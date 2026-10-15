Hilary Swank: Έγκυος στα 52 της με τρίτο παιδί η ηθοποιός

Η Hilary Swank ανακοίνωσε με ένα fan βίντεο στο Instagram ότι περιμένει το τρίτο της παιδί στα 52 της χρόνια

Με μια ματιά Η ηθοποιός Hilary Swank ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με το τρίτο της παιδί μέσω Instagram.

Η 52χρονη σταρ αναμένεται να γεννήσει τον Δεκέμβριο, όπως αποκάλυψε με χιουμοριστική διάθεση.

Η εγκυμοσύνη έρχεται τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της και του συζύγου της, Philip Schneider.

Η Swank είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η ωριμότητα και η καθιερωμένη καριέρα της της επιτρέπουν να αφοσιωθεί στα παιδιά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hilary Swank, η πολυβραβευμένη ηθοποιός, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το τρίτο της παιδί, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram. Η είδηση έρχεται να προσθέσει μια νέα, χαρούμενη διάσταση στη ζωή της 52χρονης σταρ, η οποία ήδη απολαμβάνει την μητρότητα των διδύμων της.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, τέσσερις φιγούρες που θυμίζουν αυτοκόλλητα φωτιζόμενα στο σκοτάδι χορεύουν, με μία από αυτές να απεικονίζει μια εγκυμονούσα γυναίκα. Η Hilary Swank συνόδευσε την ανάρτησή της με την ευρηματική λεζάντα: «Πολλοί με ρωτούσαν ποιο είναι το επόμενο project μου, αυτό κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο». Η αναφορά της αυτή, πέρα από την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, υποδηλώνει και το αίσθημα του χιούμορ της ηθοποιού.

Διάβασε επίσης: Η Natalie Portman περιμένει το μωρό της και το Instagram «λιώνει»

Η χαρμόσυνη αυτή είδηση έρχεται τρία χρόνια μετά τη γέννηση των διδύμων της Hilary Swank και του συζύγου της, Philip Schneider. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2018, και έκτοτε η οικογενειακή τους ευτυχία φαίνεται να ανθίζει.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η Hilary Swank είχε μιλήσει στο περιοδικό People για την απόφασή της να γίνει μητέρα αργότερα στη ζωή της, προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στην καριέρα της. «Ήξερα ότι ήθελα παιδιά κάποια στιγμή, αλλά δεν είχα σχεδιάσει πώς θα ήταν αυτό», είχε δηλώσει. «Ξέρω ότι είναι πολύ διαφορετικό για τον καθένα, αλλά για μένα, αν είχα αποκτήσει παιδί στα 20 ή στα 30 μου, πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ διαφορετική μητέρα από ό,τι είμαι τώρα».

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η ωριμότητα και η καθιερωμένη της καριέρα της επιτρέπουν να αφοσιωθεί στα παιδιά της με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε νωρίτερα. «Έχω πλέον την ικανότητα να τους δίνω την προσοχή μου με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα τόσο πολύ σε εκείνη την ηλικία, επειδή θα έπρεπε να μοιράσω την προσοχή μου ανάμεσα στα δύο με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Με την καριέρα μου πλέον τόσο καθιερωμένη, έχω τη δυνατότητα να μπαίνω και να βγαίνω (από την ενεργό δράση) όποτε επιλέγω, και αυτό είναι μια τεράστια ευλογία».

Η Hilary Swank, κάτοχος δύο βραβείων Όσκαρ για την ερμηνεία της στις ταινίες Boys Don’t Cry (1999) και Million Dollar Baby (2004), αναμένεται να εμφανιστεί στην τέταρτη και τελευταία σεζόν της σειράς του Showtime, Yellowjackets, η πρεμιέρα της οποίας είναι προγραμματισμένη για τις 20 Νοεμβρίου. Η είδηση της εγκυμοσύνης της Hilary Swank έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από χαρμόσυνα νέα που αφορούν την ανακοίνωση εγκυμοσύνων από διάσημες προσωπικότητες, επιβεβαιώνοντας την τάση της ωριμότερης μητρότητας στον χώρο της showbiz.

Διάβασε επίσης: