 500 ευρώ.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις καταναλωτικές συνήθειες, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους εκπτώσεων. Μια πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών είναι εξοικειωμένο με εφαρμογές AI και σκοπεύει να τις αξιοποιήσει στις αγορές της Black Friday και της εορταστικής περιόδου. Οι κύριες εφαρμογές της AI στις αγορές περιλαμβάνουν τη σύγκριση τιμών, την ανάγνωση και αξιολόγηση κριτικών προϊόντων, αλλά και την αναζήτηση προτάσεων για δώρα. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των χρηστών AI δεν είναι ακόμη έτοιμη να αφήσει την τεχνολογία να ολοκληρώσει αυτόνομα αγορές, επιθυμώντας προσωπική έγκριση σε κάθε στάδιο.

Ασφάλεια συναλλαγών και φόβος για ηλεκτρονικές απάτες

Με την αυξανόμενη στροφή στις ηλεκτρονικές αγορές, η ανησυχία για την ασφάλεια των συναλλαγών και τον κίνδυνο ηλεκτρονικών απατών γίνεται όλο και πιο έντονη. Πολλοί καταναλωτές δηλώνουν ότι φοβούνται πως μπορεί να πέσουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αναφέρει ότι έχει δεχθεί απόπειρα εξαπάτησης τον τελευταίο χρόνο, με κάποιους να υφίστανται και οικονομική απώλεια. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι νέες μέθοδοι εξαπάτησης που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως παραπλανητικά μηνύματα και τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή.

Συμβουλές για ασφαλείς αγορές κατά την Black Friday

Για την αποφυγή παραπλανητικών προσφορών και ηλεκτρονικών απατών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος παρέχουν χρήσιμες οδηγίες:

Ελέγξτε το κατάστημα: Στις ηλεκτρονικές αγορές, βεβαιωθείτε ότι το κατάστημα αναγράφει σαφώς την επωνυμία, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους όρους συναλλαγής. Υπολογίστε επίσης τα έξοδα αποστολής.

Στις ηλεκτρονικές αγορές, βεβαιωθείτε ότι το κατάστημα αναγράφει σαφώς την επωνυμία, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους όρους συναλλαγής. Υπολογίστε επίσης τα έξοδα αποστολής. Ελέγξτε την πραγματική έκπτωση: Η αναγραφόμενη τιμή αναφοράς για την έκπτωση πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή του προϊόντος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Μην παρασύρεστε μόνο από τα ποσοστά έκπτωσης.

Η αναγραφόμενη τιμή αναφοράς για την έκπτωση πρέπει να είναι η χαμηλότερη τιμή του προϊόντος κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες. Μην παρασύρεστε μόνο από τα ποσοστά έκπτωσης. Προτιμήστε ασφαλείς πληρωμές: Αποφύγετε ύποπτες ιστοσελίδες και μην κοινοποιείτε τραπεζικά στοιχεία μέσω μηνυμάτων ή email από άγνωστους αποστολείς. Διατηρήστε τα αποδεικτικά των συναλλαγών σας.

Αποφύγετε ύποπτες ιστοσελίδες και μην κοινοποιείτε τραπεζικά στοιχεία μέσω μηνυμάτων ή email από άγνωστους αποστολείς. Διατηρήστε τα αποδεικτικά των συναλλαγών σας. Γνωρίστε τα δικαιώματά σας: Στις αγορές από απόσταση, ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή. Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή προϊόντος που δεν είναι ελαττωματικό εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης.

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Οδηγίες προς τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις καλούνται να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στις προσφορές τους, αναγράφοντας σωστά την τιμή αναφοράς, διευκρινίζοντας τα προϊόντα που αφορά η προσφορά και ενημερώνοντας για τους χρόνους παράδοσης, τις αλλαγές και τις επιστροφές. Επισημαίνεται ότι τα εκπτωτικά προϊόντα εξακολουθούν να καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση σε περίπτωση ελαττώματος, ανεξαρτήτως της πολιτικής επιστροφών.

Η Black Friday, η Cyber Monday που ακολουθεί, και η γενικότερη περίοδος εκπτώσεων, προσφέρουν ευκαιρίες για αγορές, όμως απαιτούν προσοχή και ενημέρωση για την αποφυγή παγίδων και την προστασία των καταναλωτών.

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