News 15.10.2026

Ο Αρκτούρος «αποχαιρετά» την Κατερίνα, την αρκούδα που έζησε 39 χρόνια στο καταφύγιο

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 39 ετών η Κατερίνα, η εμβληματική αρκούδα του Αρκτούρου, αφήνοντας πίσω της μια ξεχωριστή κληρονομιά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο «Αρκτούρος» θρηνεί την απώλεια της Κατερίνας, αρκούδας 39 ετών, μακροβιότερου μέλους του καταφυγίου.
  • Η Κατερίνα ξεχώριζε για τον ισχυρό χαρακτήρα και τις μοναδικές της συνήθειες, όπως το να μουλιάζει το ψωμί της.
  • Η συμβίωσή της με τον «Αρκτούρο» διήρκεσε σχεδόν 30 χρόνια, αφήνοντας ανεξίτηλο σημάδι.
  • Η οργάνωση αποχαιρέτησε την Κατερίνα, τονίζοντας ότι έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της.
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Η κοινότητα του περιβαλλοντικού οργανισμού «Αρκτούρος» θρηνεί την απώλεια της Κατερίνας, μιας αρκούδας που έζησε σχεδόν τρεις δεκαετίες στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου, καθιστώντας την το μακροβιότερο μέλος του. Η απώλεια της Κατερίνας, σε ηλικία 39 ετών, έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στους ανθρώπους που την φρόντιζαν καθημερινά.

https://www.facebook.com/arcturosngo
https://www.facebook.com/arcturosngo

Η Κατερίνα δεν ήταν μια συνηθισμένη αρκούδα. Ξεχώριζε για την ιδιαίτερη προσωπικότητά της και τις μοναδικές της συνήθειες. Ακόμα και στις πιο απλές καθημερινές της κινήσεις, όπως η κατανάλωση ενός κομματιού ξερού ψωμιού, επέλεγε τον δικό της, ιδιαίτερο τρόπο: το μουλιάζε πρώτα στο νερό για να μαλακώσει, προτού το φάει. Αυτή η χαρακτηριστική συνήθεια, που αναδείχθηκε και από τον συγκινητικό αποχαιρετιστήριο λόγο του «Αρκτούρου», αποτελεί ένα από τα πολλά στοιχεία που την έκαναν αναγνωρίσιμη και εμβληματική μορφή στην ιστορία της οργάνωσης.

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Οι φροντιστές της Κατερίνας την περιγράφουν ως ένα ζώο με ισχυρό χαρακτήρα, δυναμικό, ανεξάρτητο και ατίθασο, που πάντα κινούνταν με τους δικούς της όρους. Αυτή η αυθεντική πλευρά της, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη συνήθεια να βρέχει το ψωμί της, την έκανε αγαπητή σε όλους. Η παρουσία της Κατερίνας υπήρξε σταθερή και καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδόν 30ετούς συμβίωσής της με τον «Αρκτούρο», αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο «Αρκτούρος» αποχαιρέτησε την Κατερίνα, τονίζοντας τη σημασία της για την οργάνωση: «Υπάρχουν ζώα που περνούν από την ιστορία μας και υπάρχουν ζώα που γίνονται κομμάτι της. Η Κατερίνα ήταν ένα από αυτά». Η οργάνωση υπογράμμισε τη μακρόχρονη συμβίωση, δηλώνοντας: «Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή. Καλό ταξίδι, Κατερίνα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ».

https://www.facebook.com/arcturosngo
https://www.facebook.com/arcturosngo

Η απώλεια της Κατερίνας αφήνει ένα κενό στον «Αρκτούρο», αλλά η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις ιστορίες και τις αναμνήσεις που μοιράζονται οι άνθρωποι που την γνώρισαν και την αγάπησαν.

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