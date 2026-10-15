Βάσια Κωσταρά: Πριν από 5 χρόνια διαγνώστηκε με σπάνιο όγκο – Η περιπέτεια υγείας που τη σημάδεψε

Η Βάσια Κωσταρά αποκάλυψε τη διάγνωσή της με παραγαγγλίωμα, το χειρουργείο 11 ωρών και τα πέντε χρόνια αγωνίας που ακολούθησαν

Με μια ματιά Πριν από 5 χρόνια, η Βάσια Κωσταρά διαγνώστηκε με σπάνιο όγκο, παραγαγγλίωμα.

Υποβλήθηκε σε 11ωρο χειρουργείο στις 14 Οκτωβρίου 2021, το οποίο στέφθηκε με επιτυχία.

Τα επόμενα χρόνια περιλάμβαναν εξετάσεις, άγχος και φόβο, παρά την επιτυχή έκβαση.

Η Βάσια Κωσταρά τόνισε τη σημασία της ευγνωμοσύνης για την υγεία και τις καθημερινές χαρές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά επέτειο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Βάσια Κωσταρά, αποκαλύπτοντας τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από 5 χρόνια. Η σχεδιάστρια μόδας επέστρεψε στην 14η Οκτωβρίου του 2021, την ημέρα που ξύπνησε από ένα χειρουργείο διάρκειας 11 ωρών, αφού είχε διαγνωστεί με έναν σπάνιο όγκο, γνωστό ως παραγαγγλίωμα.

Μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, η ίδια περιέγραψε την ανακούφιση που ένιωσε όταν ενημερώθηκε πως η επέμβαση είχε ολοκληρωθεί με επιτυχία, αλλά και την αγωνία που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η Βάσια Κωσταρά θέλησε να μοιραστεί ένα μήνυμα για την υγεία, τις μικρές χαρές της καθημερινότητας και την ευγνωμοσύνη που συχνά ξεχνάμε να νιώθουμε για όσα θεωρούμε δεδομένα.

Διάβασε επίσης: 30 χρόνια μητρότητας: Η Madonna γιορτάζει τα γενέθλια της κόρης της, Lourdes Leon

Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή της, πριν από 5 χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη συνθήκη, όταν διαγνώστηκε με παραγαγγλίωμα. Στις 14 Οκτωβρίου 2021 υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο χειρουργείο και, όταν ξύπνησε, έμαθε πως όλα είχαν πάει καλά και πως δεν θα χρειαζόταν να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Η ίδια θυμήθηκε πόσο τυχερή αισθάνθηκε, μεταφέροντας και τα λόγια των γιατρών της, οι οποίοι περιέγραψαν την έκβαση της περιπέτειάς της ως εξαιρετικά ευνοϊκή. Όπως εξήγησε, επέλεξε να εμπιστευτεί την ιατρική ομάδα που την παρακολουθούσε και το ένστικτό της, χωρίς να αναζητήσει πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη διάγνωσή της.

Τα 5 χρόνια με τις εξετάσεις και την αγωνία

Παρά την επιτυχημένη έκβαση της επέμβασης, η σχεδιάστρια παραδέχτηκε πως η συνέχεια δεν ήταν εύκολη. Τα χρόνια που ακολούθησαν περιλάμβαναν εξετάσεις, μαγνητικές τομογραφίες, άγχος και φόβο, συναισθήματα που συνόδευαν την προσπάθειά της να αφήσει πίσω της μια τόσο δύσκολη εμπειρία.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε ξεχάσει την επέτειο της επέμβασης και χρειάστηκε μια φωτογραφία στο κινητό της για να θυμηθεί τη σημασία της ημερομηνίας. Η στιγμή αυτή την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο εύκολα η καθημερινότητα μπορεί να μας απομακρύνει από εμπειρίες που κάποτε μας σημάδεψαν βαθιά.

Στην ανάρτησή της μίλησε για την αξία του να ξυπνά κανείς το πρωί, να μπορεί να εργαστεί, να απολαμβάνει τις δικές του χαρές και να βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους που αγαπά. Όπως τόνισε, ακόμη και όσοι έχουν περάσει δύσκολες στιγμές μπορεί με τον χρόνο να ξεχάσουν πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά.

Το μήνυμα της Βάσιας Κωσταρά για την ευγνωμοσύνη

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, η Βάσια Κωσταρά θέλησε να υπενθυμίσει στους ακολούθους της πως τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Η υγεία, η καθημερινότητα και οι στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους αποκτούν συχνά διαφορετική αξία όταν έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με τον φόβο της απώλειάς τους.

«Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη. Και την ξεχνάμε, ρε γαμώτο», έγραψε χαρακτηριστικά, υιοθετώντας μια φράση φίλης της που, όπως φαίνεται, συμπύκνωσε όσα ένιωθε εκείνη τη στιγμή.

Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από φωτογραφίες από την περίοδο της νοσηλείας της, δίνοντας μια πιο προσωπική διάσταση στην αφήγησή της. 5 χρόνια μετά την επέμβαση, η σχεδιάστρια μόδας επέλεξε να μοιραστεί όχι μόνο τη δύσκολη εμπειρία της, αλλά και όσα της υπενθύμισε για τη ζωή, την τύχη και τη σημασία του να αναγνωρίζουμε όσα έχουμε.

Τι είναι το παραγαγγλίωμα

Το παραγαγγλίωμα είναι ένας σπάνιος νευροενδοκρινής όγκος που αναπτύσσεται στα παραγάγγλια, μικρές ομάδες κυττάρων του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικά σημεία του σώματος, μεταξύ άλλων στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου, στην κοιλιά ή στη λεκάνη. Η αντιμετώπισή του εξαρτάται από τη θέση, τα χαρακτηριστικά και την έκταση του όγκου, γι’ αυτό και η αξιολόγηση από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα είναι σημαντική.

Διάβασε επίσης: