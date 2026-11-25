Με μια ματιά Η Ariana Grande κυκλοφορεί δύο νέα projects για την περιοδεία της «The Eternal Sunshine Tour» στο Peacock τον Δεκέμβριο.

Στις 11 Δεκεμβρίου, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour».

Μία ημέρα μετά, στις 12 Δεκεμβρίου, θα κυκλοφορήσει η συναυλιακή ταινία «The Eternal Sunshine Tour».

Οι δύο παραγωγές προσφέρουν στους fans μια διπλή μουσική εμπειρία, εστιάζοντας στη δημιουργία και την εκτέλεση της περιοδείας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν είσαι από εκείνους που δεν χορταίνουν την Ariana Grande και θέλεις να πάρεις μια ακόμη γεύση από τη μουσική της, ο Δεκέμβριος έχει κάτι ξεχωριστό για εσένα. Η pop star ετοιμάζεται να φέρει 2 νέα projects στην πλατφόρμα Peacock, δίνοντας στους fans της την ευκαιρία να μπουν ακόμη πιο βαθιά στον κόσμο της περιοδείας της. Και το καλύτερο; Δεν πρόκειται για μία μόνο κυκλοφορία, αλλά για δύο διαφορετικές παραγωγές που θα κάνουν την εμφάνισή τους σε διαδοχικές ημέρες. Από ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη δημιουργία της περιοδείας μέχρι μια συναυλιακή ταινία που μεταφέρει τη σκηνική εμπειρία στην οθόνη σου, η Ariana Grande έχει ετοιμάσει ένα διπλό μουσικό ραντεβού για τον Δεκέμβριο.

Ariana Grande: Το ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της περιοδείας έρχεται στις 11 Δεκεμβρίου

Η αρχή γίνεται στις 11 Δεκεμβρίου, με το ντοκιμαντέρ «The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour», το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο Peacock. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, η παραγωγή επικεντρώνεται στη δημιουργία της περιοδείας «The Eternal Sunshine Tour», προσφέροντας μια ματιά στη διαδικασία πίσω από το μουσικό εγχείρημα. Για τους fans της Ariana Grande, η συγκεκριμένη κυκλοφορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον κόσμο της περιοδείας και σε όσα συνδέονται με την προετοιμασία της. Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα μουσικό περιεχόμενο, αλλά για μια παραγωγή αφιερωμένη στη διαδρομή μέχρι τη σκηνή.

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Μία ημέρα μετά, η συναυλιακή ταινία «The Eternal Sunshine Tour»

Και αν το ντοκιμαντέρ δεν σου είναι αρκετό, η επόμενη ημέρα φέρνει ακόμη μία έκπληξη. Στις 12 Δεκεμβρίου κάνει πρεμιέρα στο Peacock η συναυλιακή ταινία «The Eternal Sunshine Tour», η οποία θα μεταφέρει την περιοδεία της Ariana Grande στην οθόνη. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στις δύο κυκλοφορίες είναι μόλις μία ημέρα, δημιουργώντας ένα διπλό αφιέρωμα στην περιοδεία. Πρώτα θα έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις το ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της και στη συνέχεια να απολαύσεις τη συναυλιακή ταινία.

Ένα διπλό μουσικό ραντεβού για τους fans της Ariana Grande

Με αυτές τις δύο παραγωγές, η Ariana Grande δίνει στους θαυμαστές της δύο διαφορετικές αφορμές να επιστρέψουν στον κόσμο του «The Eternal Sunshine Tour». Το «The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour» κάνει πρεμιέρα στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ το «The Eternal Sunshine Tour» ακολουθεί στις 12 Δεκεμβρίου, με αμφότερα τα projects να είναι διαθέσιμα μέσω του Peacock. Κράτησε, λοιπόν, τις ημερομηνίες, γιατί ο Δεκέμβριος αποκτά διπλό Ariana Grande soundtrack. Είτε σε ενδιαφέρει η δημιουργική πλευρά μιας περιοδείας είτε θέλεις να απολαύσεις μια συναυλιακή εμπειρία από την οθόνη σου, οι δύο νέες κυκλοφορίες έχουν ήδη θέση στη λίστα σου.

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