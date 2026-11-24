Με μια ματιά Η κωμική σειρά «Κακές ιδέες» των Ατζαράκη και Ζάμπρα κάνει πρεμιέρα στον Alpha την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 22:30.

Η πλοκή αφορά έναν υπάλληλο γραφείου που μπλέκεται με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος λόγω οικογενειακής οφειλής.

Ο πρωταγωνιστής σχεδιάζει ληστεία για να ξεπληρώσει το χρέος, αλλά τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περιμένει.

Η σειρά περιλαμβάνει πολλές ανατροπές, δράση, και συμμετοχή πλούσιου καστ με guest εμφανίσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ανατρεπτική κωμική σειρά «Κακές ιδέες» των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα, με δυνατή πλοκή και ανατρεπτικές εξελίξεις που έρχεται σε α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha! Η σειρά που καθήλωσε το κοινό με τις ατάκες της και τις απρόβλεπτες καταστάσεις της, κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 22:30 με διπλό επεισόδιο!

Ο Αλέξης είναι ένας υπάλληλος γραφείου που δεν αγαπά καθόλου τη δουλειά του (σε πλήρη αντίθεση με την πλειοψηφία των ανθρώπων που δουλεύουν σε γραφείο και το λατρεύουν) και βλέπει την καθημερινότητά του να περνά μονότονα, μέχρι τη στιγμή που μια οικογενειακή οφειλή ανατρέπει όλα όσα γνώριζε μέχρι τότε (γενικά ετοιμαστείτε παιδιά, η φάση είναι: ανατροπές). Ξαφνικά, βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος (το οποίο αποδεικνύεται αρκετά ανοργάνωτο) και έναν αδίστακτο μαφιόζο, ο οποίος απαιτεί την εξόφληση του χρέους.

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Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ο Αλέξης καλείται να πάρει δραστικές αποφάσεις. Έτσι, καταστρώνει ένα περίπλοκο σχέδιο ληστείας, με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να ξεφύγει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί. (Τώρα εσείς θα αναρωτιέστε κάπου εδώ, τι απέγιναν εκείνες οι ανατροπές. Σταμάτησαν; Αμ δε! Συνεχίστε να διαβάζετε, πλησιάζουν) Γιατί τίποτα δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιάσει. Οι ανατροπές (βρε καλώς τα παιδιά!) διαδέχονται η μία την άλλη και μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα οδηγούν τον ίδιο σε μια περιπέτεια (αλλά μιλάμε για περιπετειάρα, ε; Πέρα απ’ την πλάκα, δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο action στην Ελλάδα: εκρήξεις, άλογα, σαμουράι, άλματα από γέφυρες, αμάξια που πέφτουν σε γκρεμούς και φυσικά… ανατροπές, έτσι; Μην ξεχνιόμαστε) που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα (και τη δική σας).

Στη σειρά συμμετέχει ένα πλούσιο καστ ηθοποιών (ενίοτε και συγγενών και φίλων ως απλήρωτοι κομπάρσοι) ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολυάριθμες guest εμφανίσεις αγαπημένων προσώπων από το χώρο του θεάματος και όχι μόνο, που προσθέτουν ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και ξεχωριστές στιγμές στην εξέλιξη της ιστορίας.

Πρεμιέρα: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στις 22:30 με διπλό επεισόδιο

Σε Α’ τηλεοπτική προβολή στον Alpha

Δημιουργοί: Διονύσης Ατζαράκης, Θωμάς Ζάμπρας

Σκηνοθεσία: Διονύσης Ατζαράκης

Σενάριο: Διονύσης Ατζαράκης, Θωμάς Ζάμπρας

Ηθοποιοί: Διονύσης Ατζαράκης, Θωμάς Ζάμπρας, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Γεράσιμος Γεννατάς, Σπύρος Μπιμπίλας, Δημήτρης Μακαλιάς, Αντίνοος Αλμπάνης, Νάντια Μπουλέ, Jerome Kaluta, Σωτήρης Καλυβάτσης, Λευτέρης Ελευθερίου, Γιάννης Σαρακατσάνης, Τζένη Μελιτά, Ανδρέας Πασπάτης, Δημήτρης Καμπόλης, Δημήτρης Σαμόλης, Γιάννης Ποιμενίδης, Πασχάλης Τσαρούχας

Παραγωγή: Foss Productions με συμπαραγωγή COSMOTE TV και Atza Productions

Disclaimer: το παρόν κείμενο έχει υποστεί επεξεργασία από τους ίδιους τους δημιουργούς της σειράς, εντός των παρενθέσεων

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