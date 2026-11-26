Το «This Symphony May Contain Hope» έρχεται στη μεγάλη οθόνη στις 13 Δεκεμβρίου, με την ίδια να υπόσχεται μια κατάθεση ψυχής γεμάτη ορχηστρικά κρεσέντο και συγκίνηση

Με μια ματιά Η συναυλία της Raye στο Royal Albert Hall θα προβληθεί στους κινηματογράφους.

Η ταινία περιλαμβάνει 117 μουσικούς και την ερμηνεία ολόκληρου του δεύτερου δίσκου της.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου σε Αμερική και Αγγλία.

Διεθνείς προβολές έχουν προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις σε εκείνους που μαγεύονται κάθε φορά που η Raye ανεβαίνει στη σκηνή και μετατρέπει κάθε νότα σε καθαρό, ακατέργαστο συναίσθημα, τα νέα που μόλις μοιράστηκε θα σε ενθουσιάσουν. Η αγαπημένη soul-pop τραγουδίστρια ετοιμάζεται να μεταφέρει τη θεαματική συναυλία της από το εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου απευθείας στις κινηματογραφικές αίθουσες, χαρίζοντας στο κοινό την ευκαιρία να ζήσει αυτή την εμπειρία στη μεγάλη οθόνη.

Η μαγική αυτή βραδιά πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της ξεχωριστής εκδήλωσης «This Symphony May Contain Hope», όπου η Raye ερμήνευσε ολόκληρο τον δεύτερο δίσκο της με τη συνοδεία της επιβλητικής Heritage Orchestra. Όπως δήλωσε η ίδια, μεγάλη της ελπίδα είναι οι θεατές να καταφέρουν να νιώσουν το «πάθος και την απόλυτη κατάθεση ψυχής» της μέσα από τα ηχεία του κινηματογράφου, όταν το φιλμ προβληθεί τον επόμενο μήνα σε περισσότερες από 750 αίθουσες.

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Με μια ιδιαίτερα συγκινητική και ενθουσιώδη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό, η Raye αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες πίσω από αυτό το κινηματογραφικό project που φέρνει τη μουσική της πιο κοντά στο κοινό. Δες όσα ξεχωρίζουν από όσα ανακοίνωσε.

117 μουσικοί και μια οικογενειακή στιγμή στη σκηνή

Περιγράφοντας το «This Symphony May Contain Hope» που έρχεται στη μεγάλη οθόνη, η Raye τόνισε πως η ταινία περιλαμβάνει 117 μουσικούς, δυνατές ερμηνείες, μεγάλα ορχηστρικά κρεσέντο και δραματικά φινάλε σε μια μουσική αναζήτηση προς την ελπίδα. Ιδιαίτερη συναισθηματική αξία έχει το γεγονός ότι στο πλευρό της βρέθηκαν οι αδερφές και οι παππούδες της, κάνοντας τη βραδιά στο Royal Albert Hall ακόμη πιο προσωπική και αυθεντική.

Η πρεμιέρα τον Δεκέμβριο και οι διεθνείς προβολές του 2027

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ίδια στο μήνυμά της, η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους σε Αμερική και Αγγλία για μία ξεχωριστή βραδιά την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, με τα εισιτήρια να έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Παράλληλα, για όσους βρίσκονται εκτός των πρώτων χωρών προβολής, σχεδιάζονται επιπλέον διεθνείς προβολές για τις αρχές του 2027, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους fans να απολαύσουν το θέαμα.

Μια συναυλιακή εμπειρία φτιαγμένη για τη μεγάλη οθόνη

Η συνύπαρξη της Raye με την Heritage Orchestra ανέδειξε στο έπακρο τη θεατρικότητα, τη φωνητική της δύναμη και τον πλούσιο ήχο του νέου της υλικού. Με τη σκηνοθετική αποτύπωση μέσα στον ιστορικό χώρο του Royal Albert Hall, η προβολή στο σινεμά υπόσχεται να μεταφέρει την ένταση, την ενέργεια και τη συγκίνηση της ζωντανής εμφάνισης σε όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Λονδίνο.

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