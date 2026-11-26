Με μια ματιά Η Ariana Grande παρομοίασε την κριτική για το βίντεο «Petal» με επεισόδιο «Black Mirror».

Το κοινό εστίασε στην εμφάνιση της τραγουδίστριας, αγνοώντας το μήνυμα του βίντεο.

Η Grande πήρε διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της συνεχούς κριτικής.

Ανακοίνωσε ντοκιμαντέρ και ταινία συναυλίας για την περιοδεία της «eternal sunshine». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande αποκάλυψε πως η έντονη κριτική που δέχτηκε για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού της «Petal» νωρίτερα φέτος, την έκανε να νιώσει σαν να πρωταγωνιστεί σε ένα επεισόδιο της δυστοπικής σειράς «Black Mirror». Η παγκόσμια σταρ της ποπ, μιλώντας στην εκπομπή «Las Culturistas», εξήγησε πώς η αντίδραση του κοινού εστίασε σε πτυχές που δεν είχαν καμία σχέση με το μήνυμα του τραγουδιού ή την καλλιτεχνική του αξία.

Το μήνυμα του «Petal» και η παρανόηση του κοινού

Το μουσικό βίντεο για το «Petal» παρουσίαζε την Ariana Grande να βρίσκεται σε μια σειρά από οντισιόν, όπου προσπαθούσε να προσαρμόσει την εμφάνιση και την προσωπικότητά της για να ευχαριστήσει μια ομάδα κριτικών ανδρών. Στο τέλος, η Ariana Grande συνειδητοποιεί ότι η εστίαση δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτές τις αλλαγές, αλλά στην ίδια της την τέχνη. Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού, μετά την κυκλοφορία του βίντεο τον Αύγουστο, επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στην εξαιρετικά αδύνατη εμφάνιση της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας, αγνοώντας πλήρως το μήνυμα που ήθελε να περάσει.

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«Ήταν ένα διασκεδαστικό πράγμα το ότι αυτό το βίντεο – με πρόθεση να το εξηγήσει ξεκάθαρα – είχε τη δική του, μετα-παρανοϊκή, τρελή αντίληψη», δήλωσε η Ariana Grande στους οικοδεσπότες Bowen Yang και Matt Rogers. «Είναι σαν το “Black Mirror”. Πραγματικά πίστευα ότι θα ήταν μια αποκάλυψη, εγώ να μοιράζομαι ένα ευάλωτο κομμάτι του εαυτού μου».

Η ανάγκη για διάλειμμα και η στήριξη στους χορευτές

Λίγο μετά την κυκλοφορία του βίντεο, ο εκπρόσωπος της Ariana Grande ανακοίνωσε ότι η τραγουδίστρια θα έκανε ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της «ατελείωτης, συνεχούς δημόσιας κριτικής». Παρά την αρνητική εμπειρία, η Ariana Grande δηλώνει ότι στέκεται απόλυτα δίπλα στο οπτικό υλικό. «Θα το ξαναέβαζα σήμερα. Δεν θα άλλαζα τίποτα», είπε, τονίζοντας πόσο θεραπευτική ήταν η σύνδεσή της με τους χορευτές που υποδύθηκαν τις υπόλοιπες υποψήφιες στις οντισιόν, συζητώντας το μήνυμα του τραγουδιού. «Όλοι μας έχουμε ακούσει κάποιο ενδιαφέρον πράγμα για τον εαυτό μας που δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη, το ταλέντο ή την δουλειά μας. Ήταν μια πολύ όμορφη μέρα στα γυρίσματα».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι η παραποίηση των προθέσεών της από το κοινό την είχε πληγώσει πολύ στο παρελθόν, κάτι που εξερεύνησε εκτενώς στο άλμπουμ της «eternal sunshine», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200. «Τώρα νιώθω πραγματικά ότι αρκεί να δημιουργώ από μια αυθεντική θέση… ας έρθει ό,τι έρθει», δήλωσε.

Νέες ανακοινώσεις και κινηματογραφικές εμφανίσεις

Η εμφάνιση της Ariana Grande στο podcast έρχεται μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε το ντοκιμαντέρ και την ταινία συναυλίας της για την «eternal sunshine» περιοδεία της, που θα κυκλοφορήσουν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Το «eternal sunshine diaries: the making of the tour» θα ακολουθήσει την Ariana Grande κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται του ανοίγματος της sold-out περιοδείας της, ενώ το «the eternal sunshine tour» θα καταγράψει το πλήρες setlist, τα visuals και τη χορογραφία της βραδινής της παράστασης. «Την τελευταία φορά που κάναμε ντοκιμαντέρ περιοδείας, δεν ήμουν ιδιαίτερα άνετη με τις κάμερες στο δωμάτιο», είπε η Ariana Grande για τις ταινίες στο podcast, αναφερόμενη στο ντοκιμαντέρ της «Sweetener Tour» ως «όχι πραγματικά ντοκιμαντέρ, αλλά απλώς η παράσταση με μερικά αστεία bloopers ενδιάμεσα». Η εμφάνιση αυτή συμπίπτει επίσης με την κυκλοφορία της τελευταίας κινηματογραφικής της δουλειάς, της ταινίας «Focker-in-Law», στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τους Robert De Niro και Ben Stiller.

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