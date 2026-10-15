Celeb World 15.10.2026

Cori Broadus: Η κόρη του Snoop Dogg «δανείζει» τη φωνή της στην animated σειρά «Doggyland»

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Η Cori Broadus, κόρη του Snoop Dogg, κάνει το ντεμπούτο της στην τρισδιάστατη animated σειρά «Doggyland», δανείζοντας τη φωνή της σε έναν χαρακτήρα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Cori Broadus, κόρη του Snoop Dogg, κάνει το ντεμπούτο της σε animated σειρά, δανείζοντας τη φωνή της στην Maxine.
  • Η σειρά «Doggyland», συν-δημιουργημένη από τον Snoop Dogg, στοχεύει στην εκπαίδευση και ψυχαγωγία μικρών παιδιών.
  • Η Cori Broadus συνέβαλε ενεργά στη δημιουργία του χαρακτήρα Maxine, τον οποίο περιγράφει ως επέκταση της παιδικότητάς της.
  • Το μήνυμα της σειράς, και ειδικά του τραγουδιού «You’re Enough», είναι η αποδοχή του εαυτού και η αυτοπεποίθηση.
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Η Cori Broadus, κόρη του Snoop Dogg, κάνει ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα της, καθώς αναλαμβάνει ρόλο στην τρισδιάστατη παιδική animated σειρά «Doggyland». Η σειρά, η οποία συν-δημιουργήθηκε από τον πατέρα της, σηματοδοτεί το animated ντεμπούτο της Broadus και εκπληρώνει ένα όνειρο που τρέφει από την παιδική της ηλικία.

https://www.instagram.com/princessbroadus
https://www.instagram.com/princessbroadus

Στο «Doggyland», η Cori Broadus δίνει τη φωνή της στην Maxine, μια αυτοπεποίθητη και σπιρτόζα λαμπραντόντλ. Η σειρά, η οποία συν-δημιουργήθηκε από τον Snoop Dogg, τον βραβευμένο με Emmy παραγωγό και δημιουργό Claude Brooks, και τον βραβευμένο με Grammy καλλιτέχνη και παραγωγό October London, στοχεύει να προσφέρει εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο σε μικρά παιδιά.

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Η συμμετοχή της Broadus στη σειρά αποτελεί την υλοποίηση ενός ονείρου που χρονολογείται περίπου είκοσι χρόνια. Ως νεαρή κοπέλα, είχε κάνει οντισιόν για τη σειρά «The Backyardigans», χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει τον ρόλο. Σήμερα, όχι μόνο δανείζει τη φωνή της σε έναν χαρακτήρα, αλλά συνέβαλε ενεργά και στη δημιουργία του.

Ο Snoop Dogg τραγουδάει ανάμεσα σε σαπουνόφουσκες, με την ζωή του να γίνεται ταινία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δημιουργία της Maxine: Μια επέκταση της εσωτερικής παιδικότητας

Η Cori Broadus, 27 ετών, έδειξε ενεργό ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης του χαρακτήρα της Maxine. Συνεργαζόμενη στενά με τον Claude Brooks, βοήθησε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, της εμφάνισης και του πνεύματος της Maxine. Η ίδια περιγράφει τον χαρακτήρα ως «μια επέκταση της εσωτερικής της παιδικότητας» – τολμηρή, παιχνιδιάρα, εκφραστική και απόλυτα ο εαυτός της. Η πρώτη εμφάνιση της Maxine γίνεται στο μουσικό βίντεο για το τραγούδι «You’re Enough», το οποίο αποτελεί και το ομώνυμο κομμάτι του τελευταίου άλμπουμ της σειράς.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που είμαι μέρος του Doggyland και που δίνω ζωή στην Maxine», δήλωσε η Broadus. «Μου αρέσει που είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση, λίγο σπιρτόζα, και ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι ο εαυτός τους. Το «You’re Enough» είναι ένα τόσο ξεχωριστό μήνυμα, γιατί θέλω κάθε παιδί να ξέρει ότι είναι ήδη τέλειο απλά όντας αυτό που είναι».

Το μήνυμα του «Doggyland»

Η σειρά «Doggyland» παρουσιάζει μια ομάδα σκύλων που τραγουδούν, ραπάρουν και χορεύουν σε διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά τραγούδια, τα οποία προάγουν την κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Από την έναρξή της το 2022, η σειρά έχει προσφέρει μια ποικιλία εκπαιδευτικών τραγουδιών σχετικά με τις επιβεβαιώσεις, τα γράμματα, τους αριθμούς, τα χρώματα, τα ζώα, τις καλές συνήθειες και την αποδοχή των άλλων. Η σειρά εστιάζει στην παροχή θετικών μηνυμάτων μέσω της μουσικής και της αφήγησης, καθιστώντας τη μάθηση μια ευχάριστη εμπειρία για τους νεαρούς θεατές.

https://www.instagram.com/princessbroadus
https://www.instagram.com/princessbroadus

Στην καρδιά της σειράς βρίσκεται ο Bow Wizzle, τον οποίο ντουμπλάρει ο Snoop Dogg, που λειτουργεί ως ο ενήλικας μέντορας για τους υπόλοιπους χαρακτήρες. Άλλοι χαρακτήρες περιλαμβάνουν τον Woofee (με τη φωνή του October London), έναν ταλαντούχο τραγουδιστή που πάντα επευφημεί τους φίλους του, την Yap Yap, έναν ζωηρό χαρακτήρα γνωστό για τη θετική και χαρούμενη προσωπικότητά του, τον Chow Wow, έναν ενσυναισθητικό ομαδικό παίκτη, και την Barks-A-Locks, την περίεργη της παρέας που ανακαλύπτει συνεχώς νέες περιπέτειες. Η σειρά, η οποία έχει τιμηθεί με NAACP Image Award, Telly Award και Mom’s Choice Award, έχει συγκεντρώσει 1,3 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι της «Doggyland» στο YouTube.

Ο Snoop Dogg (κατά κόσμον Calvin Broadus Jr.) σχολίασε την πορεία της σειράς: «Κοιτάζοντας πίσω από πού βρισκόμαστε τώρα με το Doggyland και τα πάντα, είναι απίστευτο. Όταν η Cori ήταν ένα μικροσκοπικό κουτάβι, έλεγε πάντα ότι ήθελε να είναι μέρος ενός καρτούν, και τώρα είμαστε εδώ. Όχι μόνο είναι ένας χαρακτήρας καρτούν, αλλά είναι ένας που βοήθησε να δημιουργήσει μόνη της. Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια όμορφη, ολοκληρωμένη στιγμή, και είμαι απλώς τόσο περήφανος που είμαι μέρος της ως πατέρας της. Η Maxine έχει την αυτοπεποίθηση της Cori, την προσωπικότητά της και λίγο από αυτό το μυστικό συστατικό. Μιλάω για σπιρτάδα. Ακόμα καλύτερο είναι ότι η Maxine έρχεται δυναμικά με αυτό το πατενταρισμένο θετικό μήνυμα του Doggyland. Είναι εδώ για να πει στα παιδιά ότι πρέπει να αγαπούν τον εαυτό τους, γιατί είσαι ήδη αρκετός όπως είσαι. Ζωηρό μάθημα ζωής!»

Εκτός από τη συμμετοχή της στο «Doggyland», η Cori Broadus δραστηριοποιείται και ως επαγγελματίας DJ, με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Princess Broadus, ενώ είναι και επιχειρηματίας, δραστηριοποιούμενη στους χώρους της ομορφιάς, της μόδας και της μουσικής, με αυξανόμενη εστίαση στην οικοδόμηση brands και εμπειριών που αμφισβητούν τις παραδοσιακές ιδέες ταυτότητας και κουλτούρας.

Το μήνυμα πίσω από το ντεμπούτο της Maxine στο «You’re Enough» θεωρείται ότι βρίσκεται στην καρδιά της αποστολής του «Doggyland». Η Maxine ενθαρρύνει τους νεαρούς θεατές να αγκαλιάσουν την ατομικότητά τους και τους υπενθυμίζει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουν τίποτα στον εαυτό τους για να είναι άξιοι, αγαπητοί ή επαρκείς.

Το ντεμπούτο της Maxine έρχεται λίγο μετά την εισαγωγή του χαρακτήρα Banjo Bucky, τον οποίο ντουμπλάρει ο τραγουδιστής της country μουσικής Jake Tankersley. Επιπλέον, το «Doggyland» θα κυκλοφορήσει φέτος και πέντε βιβλία μέσω της Little Bee Books. Αναζητώντας δουλειά; Ο Snoop Dogg θα σε πληρώνει για να δοκιμάζεις παγωτά, ενώ παράλληλα, η ζωή του θρυλικού ράπερ γίνεται ταινία, με την ανακοίνωση της επίσημης ημερομηνίας κυκλοφορίας.

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Cori Broadus Snoop Dogg
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