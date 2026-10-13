Cinema 13.10.2026

Ο Sam Mendes ετοιμάζει κάτι πρωτόγνωρο για τους Beatles – Οι ταινίες που έρχονται στη μεγάλη οθόνη

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Μάθε για την τετραλογία ταινιών για τους Beatles που ανακοίνωσε η Sony Pictures, με πρωταγωνιστές τους Paul Mescal, Harris Dickinson
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Sam Mendes σκηνοθετεί τέσσερις ταινίες για τους Beatles, μία για κάθε μέλος.
  • Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028, ως ένα «τετραπλό κινηματογραφικό γεγονός».
  • Οι ηθοποιοί Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn και Barry Keoghan θα υποδυθούν τους McCartney, Lennon, Harrison και Starr.
  • Το καστ έχει λάβει οδηγίες να διατηρήσει μυστικότητα για το φιλόδοξο αυτό κινηματογραφικό εγχείρημα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sony Pictures αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα του Sam Mendes, το οποίο επικεντρώνεται στα μέλη των θρυλικών Beatles. Τέσσερις διακριτές ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε έναν από τους John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στον Απρίλιο του 2028. Η στρατηγική αυτή, όπως περιγράφεται ως ένα «τετραπλό κινηματογραφικό γεγονός», στοχεύει να προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία, επιτρέποντας στους θεατές να εμβαθύνουν στις ζωές και τις ιστορίες των τεσσάρων θρυλικών μουσικών.

beatles
https://www.instagram.com/thebeatles/

Οι πρωταγωνιστές των ταινιών έχουν ήδη γίνει γνωστοί: ο Paul Mescal θα ενσαρκώσει τον Paul McCartney, ο Harris Dickinson τον John Lennon, ο Joseph Quinn τον George Harrison και ο Barry Keoghan τον Ringo Starr. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι τέσσερις ηθοποιοί έχουν εντοπιστεί σε διάφορες τοποθεσίες του Λονδίνου, φορώντας κοστούμια εποχής και αναπαριστώντας εμβληματικές στιγμές, όπως η φωτογράφιση για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Abbey Road».

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Η στρατηγική διανομής και η «σωρευτική δύναμη»

Η Pippa Harris, στενή συνεργάτιδα του Sam Mendes και συνιδρύτρια της Neal Street Productions, μίλησε στο BFI London Film Festival για την επερχόμενη κυκλοφορία. Η Pippa Harris περιέγραψε το σχέδιο ως «μια τετραπλή κινηματογραφική εμπειρία» που θα εκτυλιχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου του 2028. «Η ιδέα αυτή τη στιγμή είναι ότι οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν το 2028, και θέλουμε οι άνθρωποι να μπορούν να τις βιώσουν στον κινηματογράφο κατά την ίδια περίοδο», δήλωσε η Pippa Harris.

Ο Ringo Starr των Beatles, ο οποίος ζήτησε αλλαγές στο σενάριο των νέων βιογραφικών ταινιών του Sam Mendes.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, η Pippa Harris διευκρίνισε ότι η πρόθεση δεν είναι απαραίτητα οι θεατές να παρακολουθήσουν και τις τέσσερις ταινίες την ίδια ημέρα. «Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σκεφτόμαστε οι άνθρωποι να δουν και τις τέσσερις ταινίες την ίδια μέρα. Αλλά μέσα στον ίδιο μήνα, μπορεί να βλέπεις μία την εβδομάδα, ή μπορεί να βλέπεις μία το Σαββατοκύριακο, δύο την επόμενη», εξήγησε. «Όπως κι αν το δεις, πιστεύω ότι η ελπίδα μας είναι ότι οι άνθρωποι θα δουν και τις τέσσερις ταινίες».

Η Pippa Harris τόνισε τη σημασία της συνολικής εμπειρίας, αναφέροντας: «Οι ταινίες στέκονται μόνες τους ως ατομικές ιστορίες του καθενός από αυτούς τους τέσσερις άνδρες, αλλά έχουν μια σωρευτική δύναμη, η οποία πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών τους». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι Beatles αποτελούν το σπουδαιότερο συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής και ότι η ομάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους αποδώσει δικαιοσύνη, δικαιολογώντας έτσι την ανάγκη για τέσσερις ταινίες.

 

https://www.instagram.com/thebeatles/
https://www.instagram.com/thebeatles/

Το συμπληρωματικό cast και η μυστικότητα

Εκτός από τους τέσσερις πρωταγωνιστές, στο πλευρικό cast περιλαμβάνονται και η Mia McKenna-Bruce ως Maureen Cox (σύζυγος του Ringo Starr), η Anna Sawai ως Yoko Ono (σύζυγος του John Lennon), η Aimee Lou Wood ως Pattie Boyd (σύζυγος του George Harrison) και η Saoirse Ronan ως Linda (Eastman) Paul McCartney. Η Pippa Harris, μια καταξιωμένη παραγωγός στον βρετανικό κινηματογράφο και την τηλεόραση, με έργα όπως τα «Hamnet», «1917» και «Call the Midwife» στο ενεργητικό της, αποκάλυψε επίσης ότι τα μέλη του καστ έχουν λάβει αυστηρές οδηγίες να μην μιλούν για τις μυστικές ταινίες σε δημόσιες εμφανίσεις. «Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

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BEATLES Sony Pictures ταινίες
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