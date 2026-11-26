Με μια ματιά «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» κατέκτησαν την πρώτη θέση εισιτηρίων το τετραήμερο 19-22 Νοεμβρίου.

Το «Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» είχε ισχυρό ντεμπούτο, συγκεντρώνοντας 20.294 θεατές.

Το ντοκιμαντέρ «Μπορείς να δεις τα πάντα» σημείωσε εξαιρετικό άνοιγμα με 10.093 εισιτήρια.

Η συνολική προσέλευση στις αίθουσες αυξήθηκε, φτάνοντας τους 96.109 θεατές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εορταστική περίοδος φαίνεται να έχει ήδη δώσει το σήμα της εκκίνησης στον ελληνικό κινηματογράφο, με τις αίθουσες να καταγράφουν αυξημένη προσέλευση το τετραήμερο 19-22 Νοεμβρίου. Στην κορυφή της λίστας εισιτηρίων βρέθηκαν τα «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ», προσελκύοντας το οικογενειακό κοινό και φέρνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία των επόμενων εβδομάδων.

Η νέα προσθήκη στο δημοφιλές franchise των «Hunger Games», με τίτλο «Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes», πραγματοποίησε ένα ισχυρό ντεμπούτο, συγκεντρώνοντας 20.294 θεατές σε 71 αίθουσες. Συνολικά, μαζί με τις προβολές της Τετάρτης, η ταινία έφτασε τις 26.251 εισιτήρια. Η επίδοση αυτή παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη ταινία της σειράς, «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes», η οποία είχε κόψει 20.298 εισιτήρια κατά την πρεμιέρα της πριν από τρία χρόνια.

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Αντίθετα, τα «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» κατάφεραν να κλέψουν την παράσταση, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με 26.681 εισιτήρια μόνο για το τετραήμερο. Η ταινία, που έχει ήδη φτάσει τα 75.250 εισιτήρια συνολικά, φαίνεται να κερδίζει τις εντυπώσεις του κοινού, χάρη στην εορταστική της ατμόσφαιρα, και αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Στη δεύτερη εβδομάδα προβολής τους, το «Wild Horse Nine» συνεχίζει να προσελκύει το σινεφίλ κοινό, ενώ το τρίωρο ντοκιμαντέρ «Μπορείς να δεις τα πάντα» σημείωσε ένα εξαιρετικό άνοιγμα, με 10.093 εισιτήρια σε 47 αίθουσες. Από την άλλη πλευρά, το «I play rocky», παρά τις οσκαρικές του φιλοδοξίες και την ευρεία διάθεσή του σε 78 αίθουσες, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το αναμενόμενο ενδιαφέρον, με 6.495 εισιτήρια.

Στις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, το «Coyote vs. Acme» συνέχισε με 709 εισιτήρια, φτάνοντας συνολικά τα 35.294, ενώ το «Clayface» συγκέντρωσε 673 εισιτήρια και έφτασε τα 46.040. Το «Στην καρδιά του κτήνους» πρόσθεσε 534 εισιτήρια στο σύνολό του, που ανέρχεται πλέον σε 112.176, ενώ η επανέκδοση των «Δαιμονισμένων» έκοψε 501 εισιτήρια, φτάνοντας τα 5.227.

Η «Γιορτινή διασκέδαση με την Πέππα» έκανε πρεμιέρα με 595 εισιτήρια, ενώ η ελληνική ταινία «Θάλασσα από γυαλί» συγκέντρωσε 235 εισιτήρια στο δεύτερο τετραήμερο προβολής της, σε δύο αίθουσες, φτάνοντας συνολικά τα 861. Η συνολική προσέλευση στις κινηματογραφικές αίθουσες παρουσίασε αύξηση, με 96.109 θεατές να επισκέπτονται τους κινηματογράφους, έναντι 89.822 το προηγούμενο τετραήμερο, σηματοδοτώντας μια θετική τάση για την κινηματογραφική αγορά.

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