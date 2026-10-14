Celeb World 14.10.2026

Η Miley Cyrus στηρίζει γυναίκες που χρειάζονται ένα ασφαλές σπίτι – Το ποσό των εκατομμυρίων που συγκεντρώθηκε

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Η Miley Cyrus συνέβαλε στη συγκέντρωση περισσότερων από 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων για την εκστρατεία HOME, η οποία οραματίζεται ένα ασφαλές σπίτι για κάθε γυναίκα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Miley Cyrus στήριξε τη συγκέντρωση άνω των 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων για γυναίκες άστεγες και επιζώσες βίας.
  • Η τραγουδίστρια συμμετείχε σε φιλανθρωπική πρωτοβουλία του Downtown Women’s Center στο Λος Άντζελες.
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στην παροχή ασφαλούς στέγασης και υποστήριξης σε γυναίκες.
  • Η Miley Cyrus εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τη συμβολή της, μαζί με τη μητέρα της, στην εκστρατεία HOME.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η επιρροή της μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της μουσικής, συμβάλλοντας στη συγκέντρωση περισσότερων από 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη γυναικών που αντιμετωπίζουν την έλλειψη στέγης και επιζωσών βίας. Η δημοφιλής τραγουδίστρια συμμετείχε σε μια σημαντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία στο Λος Άντζελες, στηρίζοντας το έργο του Downtown Women’s Center, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προσφέρει βοήθεια σε γυναίκες οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες ζωής.

Η Madonna ποζάρει μπροστά από φόντο με λογότυπα Maybelline New York, αναδεικνύοντας τη νέα της εμφάνιση.
https://www.instagram.com/miley/

Μαζί με τη μητέρα της, Tish Cyrus-Purcell, η Miley Cyrus έδωσε το «παρών» σε μια προσπάθεια που έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να αποκτήσουν περισσότερες γυναίκες πρόσβαση σε ασφαλή στέγαση και ουσιαστική υποστήριξη. Και αν αναρωτιέσαι τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη μια τέτοια πρωτοβουλία, η απάντηση βρίσκεται στην ευκαιρία που προσφέρει σε γυναίκες να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

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Η Miley Cyrus μοιράστηκε τα νέα με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μέσα από το Instagram, εκφράζοντας την υπερηφάνειά της για τη συμμετοχή της στη συγκέντρωση χρημάτων. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στη συνεργασία της με το Downtown Women’s Center, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία που έχει για εκείνη το γεγονός ότι συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια μαζί με τη μητέρα της. Σε ανάρτησή της, η Cyrus έγραψε ότι είναι περήφανη που συνέβαλε στη συγκέντρωση περισσότερων από 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη του οργανισμού και της εκστρατείας HOME, η οποία έχει ως όραμα να εξασφαλίσει στέγη για κάθε γυναίκα. Η ίδια υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της στο έργο του Downtown Women’s Center μαζί με την Tish Cyrus-Purcell σημαίνει πολλά για εκείνη, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και της βίας κατά των γυναικών χρειάζεται να συνεχιστεί.

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https://www.instagram.com/miley/

Η στάση της Miley Cyrus αναδεικνύει μια πλευρά της δημόσιας παρουσίας της που δεν περιορίζεται στις μουσικές κυκλοφορίες και τις εμφανίσεις της. Η συμμετοχή της σε φιλανθρωπικές δράσεις δίνει μεγαλύτερη προβολή σε ζητήματα που συχνά παραμένουν στο περιθώριο, υπενθυμίζοντας ότι η υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων απαιτεί διαρκή προσπάθεια και συλλογική δράση. Η σημαντική αυτή συγκέντρωση χρημάτων συνδέεται με το γκαλά «2026 Every Woman Housed» του Downtown Women’s Center, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες στις 10 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση είχε ως επίκεντρο την υποστήριξη γυναικών που βιώνουν την έλλειψη στέγης, καθώς και επιζωσών βίας που χρειάζονται ασφάλεια, σταθερότητα και πρόσβαση σε υπηρεσίες υποστήριξης.

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Κατά τη διάρκεια του γκαλά, η Miley Cyrus και η μητέρα της τιμήθηκαν για τη συμβολή τους και την υποστήριξή τους σε γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Η συγκέντρωση περισσότερων από 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την πρωτοβουλία, αναδεικνύοντας τη δύναμη που μπορεί να έχει η συνεργασία ανάμεσα σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, τους υποστηρικτές του και ανθρώπους με ευρεία δημόσια απήχηση.

Η Miley Cyrus ποζάρει στον καναπέ, προμοτάροντας το νέο remix του τραγουδιού της «Bass Persuades».
https://www.instagram.com/miley/

Για πολλές γυναίκες, η έλλειψη στέγης δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο πρόβλημα, αλλά συνδέεται με πολλαπλές δυσκολίες, όπως η οικονομική ανασφάλεια, η ενδοοικογενειακή βία και η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό και πρωτοβουλίες όπως η εκστρατεία HOME εστιάζουν στην ανάγκη για ασφαλή κατοικία, αναγνωρίζοντας ότι η στέγαση αποτελεί βασικό βήμα για την οικοδόμηση μιας πιο σταθερής ζωής.

https://www.instagram.com/miley
https://www.instagram.com/miley

Το Downtown Women’s Center είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην υποστήριξη γυναικών που βιώνουν την έλλειψη στέγης, καθώς και γυναικών που έχουν επιβιώσει από περιστατικά βίας. Μέσα από το έργο του, αναδεικνύει την ανάγκη να έχουν οι γυναίκες πρόσβαση σε ασφαλή στέγαση και ουσιαστική βοήθεια, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που έχουν μπροστά τους.

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Miley Cyrus
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