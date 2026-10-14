Cinema 14.10.2026

«Miami Vice ’85»: Ποια σταρ του «The White Lotus» εντάσσεται στο καστ και ποιος θα είναι ο ρόλος της

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Το «Miami Vice ’85» συγκεντρώνει όλο και περισσότερα γνωστά ονόματα, με τη Haley Lu Richardson να προστίθεται στο καστ
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Haley Lu Richardson εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Miami Vice ’85».
  • Η Richardson είναι γνωστή από τη σειρά «The White Lotus».
  • Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Michael B. Jordan και Austin Butler.
  • Ο ρόλος της Haley Lu Richardson στην ταινία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη.
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Η Haley Lu Richardson ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη έναν ενδιαφέροντα κινηματογραφικό σταθμό στην πορεία της, καθώς εντάσσεται στο καστ της νέας ταινίας «Miami Vice ’85» της Universal Pictures. Η ηθοποιός, την οποία έχεις γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή της στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «The White Lotus», αλλά και από άλλες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές δουλειές της, βρίσκεται πλέον ανάμεσα στα ονόματα που θα πλαισιώσουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ της Universal.

Michael B. Jordan και Austin Butler στο Miami Vice ’85, με τον Jordan να κοιτάζει σοβαρά και τον Butler να κρατάει όπλο.
https://www.instagram.com/variety/

Στο επίκεντρο της νέας παραγωγής βρίσκονται δύο πρωταγωνιστές που έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή, ο Michael B. Jordan και ο Austin Butler, οι οποίοι αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους των ντετέκτιβ Ricardo «Rico» Tubbs και James «Sonny» Crockett, αντίστοιχα. Η είδηση για την προσθήκη της Richardson δίνει έναν ακόμη λόγο να παρακολουθείς τις εξελίξεις γύρω από την ταινία, αν και υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που παραμένει άγνωστη: ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

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Η συμμετοχή της Haley Lu Richardson στο «Miami Vice ’85» έγινε γνωστή μέσα από αποκλειστικό δημοσίευμα, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ηθοποιός θα αποτελέσει μέρος της νέας κινηματογραφικής παραγωγής της Universal Pictures. Παρότι δεν έχουν δοθεί ακόμη πληροφορίες για τον ρόλο της, η ένταξή της στο καστ προσθέτει ένα ακόμη αναγνωρίσιμο πρόσωπο σε μια ταινία που συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον χάρη στους πρωταγωνιστές της.

Αν έχεις παρακολουθήσει την πορεία της Richardson, πιθανότατα τη θυμάσαι από τη δεύτερη σεζόν του «The White Lotus», της σειράς που ξεχώρισε για τους σύνθετους χαρακτήρες, τις ανατροπές και τις περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις της. Η ηθοποιός έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ενδιαφέρουσα παρουσία στην οθόνη, επιλέγοντας διαφορετικούς ρόλους και συμμετέχοντας σε παραγωγές που της επιτρέπουν να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά είδη.

Το «Miami Vice ’85» έχει ήδη δύο πρωταγωνιστές που δημιουργούν υψηλές προσδοκίες. Ο Michael B. Jordan αναλαμβάνει τον ρόλο του ντετέκτιβ Ricardo «Rico» Tubbs, ενώ ο Austin Butler θα υποδυθεί τον James «Sonny» Crockett. Πρόκειται για δύο χαρακτήρες που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του «Miami Vice» και αποτελούν βασικό μέρος της ταυτότητάς του. Η νέα ταινία της Universal Pictures φέρνει ξανά στο προσκήνιο το δίδυμο των αστυνομικών που δραστηριοποιούνται στο Μαϊάμι, μια πόλη που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τη νυχτερινή ζωή, την έντονη αισθητική και τις επικίνδυνες υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Η επιλογή των Jordan και Butler για τους δύο κεντρικούς ρόλους δημιουργεί ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ηθοποιούς με διαφορετικές ερμηνευτικές διαδρομές και ισχυρή παρουσία στη σύγχρονη κινηματογραφική σκηνή.

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Haley Lu Richardson Miami Vice ’85 ΤΑΙΝΙΑ
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