Πώς διαμορφώνεται η «μάχη» του box office με το Hunger Games, τις νέες ταινίες της Disney και την επιστροφή του Meet the Parents

Με μια ματιά Το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» αναμένεται να παραμείνει στην κορυφή του box office.

Η ταινία είχε ισχυρό άνοιγμα, με 119 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια και 225 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Δύο νέες ταινίες, το «Focker In-Law» και το «Hexed», κυκλοφορούν παράλληλα.

Η Lionsgate επιθυμεί τη δημιουργία νέων ταινιών «Hunger Games» με τη συγγραφέα Suzanne Collins. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο box office, αναμένεται να παραμείνει στην κορυφή κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Thanksgiving, παρά την προσθήκη δύο νέων ταινιών στην αγορά: του «Focker In-Law» και του «Hexed». Μετά από ένα ισχυρό άνοιγμα που απέφερε 119 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια και 225 εκατομμύρια παγκοσμίως, η έκτη ταινία της σειράς «Hunger Games» από την Lionsgate δείχνει ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει.

Η ταινία, η οποία προβάλλεται σε 4.018 κινηματογράφους στη Βόρεια Αμερική, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει πάνω από 60 εκατομμύρια δολάρια, με πιθανότητα να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια. Με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων δολαρίων, το «Sunrise on the Reaping» βασίζεται σε θετικές κριτικές και στο στόμα-με-στόμα, έχοντας λάβει βαθμολογία A- από το CinemaScore και 94% από το κοινό στο Rotten Tomatoes, ενώ οι κριτικοί του έδωσαν 68%.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το trailer του «Hunger Games Sunrise on the Reaping» με τον Joseph Zada και την Elle Fanning

Ήδη, η ταινία έχει σημειώσει μια εξαιρετική αρχή, καταγράφοντας το υψηλότερο εισπρακτικό άνοιγμα Δευτέρας στην ιστορία του franchise, ξεπερνώντας ακόμη και το «Catching Fire» του 2013. Το Σαββατοκύριακο του ανοίγματος, το «Sunrise» κατέλαβε την πέμπτη θέση στις μεγαλύτερες πρεμιέρες στην ιστορία της Lionsgate, καθώς και την πέμπτη θέση μεταξύ των ταινιών που άνοιξαν το 2026 εγχώρια. Η πρώτη Παρασκευή προβολής του απέφερε 56 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας την τρίτη καλύτερη πρεμιέρα Παρασκευής για τη σειρά.

Ο επικεφαλής της Lionsgate, Adam Fogelson, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί ξανά με τη συγγραφέα Suzanne Collins για τη δημιουργία νέων ταινιών, τονίζοντας την επιτυχία του franchise. Στο «Sunrise on the Reaping», ο Joseph Zada υποδύεται τον Haymitch Abernathy, έναν ρόλο που στο παρελθόν είχε ερμηνεύσει ο Woody Harrelson.

Νέες Εισαγωγές στο Box Office

Την ίδια στιγμή, η Disney κυκλοφορεί την πρωτότυπη ταινία κινουμένων σχεδίων «Hexed» σε 3.725 κινηματογράφους, προβλέποντας ένα πενθήμερο άνοιγμα γύρω στα 45 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία, με προϋπολογισμό άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να προσελκύσει γυναίκες και οικογένειες, καθώς δεν αναμένεται άμεσος ανταγωνισμός από άλλες ταινίες κινουμένων σχεδίων για τουλάχιστον ένα μήνα, μέχρι την κυκλοφορία του «Angry Birds 3» από την Paramount. Η Disney εκφράζει αισιοδοξία, παρά τις μικτές επιδόσεις άλλων πρωτότυπων animation ταινιών πρόσφατα.

Η φωνητική ομάδα του «Hexed» περιλαμβάνει τις Hailee Steinfeld, Rashida Jones και Jodie Foster, με την ταινία να εστιάζει σε μια μητέρα και την έφηβη κόρη της που αντιμετωπίζουν τις μαγικές δυνάμεις του κοριτσιού. Η ταινία έχει λάβει βαθμολογία 66% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes.

Η Universal Pictures επαναφέρει τη σειρά «Meet the Parents» με το «Focker In-Law», την τέταρτη ταινία του franchise που ξεκίνησε το 2000. Μετά από 16 χρόνια, η ταινία κάνει πρεμιέρα σε πάνω από 3.350 κινηματογράφους, με την Universal να προβλέπει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια για το πενθήμερο. Ο προϋπολογισμός της ταινίας, μοιρασμένος με την Paramount, ανέρχεται στα 90 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αναμένονται επιπλέον 30 εκατομμύρια από 62 διεθνείς αγορές.

Ο John Hamburg, ο οποίος έχει γράψει τα σενάρια για τις προηγούμενες ταινίες, αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, ακολουθώντας τους Jay Roach και Chris Weitz. Οι Ben Stiller και Robert De Niro επιστρέφουν στους ρόλους τους, πλαισιωμένοι από τη νεοεισερχόμενη Ariana Grande. Η ταινία, ωστόσο, έχει λάβει αρνητικές κριτικές, με βαθμολογία 28% στο Rotten Tomatoes, σημαντικά χαμηλότερη από την αρχική ταινία.

Εκτός αυτών, η Angel Studios κυκλοφορεί το βιογραφικό «Hershey», ενώ το Netflix παρουσιάζει το «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» σε Imax, με τον Brad Pitt να επαναλαμβάνει τον ρόλο του.

Διάβασε επίσης: