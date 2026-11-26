Μάθε για το βίντεο του Νίκου Κουρκούλη που τραγουδά στα ινδικά και ξεσήκωσε τα social media, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του

Με μια ματιά Ο Νίκος Κουρκούλης τραγούδησε στα ινδικά στο TikTok, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές του.

Ο τραγουδιστής ερμήνευσε το τραγούδι «Mundian To Bach Ke» στο καμαρίνι του, με χορευτικές κινήσεις.

Ο Κουρκούλης άφησε να εννοηθεί ότι η ενασχόληση με την ινδική μουσική είναι μόνο η αρχή.

Η ανάρτηση δείχνει τη χρήση των social media για αυθεντικές και διασκεδαστικές αναρτήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Κουρκούλης έκανε μια ευχάριστη έκπληξη στους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο τον βλέπουμε να τραγουδά στα ινδικά. Το στιγμιότυπο, που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, δείχνει τον τραγουδιστή να βρίσκεται στο καμαρίνι του, με ένα σημειωματάριο μπροστά του, όπου διάβαζε τους στίχους.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κουρκούλης ξεκίνησε να ερμηνεύει το τραγούδι «Mundian To Bach Ke» (γνωστό και ως «Beware Of The Boys»), προσπαθώντας να αποδώσει όσο καλύτερα μπορούσε τους στίχους, ενώ παράλληλα χόρευε. Η ερμηνεία του συνοδεύτηκε από ένα χαρούμενο και αυθόρμητο χορευτικό, δείχνοντας την καλή του διάθεση.

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Στη λεζάντα του βίντεο, ο Νίκος Κουρκούλης έγραψε χαρακτηριστικά «India unlocked. Πού πάμε μετά;», αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτή η ενασχόληση με την ινδική μουσική είναι μόνο η αρχή. Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αμέσως ενθουσιασμό στους θαυμαστές του, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την πρωτότυπη κίνησή του.

Αυτή η ενέργεια του Νίκου Κουρκούλη αποδεικνύει ότι οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους, αλλά και να δημιουργούν αυθεντικές και διασκεδαστικές αναρτήσεις που συνδέονται άμεσα με τους θαυμαστές τους. Η αλληλεπίδραση με το κοινό μέσω τέτοιων βίντεο ενισχύει τη σχέση τους και δημιουργεί μια πιο προσωπική σύνδεση.

Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στις διάφορες πτυχές της καριέρας του Νίκου Κουρκούλη, ο οποίος έχει αποδείξει στο πέρασμα των χρόνων την αγάπη του για τη μουσική και την αφοσίωσή του στο καλλιτεχνικό του έργο. Η πάντα θετική του παρουσία και η διάθεσή του να πειραματίζεται, τον καθιστούν ένα αγαπητό πρόσωπο στο ελληνικό μουσικό στερέωμα.

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