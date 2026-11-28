Οι πασαρέλες δίνουν έμπνευση για τον χειμώνα του 2026, με πανωφόρια που συνδυάζουν ζεστασιά, κομψότητα και σύγχρονη αισθητική

Με μια ματιά Κοντά γούνινα jackets από συνθετική γούνα προσθέτουν παιχνιδιάρικη διάθεση και πολυτέλεια.

Ο funnel neck γιακάς προσδίδει αρχιτεκτονική διάσταση και σύγχρονη, μινιμαλιστική αισθητική.

Το καρό μοτίβο, εμπνευσμένο από τη βρετανική αισθητική, επιστρέφει δυναμικά στα παλτό.

Γούνινοι γιακάδες και shearling λεπτομέρειες προσθέτουν υφή και ζεστασιά, δημιουργώντας πολυτελείς αντιθέσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στη στιγμή που αφήνουμε πίσω τα ελαφριά jackets και αρχίζουμε να αναζητούμε το παλτό που θα μας συνοδεύει παντού. Τα πρωινά γίνονται πιο κρύα, οι βόλτες αποκτούν μια διαφορετική ατμόσφαιρα και το πανωφόρι παύει να είναι απλώς η τελευταία προσθήκη ενός outfit. Αντίθετα, γίνεται το κομμάτι γύρω από το οποίο χτίζεται ολόκληρη η εμφάνιση.

Για τον χειμώνα του 2026, οι πασαρέλες προτείνουν μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα στην πρακτικότητα και την αισθητική. Οι γούνινες υφές, τα καρό μοτίβα, οι ψηλοί γιακάδες και τα πανωφόρια που αντέχουν στις απαιτήσεις του καιρού επιστρέφουν με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να επιλέξεις ανάμεσα στη ζεστασιά και το στιλ. Οι φετινές τάσεις δείχνουν πως μπορείς να έχεις και τα δύο, αρκεί να επενδύσεις στις σωστές γραμμές και υφές.

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Αν υπάρχει ένα πράγμα που θέλω να θυμάμαι όταν ανανεώνω τη χειμερινή μου γκαρνταρόμπα, είναι πως ένα καλό πανωφόρι μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο. Ένα τζιν με ένα πλεκτό, ένα αυστηρό tailored παντελόνι ή ένα φόρεμα αποκτούν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα όταν συνδυάζονται με το κατάλληλο παλτό. Αυτές είναι οι πέντε τάσεις που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου για τον χειμώνα του 2026.

1. Κοντά γούνινα jackets

Αν τα μακριά γούνινα παλτό κυριάρχησαν στις χειμερινές εμφανίσεις των προηγούμενων σεζόν, φέτος το ενδιαφέρον στρέφεται στις cropped σιλουέτες. Τα κοντά γούνινα jackets, κατά προτίμηση από συνθετική γούνα, φέρνουν μια πιο παιχνιδιάρικη και fashion-forward διάθεση στο καθημερινό ντύσιμο, χωρίς να χάνουν τον πολυτελή χαρακτήρα τους.

Στις συλλογές των Khaite και Valentino, οι πλούσιες υφές και οι έντονοι όγκοι δείχνουν πως το συγκεκριμένο πανωφόρι μπορεί να λειτουργήσει ως το κεντρικό στοιχείο μιας εμφάνισης. Το μυστικό βρίσκεται στις αναλογίες: ένα cropped jacket συνδυάζεται υπέροχα με ψηλόμεσο παντελόνι, ίσια τζιν ή μια midi φούστα, δημιουργώντας μια σιλουέτα που δείχνει προσεγμένη χωρίς να μοιάζει υπερβολικά στημένη.

2. Funnel neck

Υπάρχουν τάσεις που ξεχωρίζουν για το χρώμα ή το υλικό τους και άλλες που βασίζονται αποκλειστικά στη γραμμή τους. Ο funnel neck γιακάς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Με το χαρακτηριστικό, ψηλό σχήμα του που αγκαλιάζει τον λαιμό, προσθέτει μια αρχιτεκτονική διάσταση στο πανωφόρι και χαρίζει μια σύγχρονη, σχεδόν μινιμαλιστική αισθητική.

Για τον χειμώνα του 2026, η συγκεκριμένη γραμμή παραμένει στο προσκήνιο, με τους οίκους Isabel Marant, Balenciaga, Ferragamo και Burberry να την προσεγγίζουν ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Από τα πιο χαλαρά jackets με επένδυση shearling μέχρι τα αυστηρά παλτό με καθαρές γραμμές, ο ψηλός γιακάς αποδεικνύει πως μια μικρή σχεδιαστική λεπτομέρεια μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.

3. Καρό παλτό για μια δόση βρετανικής αισθητικής

Το καρό επιστρέφει σχεδόν κάθε χειμώνα, αλλά το 2026 αποκτά μια ιδιαίτερη θέση στο επίκεντρο της μόδας. Εμπνευσμένο από την κλασική βρετανική αισθητική, εμφανίζεται σε παλτό και jackets που συνδυάζουν την αυστηρότητα του tailoring με μια πιο σύγχρονη, ανεπιτήδευτη διάθεση.

Η συλλογή της Chloé, υπό τη δημιουργική διεύθυνση της Chemena Kamali, αλλά και οι προτάσεις της Burberry, αναδεικνύουν τη δυναμική του μοτίβου. Από τα παραδοσιακά καφέ και μπεζ καρό μέχρι τις πιο έντονες χρωματικές αντιθέσεις, το συγκεκριμένο print δίνει βάθος ακόμη και στις πιο απλές εμφανίσεις.

4. Γούνινοι γιακάδες και shearling λεπτομέρειες

Δεν χρειάζεται να φορέσεις ένα ολόκληρο γούνινο παλτό για να υιοθετήσεις τη συγκεκριμένη τάση. Μερικές φορές, η λεπτομέρεια είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά, και οι γούνινοι γιακάδες έρχονται να το αποδείξουν.

Στις συλλογές των Gabriela Hearst και Ferragamo, οι γούνινες και shearling λεπτομέρειες προσθέτουν υφή και ζεστασιά, δημιουργώντας ενδιαφέρουσες αντιθέσεις με το δέρμα, το μαλλί και τα πιο αυστηρά υλικά. Το αποτέλεσμα είναι πολυτελές, αλλά όχι απαραίτητα υπερβολικό.

5. Πανωφόρια που αντέχουν σε κάθε καιρό

Μπορεί να αγαπάμε τις εντυπωσιακές σιλουέτες και τα ιδιαίτερα υλικά, αλλά όταν ο χειμώνας δείχνει το πιο απαιτητικό πρόσωπό του, η λειτουργικότητα γίνεται εξίσου σημαντική με την αισθητική. Ευτυχώς, για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνας 2026, τα πρακτικά πανωφόρια αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στις πασαρέλες.

Στις συλλογές των Miu Miu και Prada, τα puffer jackets, τα καπιτονέ σχέδια και τα πανωφόρια με τεχνικά χαρακτηριστικά δείχνουν πως η προστασία από το κρύο και τη βροχή μπορεί να συνδυαστεί με ένα σύγχρονο fashion αποτέλεσμα. Οι όγκοι, οι διαφορετικές υφές και οι προσεγμένες αναλογίες μετατρέπουν τα κομμάτια που κάποτε θεωρούσαμε αποκλειστικά πρακτικά σε βασικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης εμφάνισης.

Το σημαντικό είναι να δώσεις προτεραιότητα στα υλικά, στην εφαρμογή και στην πραγματική προστασία που προσφέρει το πανωφόρι από τις καιρικές συνθήκες. Γιατί το στιλ του χειμώνα δεν χρειάζεται να σταματά όταν αρχίζει να βρέχει.

Κεντρική Εικόνα: Chloe

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