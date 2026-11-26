Με μια ματιά Ο Νίκος Καρβέλας κυκλοφόρησε το νέο του album «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» στις 26 Νοεμβρίου 2026.

Ο τίτλος του album παραπέμπει στην οδό όπου γεννήθηκε ο καλλιτέχνης στα Ταμπούρια του Πειραιά.

Το album περιλαμβάνει 14 νέα τραγούδια, με προσωπικές και κοινωνικοπολιτικές αναφορές.

Το πρώτο single από το album, «Καλημέρα», κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Νίκος Καρβέλας επιστρέφει στη δισκογραφική σκηνή με το νέο του album, «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 Νοεμβρίου 2026. Η νέα αυτή δουλειά, που κυκλοφορεί από την NK Music, θυγατρική της Panik Entertainment Group, περιλαμβάνει 14 ολοκαίνουρια τραγούδια, τα οποία προϊδεάζουν για ένα έργο πλούσιο σε προσωπικές αναφορές και κοινωνικοπολιτικές αιχμές.

Ο τίτλος του album, «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», δεν είναι τυχαίος. Παραπέμπει στις ρίζες του Νίκου Καρβέλα, καθώς η οδός αυτή βρίσκεται στην περιοχή των Ταμπουρίων του Πειραιά, όπου γεννήθηκε ο καταξιωμένος δημιουργός τον Σεπτέμβριο του 1951. Αυτή η διεύθυνση προσδίδει έναν έντονα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα στη νέα δισκογραφική του πρόταση, συνδέοντας τη μουσική του με τον τόπο καταγωγής και τις παιδικές του μνήμες. Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού της δισκογραφικής εταιρείας στο Instagram, συνοδευόμενη από μια φωτογραφία του καλλιτέχνη.

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Την πρώτη γεύση από το album έδωσε το single «Καλημέρα», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Νοεμβρίου, προετοιμάζοντας το κοινό για τη νέα μουσική πρόταση του Νίκου Καρβέλα. Το album «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια» περιλαμβάνει συνολικά 14 τραγούδια, με τίτλους που υποδηλώνουν ένα πολυσυλλεκτικό έργο.

Η ακρόαση ξεκινά με το «Φλωρινιωτάκι (Ελενάκι μου)», έναν τίτλο που φέρνει στο νου παραδοσιακές και συναισθηματικές συνδηλώσεις. Στη συνέχεια, συναντάμε το «Ψυχιατρείο», 1 τραγούδι περίπου επτάμισι λεπτών που συνδυάζει ρεμπέτικους ήχους με ηλεκτρική κιθάρα, και το «Καπνικαρέα», πριν φτάσουμε στο ήδη γνωστό και ευδιάθετο «Καλημέρα».

Με το «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», ο Νίκος Καρβέλας προσθέτει ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο στην πλούσια δισκογραφική του πορεία, παρουσιάζοντας ένα έργο που αναδεικνύει την προσωπική του ταυτότητα και το διαχρονικό του ενδιαφέρον για την κοινωνική πραγματικότητα.

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