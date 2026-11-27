Με πρωταγωνιστή τον Al Pacino και τον Diego Boneta στον ρόλο του Fidel Castro, το πολιτικό θρίλερ μεταφέρει την ιστορία στη Νέα Υόρκη του 1960

Με μια ματιά Η ταινία «Killing Castro» με τον Al Pacino θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται για πολιτικό θρίλερ που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη του 1960, κατά την επίσκεψη του Fidel Castro.

Ο Al Pacino υποδύεται πράκτορα της CIA, ενώ ο 50 Cent συμμετέχει στην παραγωγή.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη σε ψηφιακές πλατφόρμες στις 18 Δεκεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ταινία «Killing Castro», στην παραγωγή της οποίας συμμετέχει ο 50 Cent, έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 11 Δεκεμβρίου 2026, με πρωταγωνιστή τον Al Pacino. Ο γνωστός ράπερ θέλησε να υπενθυμίσει στο κοινό την επικείμενη πρεμιέρα μέσα από τον λογαριασμό @50centaction στο Instagram, δημοσιεύοντας το μήνυμα «Yeah KILLING CASTRO IN THEATERS DEC 11 don’t miss it!».

Πρόκειται για ένα πολιτικό θρίλερ που μεταφέρει τον θεατή στη Νέα Υόρκη του 1960 και στην επίσκεψη του Fidel Castro στις Ηνωμένες Πολιτείες, με φόντο μια μυστική επιχείρηση που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα. Ο 50 Cent, κατά κόσμον Curtis Jackson, δεν εμφανίζεται μπροστά από τις κάμερες, αλλά συμμετέχει ως παραγωγός μαζί με τον DJ Khaled, βάζοντας τη δική του υπογραφή σε μια κινηματογραφική παραγωγή με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον καστ.

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Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται τον Σεπτέμβριο του 1960, όταν ο Fidel Castro ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη. Η παρουσία του στην αμερικανική μεγαλούπολη προκαλεί έντονη κινητικότητα, καθώς η CIA, το FBI και η Μαφία έχουν τους δικούς τους λόγους να θέλουν να τον σταματήσουν πριν από την ομιλία του. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο Castro εγκαταλείπει το ξενοδοχείο του στο Μανχάταν και μεταφέρεται στο Hotel Theresa του Χάρλεμ, έπειτα από πρόσκληση του Malcolm X. Η αλλαγή αυτή αναγκάζει όσους παρακολουθούν τις κινήσεις του να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους, ενώ άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι σε μια επικίνδυνη υπόθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πράκτορας της CIA Robert Maheu, τον οποίο υποδύεται ο Al Pacino. Ο ίδιος προσλαμβάνει έναν νεαρό μεταφραστή, τον Leonel, προκειμένου να λειτουργήσει ως τα μάτια και τα αυτιά του μέσα στο ξενοδοχείο. Παράλληλα, μια εργαζόμενη του Hotel Theresa παρασύρεται στη μυστική επιχείρηση, χωρίς να το έχει επιλέξει.

Στο «Killing Castro» ο Al Pacino υποδύεται τον Robert Maheu, τον πράκτορα της CIA που βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εναντίον του Castro. Τον Κουβανό ηγέτη ενσαρκώνει ο Diego Boneta, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Xolo Maridueña, η KiKi Layne και ο Kendrick Sampson, ο οποίος υποδύεται τον Malcolm X. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Eif Rivera, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους. Στην παραγωγή συμμετέχουν ο 50 Cent και ο DJ Khaled, ενώ τη διανομή έχει αναλάβει η Lionsgate.

Πότε θα κυκλοφορήσει το «Killing Castro»

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους των ΗΠΑ την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι προτιμούν να την παρακολουθήσουν από το σπίτι θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, όταν θα γίνει διαθέσιμη σε ψηφιακές και on-demand πλατφόρμες. Με την ανάρτησή του, ο 50 Cent έδωσε το δικό του σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την κυκλοφορία, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή του στην παραγωγή μιας ταινίας που συνδυάζει ιστορικά γεγονότα, κατασκοπεία και πολιτική ίντριγκα.

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