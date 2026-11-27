Με μια ματιά Ο John Travolta τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνου για την 50χρονη πορεία του.

Αφιέρωσε το βραβείο στο κοινό που τον ακολουθεί επί πέντε δεκαετίες.

Παρουσιάστηκαν η διεθνής πρεμιέρα του «November 1963» και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.

Ο Travolta δήλωσε ότι προτιμά τον κλασικό κινηματογράφο και ανέφερε αγαπημένους σκηνοθέτες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις μεγαλώσει βλέποντας τον John Travolta να χορεύει, να τραγουδάει και να αλλάζει πρόσωπα στη μεγάλη οθόνη, τότε η εικόνα του να ανεβαίνει στη σκηνή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνου με τη φωνή του να τρέμει από συγκίνηση έχει μια ξεχωριστή βαρύτητα. Ο Αμερικανός ηθοποιός τιμήθηκε με ένα ειδικό αφιέρωμα για το σύνολο της πορείας του και επέλεξε να μη κρατήσει την αναγνώριση για τον εαυτό του, αλλά να την αφιερώσει ολόκληρη στο κοινό που τον ακολουθεί εδώ και 5 δεκαετίες.

Πλαισιωμένος από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Giulio Base και τον σκηνοθέτη Roland Joffe, ο John Travolta έδωσε το έναυσμα για τη φετινή διοργάνωση, συνδυάζοντας τη βράβευσή του με την παρουσίαση δύο σημαντικών κινηματογραφικών βημάτων. Από τη μία, η διεθνής πρεμιέρα της ταινίας «November 1963», και από την άλλη, το δικό του σκηνοθετικό ντεμπούτο με τίτλο «Propeller One-Way Night Coach», το οποίο έφτασε στο Τορίνο μετά την πρεμιέρα του στις Κάννες.

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Για να ξέρεις όσα είπε στην τελετή έναρξης, πώς αποφάσισε να περάσει πίσω από τις κάμερες και ποιες είναι οι κινηματογραφικές του αδυναμίες, συγκεντρώσαμε όλα όσα μετέφερε το Variety. Δες τα βασικά σημεία από τη βραδιά του John Travolta στο Τορίνο.

Ο συγκινητικός λόγος για τα 50 χρόνια καριέρας και το κοινό

Με εμφανή συγκίνηση, ο John Travolta ευχαρίστησε τους θεατές λέγοντας «Σας ευχαριστώ που μου χαρίσατε την πιο όμορφη καριέρα», τονίζοντας πως τα τελευταία 50 χρόνια μπόρεσε να εξερευνήσει και να προσφέρει τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες, να τραγουδήσει, να χορέψει και να υποδυθεί ρόλους που δεν θα τολμούσε ποτέ να φανταστεί. Κάνοντας αναφορά στον Σαίξπηρ και το «να είσαι ή να μην είσαι», πρόσθεσε πως το κοινό τού επέτρεψε να είναι ο εαυτός του, δεν του έκοψε ποτέ τα φτερά και τον άφησε να πετάξει όμορφα τόσο στην οθόνη όσο και στον αέρα.

Η διεθνής πρεμιέρα του «November 1963» και το πέρασμα στη σκηνοθεσία

Στο Τορίνο πραγματοποιήθηκε η διεθνής πρεμιέρα της ταινίας «November 1963» σε σκηνοθεσία Roland Joffe, στην οποία ο John Travolta υποδύεται έναν μαφιόζο του Σικάγο που εμπλέκεται άμεσα στη δολοφονία του John F. Kennedy. Παράλληλα, ο ηθοποιός παρουσίασε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, «Propeller One-Way Night Coach», εξηγώντας πως μετά από 50 χρόνια στον κινηματογράφο τίποτα δεν μπορούσε να τον εκπλήξει – συγκέντρωσε όσα θαύμαζε στους σπουδαίους σκηνοθέτες σαν σε μια νοητή βιβλιοθήκη, κράτησε όσα λειτουργούσαν, απέρριψε όσα δεν απέδιδαν και δημιούργησε μια μικρή ταινία που χαρακτήρισε τελειότητα.

Οι κινηματογραφικές του επιρροές και η αγάπη για το κλασικό σινεμά

Μιλώντας για τα δικά του γούστα ως θεατής, ο John Travolta αυτοχαρακτηρίστηκε «κάπως σνομπ», εξηγώντας ότι προτιμά τον κλασικό κινηματογράφο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αγαπά δημιουργούς όπως ο Federico Fellini, ο Vittorio De Sica, ο Bernardo Bertolucci, ο Claude Lelouch και ο Francois Truffaut, απολαμβάνοντας ιστορίες που εμβαθύνουν στην ανθρώπινη ψυχή.

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