City Guide 13.10.2026

«Γίγαντας»: Το πολυβραβευμένο έργο που φέρνει στη σκηνή το σκοτεινό πρόσωπο του Ρόαλντ Νταλ

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Το πολυβραβευμένο έργο του Mark Rosenblatt παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Το έργο "Γίγαντας" του Mark Rosenblatt παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξερευνώντας τη σχέση καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και πολιτικής ευθύνης.
  • Η παράσταση εστιάζει σε ένα πραγματικό περιστατικό του 1983, όπου ο Ρόαλντ Νταλ εξέφρασε αντισημιτικές θέσεις, προκαλώντας κρίση.
  • Το έργο, που έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις, θίγει φλέγοντα ζητήματα όπως η κριτική στην πολιτική του Ισραήλ και τα αντισημιτικά στερεότυπα.
  • Η παράσταση, με σκηνοθεσία Γιώργου Σκευά, συνδυάζει στοιχεία από το σύμπαν του Νταλ με μια σκοτεινή, παραβολική διάσταση, καθιστώντας την επίκαιρη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Σκεύας επιστρέφει στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Γίγαντα, το πολυβραβευμένο έργο του Mark Rosenblatt που γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Άρης Λεμπεσόπουλος ενσαρκώνει τον Ρόαλντ Νταλ, σε ένα έργο που εξερευνά με τόλμη τη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, την πολιτική ευθύνη και τη δύναμη του δημόσιου λόγου.

Γυναίκα με ποδιά και αβοκάντο στο χέρι καπνίζει τσιγάρο στη σκηνή του πολυβραβευμένου έργου «Γίγαντας».

«Γιατί, αν δεν το έχεις ήδη αντιληφθεί, ο άνθρωπος
είναι μια πραγματική ωρολογιακή βόμβα.
Και τώρα, μάντεψε… όπως ήταν αναμενόμενο… μπαμ!»

Η γυναίκα κρατάει ένα πράσινο κροκοδειλάκι, ενώ η παράσταση «Γίγαντας» φέρνει στη σκηνή το σκοτεινό πρόσωπο του Ρόαλντ Νταλ.

Καλοκαίρι του 1983. Ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα, δημιουργός εμβληματικών βιβλίων όπως Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας, Ματίλντα και Ο Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας, ο Ρόαλντ Νταλ, βρίσκεται στο σπίτι του στην αγγλική εξοχή, ολοκληρώνοντας μαζί με τον εκδότη του τις τελευταίες διορθώσεις για το νέο του βιβλίο, τις Μάγισσες. Την ίδια στιγμή, έχει ξεσπάσει μία θύελλα αντιδράσεων με αφορμή ένα πρόσφατο κείμενό του, στο οποίο ο Νταλ έχει εκφράσει ακραία αντισημιτικές θέσεις, με αφορμή την εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο. Η μνηστή και ο εκδότης του προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση, με τον συγγραφέα να αρνείται πεισματικά να κάνει οποιαδήποτε υποχώρηση. Σε λίγο καταφθάνει και η εκπρόσωπος του αμερικανικού εκδοτικού οίκου του Νταλ, δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα και θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα: θα ζητήσει δημόσια συγγνώμη ή θα διακινδυνεύσει τη φήμη του;

Γίγαντας9@Ανδρέας_Σιμόπουλος

«Δεν ξέρω αν ό,τι είστε εσείς είναι και τα βιβλία σας».

Βασισμένος στο πραγματικό κείμενο που δημοσίευσε ο Νταλ στον βρετανικό Τύπο, ο Mark Rosenblatt με τον Γίγαντα μας μεταφέρει σε ένα εκρηκτικό απόγευμα, 43 χρόνια πριν. Ο Ρόαλντ Νταλ, αμετακίνητος στις θέσεις του, υπερασπίζεται με πάθος τον λαό της Παλαιστίνης και καταδικάζει την εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο, αφήνοντας όμως σταδιακά να αποκαλυφθεί πως η πολιτική του οργή διαπλέκεται με βαθιά αντισημιτικά στερεότυπα. Μέσα από έντονο διάλογο και διαρκείς συγκρούσεις, ο Γίγαντας τολμά να θίξει ζητήματα και διλήμματα που παραμένουν φλέγοντα και επείγοντα. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης Γιώργος Σκεύας: «Χρειάζεται ένας άνθρωπος να φέρει το βάρος των επιλογών της πατρίδας του και να απολογείται γι’ αυτές; Μπορεί η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα να διαχωριστεί από τις ηθικές επιλογές του δημιουργού; Μέχρι πού μπορεί να φτάσει κανείς για να υπερασπιστεί τις πεποιθήσεις του και ποιο τίμημα είναι διατεθειμένος να πληρώσει γι’ αυτές; Πού τελειώνει η κριτική στην στρατιωτική πολιτική του Ισραήλ και πού αρχίζει το αντισημιτικό παραλήρημα; Και κυρίως: πώς κάτι τόσο φριχτό όπως ένας πόλεμος μετατρέπεται σε ένα εσωτερικό, δυτικό, πολιτισμικό debate, αφήνοντας τα πραγματικά θύματα στο σκοτάδι; Το πεδίο της δράσης εμπλουτίζεται σκηνοθετικά με στοιχεία και χαρακτήρες από το σύμπαν των βιβλίων του Νταλ, το νατουραλιστικό ύφος της γραφής συμπλέκεται με τη φαντασία και τη γοητεία των ηρώων του συγγραφέα. Η παράσταση γίνεται ένα σκοτεινό και επικίνδυνο «παραμύθι», που μέσα απ’ την ένταση αλλά και το σκληρό χιούμορ των συγκρούσεων, αποκτά μια παραβολική και συγκλονιστική οικουμενική διάσταση. Ο φόβος και ο τρόμος, ο πόνος και η τρυφερότητα, απέναντι στους εαυτούς μας και τον καθρέφτη της Ιστορίας».

Γυναίκα με μωβ πουκάμισο και καφέ παντελόνα κρατά ποτήρι σαμπάνιας στη σκηνή του έργου «Γίγαντας».

Σκηνή από το πολυβραβευμένο έργο «Γίγαντας» που αναδεικνύει το σκοτεινό πρόσωπο του Ρόαλντ Νταλ.

«Είναι ηλίθιο να μην μαθαίνει κανείς απ’ το παρελθόν».

Σε μία ανατριχιαστική σύμπτωση, ο Rosenblatt ολοκλήρωσε τη συγγραφή του έργου το 2023, λίγες μόλις εβδομάδες από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και την επακόλουθη εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα. Έτσι, ο Γίγαντας κεραυνοβόλησε το θεατρικό κοινό, λειτουργώντας ως ένας αναπάντεχος καθρέφτης των σημερινών γεωπολιτικών εντάσεων, με όσα περιγράφονται στο έργο να μοιάζουν να προέρχονται από τα τρέχοντα δελτία ειδήσεων. Ο Γίγαντας γνώρισε τεράστια επιτυχία στο εξωτερικό, με εντυπωσιακή υποδοχή τόσο στο Royal Court (2024) και έπειτα στο West End του Λονδίνου (2025), όσο και στο Broadway (2026). Απέσπασε τρία βραβεία Olivier, μεταξύ των οποίων το Best New Play, δύο Critics’ Circle Theatre Awards, ενώ η μεταφορά του στη Νέα Υόρκη τιμήθηκε με τέσσερις υποψηφιότητες για Tony Awards, αποσπώντας το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του John Lithgow. Η διεθνής κριτική υποδέχθηκε τον Γίγαντα με ενθουσιασμό, χαρακτηρίζοντάς τον «συγκλονιστικό», «τολμηρό» και «αριστουργηματικό» (Evening Standard), καθώς και «σκοτεινό και αδυσώπητο» (The Guardian). Πολλοί κριτικοί επισήμαναν ότι το έργο λειτουργεί ως ένας καθρέφτης της σύγχρονης δημόσιας συζήτησης: «χτυπά τη σημερινή ιστορική συγκυρία με εξαιρετική ακρίβεια» (Time Out New York), αποφεύγει «τις εύκολες ηθικές απαντήσεις» (The New Yorker) και προκαλεί συζητήσεις που συνεχίζονται πολύ μετά την πτώση της αυλαίας (The New York Times), ενώ συχνά αναφέρεται η «εκκωφαντική σιωπή» που επικρατεί στην πλατεία του θεάτρου.
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων στις 31 Οκτωβρίου. Η προπώληση έχει ξεκινήσει.

Ταυτότητα Παράστασης:

Γίγαντας
του Mark Rosenblatt
Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Γιώργος Σκεύας
Σκηνικό – κοστούμια: Γιώργος Σκεύας
Μουσική – Sound design: Σήμη Τσιλαλή
Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Σκηνή από το πολυβραβευμένο έργο «Γίγαντας» που φέρνει στη σκηνή το σκοτεινό πρόσωπο του Ρόαλντ Νταλ.

Παίζουν:
Ρόαλντ Νταλ: Άρης Λεμπεσόπουλος
Τομ Μάσλερ: Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης
Τζέσι Στόουν: Αμαλία Αρσένη
Φελίσιτι «Λίσι» Κρόσλαντ: Ελένη Ρουσσινού
Χάλι: Γιώτα Καραχάλιου

Σκηνή από το πολυβραβευμένο έργο «Γίγαντας» με τρεις ηθοποιούς σε δραματική ατμόσφαιρα.

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώτα Καραχάλιου
Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη
Βοηθός μουσικού: Γιώργος Γ. Σκεύας
Κομμώσεις: Κωνσταντίνος Κολιούσης
Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου
Φωτογραφίες: Αντρέας Σιμόπουλος
Οπτική ταυτότητα: Primitiv Design Studio
Επικοινωνία: Μάρθα Κοσκινά
Παραγωγή: «Λυκόφως» – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-odou-kykladon-gigantas/

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad & Mad Radio 106,2

 

 

 

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