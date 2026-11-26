Με μια ματιά Το ακυκλοφόρητο άλμπουμ των Duran Duran, «Reportage», ολοκληρώνεται 20 χρόνια μετά, τιμώντας τον Andy Taylor.

Το άλμπουμ του 2006 είχε έντονο πολιτικό σχολιασμό, αλλά δεν κυκλοφόρησε λόγω διαφωνιών και αποχώρησης του Taylor.

Η συνεργασία με τον Timbaland οδήγησε στη δημιουργία του άλμπουμ «Red Carpet Massacre» και στην αποχώρηση του Taylor.

Το «Reportage» θα κυκλοφορήσει με τα αρχικά μέρη κιθάρας του Andy Taylor, ως μουσικό αποχαιρετιστήριο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιστορία του ακυκλοφόρητου άλμπουμ των Duran Duran, με τον προσωρινό τίτλο «Reportage», αναβιώνει 20 χρόνια μετά την αρχική του σύλληψη. Το υλικό, που δημιουργήθηκε το 2006 κατά την περίοδο της επανένωσης της κλασικής πεντάδας, αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί και να κυκλοφορήσει, σε μια συγκινητική προσπάθεια να τιμηθεί η μνήμη του κιθαρίστα Andy Taylor, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 23 Νοεμβρίου 2026. Το «Reportage» αντιπροσωπεύει μια χαμένη ευκαιρία, ένα άλμπουμ με έντονο πολιτικό σχολιασμό που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας λόγω διαφωνιών με τη δισκογραφική εταιρεία και την αποχώρηση του Taylor.

Η πολιτική στροφή των Duran Duran

Μετά την επιτυχία του άλμπουμ «Astronaut» το 2004 και την επανένωση της εμβληματικής σύνθεσης που περιλάμβανε τους Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor και Andy Taylor, οι Duran Duran βρέθηκαν σε δημιουργικό οίστρο. Το 2006, ηχογράφησαν 14 τραγούδια που σηματοδοτούσαν μια στροφή προς έναν πιο ώριμο και προβληματισμένο ήχο. Η έμπνευση αντλήθηκε από τις διεθνείς εξελίξεις της εποχής, με αναφορές στους πολέμους σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

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Ο Nick Rhodes είχε αναφέρει σε συνέντευξή του στο The Guardian το 2007 ότι κομμάτια όπως το «Criminals in the Capitals» περιείχαν επικριτικούς στίχους για τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, με σαφείς αιχμές κατά των George W. Bush και Tony Blair. Αυτή η προσέγγιση αποτελούσε μια αξιοσημείωτη απόκλιση από τις γνωστές ερωτικές και χορευτικές επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως τα «Hungry Like the Wolf» και «Rio». Οι μουσικοί, πλέον στα σαράντα τους, επιθυμούσαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ως ενήλικες, προσδίδοντας στο «Reportage» έναν πιο πολιτικοποιημένο χαρακτήρα.

Η αντίδραση της δισκογραφικής και η συνεργασία με τον Timbaland

Η παρουσίαση του υλικού στη δισκογραφική εταιρεία το 2006, ωστόσο, δεν στέφθηκε με την αναμενόμενη επιτυχία. Αν και αναγνωρίστηκαν οι συνθέσεις, η εταιρεία θεώρησε ότι έλειπε ένα τραγούδι με ισχυρό εμπορικό αντίκτυπο, ικανό να οδηγήσει την προώθηση του άλμπουμ. Η πρόταση για συνεργασία με έναν εξωτερικό παραγωγό, με σκοπό την ενίσχυση του εμπορικού χαρακτήρα, οδήγησε τους Duran Duran στον τότε δημοφιλή παραγωγό Timbaland. Αρχικά, η ιδέα ήταν η δημιουργία δύο ή τριών επιπλέον κομματιών για να συμπληρωθεί το «Reportage». Ωστόσο, τα σχέδια σύντομα άλλαξαν. Τον Σεπτέμβριο του 2006, το συγκρότημα βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για ηχογραφήσεις με τον Timbaland, τον παραγωγό Nate «Danja» Hills και τον Justin Timberlake, ο οποίος είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για το συγκρότημα.

Η δεύτερη αποχώρηση του Andy Taylor και η γέννηση του «Red Carpet Massacre»

Η συνεργασία, όμως, επισκιάστηκε από τις αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στον Andy Taylor και τα υπόλοιπα μέλη. Διαφωνίες σχετικά με τη μουσική κατεύθυνση, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τη γενικότερη λειτουργία του συγκροτήματος είχαν διαβρώσει την επικοινωνία. Παρά τις προσπάθειες να αγνοηθούν τα προβλήματα, η κατάσταση κατέστη αβίωτη. Τον Οκτώβριο του 2006, οι Duran Duran ανακοίνωσαν επίσημα το τέλος της συνεργασίας τους με τον Andy Taylor, σηματοδοτώντας τη δεύτερη αποχώρησή του μετά από είκοσι χρόνια. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην εγκατάλειψη του «Reportage». Αντί να ολοκληρώσουν το αρχικό υλικό, οι τέσσερις εναπομείναντες μουσικοί, ενθουσιασμένοι από τον νέο, ηλεκτρονικό και χορευτικό ήχο που προέκυψε από τη συνεργασία με τον Timbaland, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα νέο άλμπουμ.

Έτσι, γεννήθηκε το «Red Carpet Massacre», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2007. Στο άλμπουμ αυτό, τις κιθάρες ανέλαβε ο Dominic Brown, ο οποίος είχε ήδη συνεργαστεί με το συγκρότημα σε ζωντανές εμφανίσεις. Το «Red Carpet Massacre» εστίασε σε ηλεκτρονικά στοιχεία και σύγχρονους ρυθμούς, ενώ ο Nick Rhodes παραδέχτηκε ότι το «Reportage» ήταν μια πιο μελαγχολική δουλειά, σε αντίθεση με την αισιόδοξη διάθεση που περίμενε το κοινό.

Η επιστροφή στο «Reportage» και ο συμβολισμός

Με τα χρόνια, το «Reportage» απέκτησε μυθική διάσταση για τους θαυμαστές. Το 2023, με αφορμή τη συμμετοχή του Andy Taylor στο άλμπουμ «Danse Macabre», ο Roger Taylor εξέφρασε το ενδιαφέρον του συγκροτήματος να επανέλθει στο ακυκλοφόρητο υλικό, με την προϋπόθεση της συμφωνίας όλων των εμπλεκομένων. Οι συζητήσεις προχώρησαν και το συγκρότημα άρχισε να εργάζεται εκ νέου στις ηχογραφήσεις. Τον Αύγουστο του 2026, ο Simon Le Bon και ο Nick Rhodes αποκάλυψαν ότι η ολοκλήρωση του «Reportage» ήταν πλέον στόχος, και μάλιστα με την επιθυμία να είναι ένα άλμπουμ για το οποίο ο Andy Taylor, που εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρό καρκίνο, θα μπορούσε να αισθάνεται περήφανος. Οι προσπάθειες εστιάζουν στη διατήρηση του αρχικού χαρακτήρα του δίσκου, ολοκληρώνοντας ό,τι είχε μείνει ημιτελές.

Λίγο πριν τον θάνατο του Andy Taylor, στις 4 Νοεμβρίου 2026, ο Roger Taylor δήλωσε στο ισπανικό «El Cultural» ότι το άλμπουμ βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο ολοκλήρωσης και στόχευε σε κυκλοφορία μέσα στο 2027. Τόνισε δε ότι τα κιθαριστικά μέρη του Taylor παρέμεναν άθικτα και αποτελούσαν βασικό στοιχείο του δίσκου. Το «Reportage», ένα άλμπουμ που συνδέθηκε με τη δεύτερη αποχώρηση του Andy Taylor, φαίνεται πλέον να γίνεται μια από τις τελευταίες του δισκογραφικές παρουσίες με τους Duran Duran. Η ιστορία του, από μια χαμένη ευκαιρία λόγω συγκρούσεων, μεταμορφώνεται σε ένα μουσικό αποχαιρετιστήριο αντίο, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και τιμώντας την κληρονομιά του αγαπημένου κιθαρίστα.

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