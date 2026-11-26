Με μια ματιά Η Οικία Κοκοβίκου ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού».

Εντάχθηκε στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου με εμβληματικά κινηματογραφικά τοπόσημα.

Σχεδιάζεται η μετατροπή της σε χώρο οπτικοακουστικής κληρονομιάς και προβολής ελληνικών ταινιών.

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες αποκατάστασης, με χρηματοδότηση 1.700.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Οικία Κοκοβίκου, το εμβληματικό σπίτι που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την αγαπημένη ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, αποκτά πλέον επίσημα τη δική της ξεχωριστή θέση στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη. Το ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα παραδείγματα παραδοσιακής αθηναϊκής κατοικίας, ανακηρύχθηκε «Θησαυρός του Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Πολιτισμού». Η διάκριση αυτή, που έρχεται να επιβεβαιώσει την πολιτιστική και κινηματογραφική του αξία, σηματοδοτεί την ένταξή του στον κατάλογο των πιο εμβληματικών κινηματογραφικών τοπόσημων της Ευρώπης.

Η τελετή ανακήρυξης πραγματοποιήθηκε στην Οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων 32, από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και το ΕΚΚΟΜΕΔ – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, η οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2027.

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Η Οικία Κοκοβίκου, με το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα και την εντυπωσιακή σκάλα, εντάχθηκε στον κατάλογο που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου το 2015. Μέχρι σήμερα, ο κατάλογος περιλαμβάνει 70 τοπόσημα που συνδέονται στενά με την ιστορία του ευρωπαϊκού σινεμά. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται εμβληματικές τοποθεσίες όπως η Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη, οι Σκάλες Ποτέμκιν στην Οδησσό, το βιβλιοπωλείο του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, το καφέ της Αμελί στη Μονμάρτη, το νησί Φάρο του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν στη Σουηδία και ο Μεγάλος Τροχός του Πράτερ στη Βιέννη. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διαφύλαξη και η διατήρηση αυτών των μοναδικών χώρων, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμοι και να εμπνέουν τις επόμενες γενιές.

Στην Ελλάδα, η Οικία Κοκοβίκου δεν είναι το πρώτο μνημείο που λαμβάνει αυτή τη διάκριση. Το 2022, ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είχε ενταχθεί στον ίδιο κατάλογο, χάρη στη σύνδεσή του με το κινηματογραφικό έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Η επίσημη τελετή για τον Λευκό Πύργο πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση συμπίπτει με τα φιλόδοξα σχέδια για τη νέα χρήση του ακινήτου. Στο πενταετές Σχέδιο Δράσης «Greece On Screen», που υλοποιούν το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΚΚΟΜΕΔ για την περίοδο 2026–2030, η αξιοποίηση της Οικίας Κοκοβίκου ως χώρου οπτικοακουστικής κληρονομιάς αποτελεί βασική προτεραιότητα. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των υποδομών του ελληνικού κινηματογραφικού κλάδου.

Η προοπτική μετατροπής της Οικίας Κοκοβίκου σε έναν ζωντανό πολιτιστικό χώρο, αφιερωμένο στην προβολή ελληνικών ταινιών, είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2025 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι εργασίες αποκατάστασης, που αφορούν τόσο το ίδιο το κτίριο όσο και τον περιβάλλοντα χώρο του, στοχεύουν στη διατήρηση της ιστορικής του αξίας και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του σημασίας. Το κτίριο, που προστατεύεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα αθηναϊκού σπιτιού και η διάσωσή του συμβάλλει στην ιστορία της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής.

Αποκατάσταση και ανάδειξη της ιστορίας

Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με την χρηματοδότηση να προέρχεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Αττικής – ΕΣΠΑ 2021-2027, ύψους 1.700.000 ευρώ. Η κατοικία, με έκταση 266 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει ένα χαρακτηριστικό ξύλινο συνεχές χαγιάτι και αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος με εσωτερική αυλή και βοηθητικά κτίσματα. Η τριώροφη αυτή κατασκευή, χτισμένη στα πρότυπα της πρώιμης οθωνικής περιόδου, αντικατοπτρίζει την τυπολογία κατοικιών που επικράτησε κατά την Οθωμανοκρατία στην Πλάκα. Η ύπαρξη του κυρίως κτιρίου και των προσκτισμάτων του τεκμηριώνεται ήδη από την περίοδο 1836-1837.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, ο βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της ιστορικής εικόνας του συγκροτήματος, η εξυπηρέτηση της νέας του χρήσης και η διασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του κελύφους και την ανασύσταση του διώροφου προσκτίσματος, με σκοπό την ανάκτηση της αρχικής οργάνωσης της αθηναϊκής αυλής.

Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συντήρηση των αρχαίων καταλοίπων που βρίσκονται κάτω από το σπίτι, επιτρέποντας τη θέασή τους. Οι ανασκαφές στην αυλή και στο ισόγειο αποκάλυψαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από την κλασική έως τη βυζαντινή εποχή, συμπεριλαμβανομένου τμήματος της αρχαίας οδού Τριπόδων, αγωγών και πιθανών βάσεων χορηγικών μνημείων. Η προστασία και η ανάδειξη αυτών των αρχαιολογικών στοιχείων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής παρέμβασης, συνδέοντας τη νέα πολιτιστική χρήση του μνημείου με την πλούσια ιστορία της περιοχής.

Αυτό το μοναδικό μνημείο, που έχει χαραχθεί στη μνήμη του ελληνικού κοινού μέσα από τον κινηματογράφο, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, ως ζωντανός χώρος πολιτισμού και ως σύμβολο της κινηματογραφικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

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