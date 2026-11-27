Ο ρόλος της συναυλιακής ατμόσφαιρας του OAKA και γιατί το «Κόντρα» επιστρέφει σε live οπτικοποίηση από τη δισκογραφική της εταιρεία Vission Music

Με μια ματιά Κυκλοφορεί το official music video για το «Κόντρα (Live at OAKA)» της Άννας Βίσση.

Η πρεμιέρα του video έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου στις 18:00.

Το music video κυκλοφορεί από τη Vission Music στο Official Anna Vissi YouTube Channel.

Το βίντεο αποτυπώνει τη ζωντανή ενέργεια της συναυλίας στο OAKA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις βρεθεί έστω και μία φορά σε μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, ξέρεις καλά ότι ορισμένα τραγούδια δεν μένουν απλώς στη δισκογραφία, αλλά μεταμορφώνονται πάνω στη σκηνή σε συλλογική εμπειρία. Μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, έγινε γνωστό πως έρχεται το official music video για το «Κόντρα (Live at OAKA)», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει (30/11) υπό την αιγίδα της δικής της δισκογραφικής εταιρείας, Vission Music, δίνοντας ξανά εικόνα και ήχο σε μια από τις πιο δυνατές συναυλιακές στιγμές της.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από όλα τα βασικά στοιχεία για την πρεμιέρα, βάζοντας τους θαυμαστές της σε ρυθμό αντίστροφης μέτρησης. Αντί για μια απλή studio εκδοχή, η επιλογή της live καταγραφής από το OAKA κρατά ζωντανή την ένταση του κοινού, τα φώτα του σταδίου και εκείνη την αμεσότητα που κάνει τις ζωντανές εμφανίσεις της να ξεχωρίζουν.

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Για να μη χάσεις την πρώτη προβολή και να ξέρεις ακριβώς πότε και πού να συντονιστείς, συγκεντρώσαμε όλες τις λεπτομέρειες της κυκλοφορίας. Δες όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για το «Κόντρα (Live at OAKA)» της Άννας Βίσση.

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Η ημερομηνία και η ώρα της επίσημης πρεμιέρας

Το music video για το «Κόντρα (Live at OAKA)» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την 1η Δεκεμβρίου στις 18:00. Η συγκεκριμένη απογευματινή ώρα δίνει το καθιερωμένο ραντεβού στο κοινό που περιμένει να δει την οπτικοποίηση της ζωντανής εκτέλεσης από την πρώτη στιγμή που θα γίνει διαθέσιμη.

Η κυκλοφορία υπό την αιγίδα της Vission Music και το κανάλι προβολής

Το νέο music video κυκλοφορεί υπό την αιγίδα της δικής της δισκογραφικής εταιρείας, Vission Music, μέσα από το Official Anna Vissi YouTube Channel, όπου ανεβαίνουν συγκεντρωμένα τα επίσημα music videos και το συναυλιακό υλικό της. Εκεί μπορείς να παρακολουθήσεις ολόκληρο το video μόλις ανοίξει η πρεμιέρα.

Η συναυλιακή ατμόσφαιρα του «Live at OAKA»

Η επιλογή του τίτλου «Κόντρα (Live at OAKA)» δείχνει ξεκάθαρα πως το music video βασίζεται στη ζωντανή ενέργεια της εμφάνισης στο OAKA. Για όσους έζησαν τη βραδιά από κοντά λειτουργεί σαν επιστροφή στη στιγμή, ενώ για όσους δεν βρέθηκαν εκεί μεταφέρει αυτούσιο τον παλμό της σκηνής και του κοινού.

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