Οι σωστές υφές και οι διακριτικές κινήσεις που κρατούν το αποτέλεσμα ισορροπημένο από κοντά, σε selfie και με φλας, χωρίς υπερβολές

Με μια ματιά Η σωστή ενυδάτωση και ένα primer λειαίνουν την επιδερμίδα για ομοιόμορφη εφαρμογή μακιγιάζ.

Η ανάλαφρη βάση και το στοχευμένο concealer προσφέρουν φυσική κάλυψη χωρίς να δείχνουν άκαμπτα.

Το ρουζ εφαρμόζεται ψηλά στα ζυγωματικά με ανοδική φορά για εφέ ανόρθωσης.

Η στρατηγική τοποθέτηση highlighter και οι φυσικές υφές προσδίδουν φωτεινότητα χωρίς ανεπιθύμητη γυαλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Συμβαίνει συχνά ένα μακιγιάζ που δείχνει αψεγάδιαστο στον καθρέφτη να αλλάζει εντελώς μόλις ανοίξει η κάμερα του κινητού. Ο φακός έχει τον δικό του τρόπο να διαβάζει το φως και τις υφές, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να δείχνει πιο γυαλιστερή, το ρουζ να χάνει την ομοιομορφία του, το concealer να τονίζει τις λεπτές γραμμές γύρω από τα μάτια και το έντονο περίγραμμα στα χείλη να μονοπωλεί την εικόνα.

Το μυστικό για ένα αποτέλεσμα που δείχνει εξίσου ωραίο από κοντά όσο και σε μια selfie ή σε λήψη με φλας δεν βρίσκεται στις βαριές, θεατρικές στρώσεις προϊόντων. Αντίθετα, το σύγχρονο camera-ready μακιγιάζ βασίζεται στις σωστές υφές και στις στοχευμένες κινήσεις που σέβονται τη φυσική όψη του προσώπου, εξισορροπώντας τον τρόπο με τον οποίο ο τεχνητός φωτισμός αλλοιώνει τους τόνους και ξεθωριάζει τα χρώματα.

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Κάθε επιτυχημένο μακιγιάζ ξεκινά πριν ακόμη ανοίξει το νεσεσέρ. Η καλή ενυδάτωση βοηθά τα προϊόντα να γλιστρήσουν ομοιόμορφα χωρίς να «σπάνε» σε ξηρά σημεία, αρκεί η κρέμα να απορροφηθεί πλήρως πριν το επόμενο βήμα. Ένα primer με ήπιο εφέ λείανσης των πόρων μπορεί να προσφέρει ομοιόμορφο καμβά, αρκεί να χρησιμοποιείται με φειδώ και χωρίς την ανάμειξη πολλών διαφορετικών serum, καθώς οι ασύμβατες υφές συχνά δημιουργούν μικρά κομματάκια πάνω στο δέρμα.

Ανάλαφρη βάση αντί για βαριά κάλυψη

Οι κάμερες υψηλής ανάλυσης καταγράφουν κάθε περιττή στρώση προϊόντος, κάνοντας τη βαριά κάλυψη να δείχνει άκαμπτη. Ένα λεπτόρρευστο foundation ή ένα skin tint αρκεί για να ενοποιήσει τον τόνο της επιδερμίδας αφήνοντας την υφή της να αναπνέει. Για τις ατέλειες ή τους μαύρους κύκλους, το concealer εφαρμόζεται αυστηρά τοπικά και δουλεύεται με πινέλο ή νωπό σφουγγαράκι ώστε να ενσωματώνεται αβίαστα.

Χρώμα στα μάγουλα με ανοδική φορά

Επειδή το φλας και ο έντονος φωτισμός τείνουν να «σβήνουν» τα χρώματα, το ρουζ χρειάζεται σωστή τοποθέτηση και ελαφρώς πιο ζωντανή απόχρωση. Εφαρμόζοντάς το ψηλά στα ζυγωματικά και σβήνοντάς το απαλά προς τους κροτάφους, δημιουργείται ένα φυσικό εφέ ανόρθωσης χωρίς σκληρές γραμμές. Τόνοι του ροδακινί, του απαλού ροζ και του ζεστού berry χαρίζουν αμέσως όψη φρεσκάδας.

Στρατηγική λάμψη στα σωστά σημεία

Το highlighter αναδεικνύει τη διάσταση του προσώπου όταν τοποθετείται επιλεκτικά ψηλά στα ζυγωματικά, στη ράχη της μύτης, κάτω από το τόξο των φρυδιών και στο κέντρο του άνω χείλους. Οι σατινέ, λεπτές υφές προσφέρουν φυσική φωτεινότητα, ενώ οι συνθέσεις με έντονα σωματίδια γκλίτερ καλό είναι να αποφεύγονται, καθώς μπροστά στο φλας μετατρέπονται σε ανεπιθύμητη γυαλάδα στη ζώνη Τ.

Εκφραστικό βλέμμα χωρίς υπερβολές

Αντί για βαριά smokey looks, μια καλοσβησμένη ουδέτερη σκιά με λίγο περισσότερο βάθος στην εξωτερική γωνία αρκεί για να δώσει σχήμα στα μάτια. Το eyeliner δείχνει πιο μαλακό και κολακευτικό στον φακό όταν επιλέγεται σε καφέ ή ακόμη και σε βαθύ μπλε τόνο, που φωτίζει το λευκό του ματιού, κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων. Δύο λεπτές στρώσεις μάσκαρα που διαχωρίζουν τις βλεφαρίδες αποτρέπουν τους κόμπους, οι οποίοι γίνονται αμέσως ορατοί στις κοντινές λήψεις.

Φυσικά και καλοχτενισμένα φρύδια

Στις κοντινές φωτογραφίες, τα αυστηρά σχεδιασμένα φρύδια δείχνουν συχνά αφύσικα. Ένα λεπτό μολύβι για διακριτικό γέμισμα των κενών με κοφτές κινήσεις και ένα διάφανο τζελ σταθεροποίησης αρκούν για να δώσουν όγκο και καθαρό σχήμα, πλαισιώνοντας αρμονικά το βλέμμα.

Ζωντανό χρώμα και υφή στα χείλη

Οι πολύ ανοιχτόχρωμες, ματ nude αποχρώσεις χάνονται εύκολα στον έντονο φωτισμό. Επιλογές κοντά στον φυσικό τόνο των χειλιών, όπως το ροζ, το απαλό κόκκινο ή το berry, συνδυασμένες με ένα διακριτικό περίγραμμα και ένα κρεμώδες κραγιόν ή lip gloss, χαρίζουν όγκο και φρεσκάδα.

Σταθεροποίηση με μέτρο

Για να διατηρηθεί το μακιγιάζ αναλλοίωτο χωρίς να θαμπώσει η επιδερμίδα, μια ελάχιστη ποσότητα διάφανης πούδρας τοποθετείται μόνο στα σημεία που εμφανίζουν λιπαρότητα, όπως το μέτωπο, η μύτη και το πηγούνι. Ένα πέρασμα με setting spray στο φινάλε δένει όλες τις υφές μεταξύ τους, εξασφαλίζοντας διάρκεια και φυσική λάμψη.

Κεντρική Εικόνα: @nikki_makeup

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