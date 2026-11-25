Η Disney ετοιμάζει νέα σειρά Aquamarine με την Emma Roberts να επιστρέφει στον ρόλο της Claire σχεδόν 20 χρόνια μετά την ταινία

Η Disney ετοιμάζεται να επαναφέρει στην οθόνη την αγαπημένη ταινία «Aquamarine», ανακοινώνοντας τη δημιουργία μιας νέας live-action σειράς. Η παραγωγή, που θα προβληθεί στο Disney+, θα αντλήσει έμπνευση από την ταινία του 2006, η οποία είχε αγαπηθεί από το κοινό και έχει πλέον αποκτήσει cult status. Στην παραγωγή συμμετέχουν και οι πρωταγωνιστές της αρχικής ταινίας, Emma Roberts και Jake McDorman, οι οποίοι όχι μόνο θα επαναλάβουν τους ρόλους τους, αλλά θα αναλάβουν και χρέη εκτελεστικών παραγωγών.

Η σκηνοθέτης της πρωτότυπης ταινίας, Elizabeth Allen Rosenbaum, επιστρέφει για να σκηνοθετήσει το πιλοτικό επεισόδιο, ενώ θα συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός, μαζί με την Susan Cartsonis, η οποία είχε αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.

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Στη νέα σειρά, η Kenzi Richardson αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Coral, μιας νεαρής κοπέλας που μετακομίζει σε μια ονειρική παραθαλάσσια πόλη. Εκεί, η Coral αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι της αλήθειας σχετικά με την εξαφάνιση της μητέρας της. Η αποκάλυψη ότι η μητέρα της ήταν γοργόνα, ενεργοποιεί μαγικές δυνάμεις μέσα στην Coral, την ίδια στιγμή που μυστικά από τα βάθη των κυμάτων απειλούν να έρθουν στην επιφάνεια.

Το υπόλοιπο καστ της σειράς περιλαμβάνει τους Briella Guiza (στον ρόλο της Mia), Theodore Dalton (στον ρόλο του August) και Annika Reese (στον ρόλο της Paige). Η Emma Roberts, η οποία είχε υποδυθεί την Claire στην ταινία, και ο Jake McDorman, που είχε υποδυθεί τον Raymond, επιστρέφουν στους ρόλους τους, ενισχύοντας την αίσθηση συνέχειας και σύνδεσης με την αρχική παραγωγή.

Η Ayo Davis, πρόεδρος της Disney Kids & Family, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το νέο εγχείρημα, δηλώνοντας: «Το «Aquamarine» είναι μια διαχρονική ιστορία ενηλικίωσης, και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα φέρουμε το χιούμορ, την καρδιά και την αίσθηση του θαύματος σε μια νέα γενιά. Στον πυρήνα της, είναι μια ιστορία για τη δύναμη της φιλίας, την αυτο-ανακάλυψη και την πίστη στον εαυτό σου. Και με ένα αστρικό καστ με επικεφαλής την Kenzi Richardson, υπάρχει μια μαγική ποιότητα σε αυτή την ιστορία που πιστεύω ότι οι θεατές παντού θα συνδεθούν πραγματικά».

Η πρωτότυπη ταινία, βασισμένη χαλαρά στο μυθιστόρημα της Alice Hoffman του 2001, παρακολουθούσε δύο έφηβες, τις οποίες υποδύονταν η Emma Roberts και η Joanna «JoJo» Levesque, που ανακάλυπταν ότι οι γοργόνες υπήρχαν πραγματικά, αφού μια σφοδρή καταιγίδα ξεβράζει μία στην ακτή. Η γοργόνα, ένα πλάσμα με εξυπνάδα ονόματι Aquamarine (Sara Paxton), ήταν αποφασισμένη να αποδείξει στον πατέρα της ότι η αληθινή αγάπη υπήρχε, ενώ ζητούσε τη βοήθεια των κοριτσιών για να κερδίσει την καρδιά ενός γοητευτικού ναυαγοσώστη (Jake McDorman).

Παρόλο που η ταινία έλαβε μέτρια θετικές κριτικές και δεν αποτέλεσε μεγάλη εμπορική επιτυχία κατά την κυκλοφορία της, με τα χρόνια εξελίχθηκε σε μια cult classic, με φανατικούς θαυμαστές, ακόμη και μεταξύ διασήμων. Η Addison Rae έχει δηλώσει ότι το τραγούδι της «Aquamarine» εμπνεύστηκε από την ταινία, ενώ η Chappell Roan έχει περιγράψει το μουσικό της βίντεο για το «Casual» ως «Aquamarine, αλλά gay».

Η Disney είχε παραγγείλει πιλοτικό επεισόδιο για τη live-action σειρά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η σειρά έχει την εκτελεστική παραγωγή των Melissa Carter (The Cleaning Lady), Rosenbaum (Purple Hearts, Guarding Stars) και Susan Cartsonis (Descendants 3), μαζί με τους Roberts και Jake McDorman. Το πιλοτικό επεισόδιο γράφτηκε από τη Sarah Watson (The Bold Type) και σκηνοθετήθηκε από την Rosenbaum, ενώ οι Watson, Rosenbaum, Susan Cartsonis, Emma Roberts και Jake McDorman είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η Disney αναφέρει ότι η σειρά εντάσσεται στην επεκτεινόμενη γκάμα σειρών ενηλικίωσης για το Disney+ και το Hulu, που περιλαμβάνει επίσης τίτλους όπως το «Percy Jackson and the Olympians», το «Coven Academy» και το «Phony».

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα λεπτομέρειες για την πρεμιέρα της σειράς, η αναβίωση ενός τόσο αγαπημένου τίτλου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους θαυμαστές του πρωτότυπου φιλμ.

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