Celeb News 14.10.2026

Η Romee Strijd ξέσπασε σε δάκρυα μετά την απόρριψη από τo Victoria’s Secret Fashion Show

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Η Romee Strijd αποκαλύπτει ότι απορρίφθηκε από το φετινό Victoria’s Secret Fashion Show και μιλά για την απογοήτευση και την αναμονή πριν από την τελική απόφαση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Romee Strijd εξέφρασε δημόσια την απογοήτευσή της για την απόρριψη από το Victoria's Secret Fashion Show.
  • Το μοντέλο πέρασε από κάστινγκ, αλλά η ομάδα του show έκρινε ότι δεν θα ταίριαζε στην φετινή επίδειξη.
  • Η αναμονή για την απόφαση ήταν ψυχολογικά δύσκολη, καθώς έπρεπε να προετοιμάζεται χωρίς σιγουριά.
  • Η απόρριψη δείχνει ότι η εμπειρία δεν εξασφαλίζει θέση σε κάθε νέα διοργάνωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Την απογοήτευσή της για την απόφαση της Victoria’s Secret να μην την επιλέξει για το φετινό fashion show μοιράστηκε η Romee Strijd, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Το 31χρονο μοντέλο εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένο, εξηγώντας ότι, παρά τη συμμετοχή της σε προηγούμενες επιδείξεις του διάσημου brand, η φετινή της προσπάθεια δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενε.

victoria_secret
https://www.instagram.com/romeestrijd/

Όπως αποκάλυψε, είχε περάσει από κάστινγκ τον Σεπτέμβριο, ωστόσο ενημερώθηκε τελικά ότι δεν θα συμμετείχε στην επίδειξη, καθώς η ομάδα της διοργάνωσης έκρινε πως δεν θα ταίριαζε στο φετινό show. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή της εκδήλωσης, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της απόρριψης για το μοντέλο.

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Η αναμονή και η αβεβαιότητα πριν από την απόφαση

Πριν μάθει ότι δεν θα βρίσκεται ανάμεσα στα μοντέλα της φετινής επίδειξης, η  Romee Strijd είχε μιλήσει σε ένα πρώτο βίντεο στο TikTok για την αγωνία που βίωνε όσο περίμενε την τελική απάντηση. Όπως εξήγησε, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στο κάστινγκ, καθώς η Victoria’s Secret είχε πλέον μια νέα ομάδα συνεργατών. Παρότι γνώριζε ήδη τον υπεύθυνο του casting, αλλά και ορισμένα μέλη της ομάδας από προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία, χρειάστηκε να περάσει ξανά από τη διαδικασία επιλογής, όπως όλοι οι υποψήφιοι. Η ίδια περίμενε ότι θα ενημερωνόταν σχετικά σύντομα, όμως οι εβδομάδες περνούσαν χωρίς κάποια οριστική απάντηση, με αποτέλεσμα να πιστεύει ότι βρισκόταν σε λίστα αναμονής. Καθώς η ημερομηνία του show πλησίαζε, συνέχισε να ζητά ενημέρωση μέσω του πρακτορείου της, χωρίς να γνωρίζει αν τελικά θα περπατούσε στην πασαρέλα.

@romeestrijd♬ original sound – romee strijd

«Ήταν σαν τρενάκι του λούνα παρκ»

Η μεγαλύτερη δυσκολία για το μοντέλο δεν ήταν μόνο η αναμονή, αλλά και η ανάγκη να συνεχίζει την προετοιμασία της χωρίς να γνωρίζει αν όλη αυτή η προσπάθεια θα οδηγούσε στη συμμετοχή της. Η Strijd περιέγραψε πόσο απαιτητικό ήταν να ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης και να διατηρείται σε αγωνιστική ετοιμότητα, ενώ παράλληλα παρέμενε σε καθεστώς αβεβαιότητας.

@romeestrijd💋💋💋♬ original sound – romee strijd


Όπως ανέφερε στο βίντεό της, είχαν ήδη περάσει πέντε εβδομάδες από το κάστινγκ και εξακολουθούσε να μην έχει σαφή εικόνα για το τι θα συνέβαινε. «Ψυχολογικά, ήταν λίγο σαν τρενάκι του λούνα παρκ για μένα, αφού έπρεπε να συνεχίσω την προπόνηση χωρίς να ξέρω αν τελικά θα συμμετέχω», εξήγησε, περιγράφοντας τις συναισθηματικές διακυμάνσεις που συνόδευσαν αυτή την περίοδο. Η τελική απάντηση της εταιρείας έβαλε τέλος στην αναμονή, αλλά δεν απέτρεψε την απογοήτευσή της, ιδιαίτερα μετά τον χρόνο και την ενέργεια που είχε επενδύσει στην προετοιμασία της.

Η σχέση της με τη Victoria’s Secret

Η Romee Strijd έχει μακρά παρουσία στον χώρο της μόδας και είχε συμμετάσχει στα ετήσια fashion shows της Victoria’s Secret από το 2014 έως το 2018. Η επιστροφή της στην πασαρέλα του brand θα αποτελούσε μια σημαντική επαγγελματική στιγμή, καθώς η ίδια είχε ήδη συνδέσει το όνομά της με τις εμβληματικές επιδείξεις του οίκου. Η φετινή απόρριψη, ωστόσο, δείχνει ότι ακόμη και μοντέλα με προηγούμενη εμπειρία και συνεργασία με ένα μεγάλο brand δεν έχουν εξασφαλισμένη θέση σε κάθε νέα διοργάνωση. Η επιλογή των συμμετεχόντων μπορεί να διαφοροποιείται από χρονιά σε χρονιά, ανάλογα με τη δημιουργική κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκάστοτε παραγωγής. Για την ίδια, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε μια προσωπική απογοήτευση, την οποία επέλεξε να μοιραστεί δημόσια, δίνοντας στους ακολούθους της μια εικόνα της λιγότερο λαμπερής πλευράς της βιομηχανίας της μόδας.

https://www.instagram.com/romeestrijd/
https://www.instagram.com/romeestrijd/

Η ιστορία της υπενθυμίζει ότι πίσω από τις εντυπωσιακές πασαρέλες και τις μεγάλες διοργανώσεις υπάρχει μια απαιτητική διαδικασία επιλογής, η οποία συχνά συνοδεύεται από αναμονή, ανταγωνισμό και αβεβαιότητα. Παρά την αρνητική απάντηση που έλαβε φέτος, παραμένει ένα αναγνωρίσιμο όνομα στον χώρο του modeling, ενώ η δημόσια τοποθέτησή της ανέδειξε τις συναισθηματικές προκλήσεις που μπορεί να κρύβει μια επαγγελματική απόρριψη, ακόμη και για ανθρώπους με σημαντική εμπειρία και παρουσία στον χώρο.

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Romee Strijd Victoria’s Secret Fashion Show
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