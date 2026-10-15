Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: 4 ελληνικές ταινίες διεκδικούν την ευρωπαϊκή διάκριση

Με μια ματιά Τέσσερις ελληνικές ταινίες είναι υποψήφιες στα 39α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου.

Η Αθήνα φιλοξενεί φέτος τη διοργάνωση, στις 16 Ιανουαρίου, στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Υποψηφιότητες υπάρχουν στις κατηγορίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους ταινιών.

Τα θέματα των ταινιών αφορούν μετανάστευση, φύλο, πολιτική ελευθερία και αυτοανακάλυψη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ελληνική κινηματογραφική σκηνή ετοιμάζεται να λάμψει στο διεθνές προσκήνιο, καθώς τέσσερις εγχώριες παραγωγές έχουν συμπεριληφθεί στη βραχεία λίστα των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου. Η ανακοίνωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η φετινή, εμβληματική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου, στην Εθνική Λυρική Σκηνή του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 68 ταινίες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων 45 είναι ταινίες μυθοπλασίας, 15 ντοκιμαντέρ και 8 animation. Τα θέματα που πραγματεύονται οι ταινίες είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, καλύπτοντας ζητήματα όπως η μετανάστευση, οι πολιτισμικές συγκρούσεις, οι μειονότητες, ζητήματα φύλου και η πολιτική ελευθερία.

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Ελληνικές συμμετοχές που ξεχωρίζουν

Στην κατηγορία της μεγάλου μήκους ταινίας μυθοπλασίας, η ταινία «Μια ημέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου διεκδικεί μια σημαντική διάκριση. Η ταινία, η οποία πρόσφατα απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες του Φεστιβάλ Βενετίας, εστιάζει σε μια καθοριστική ημέρα της ζωής μιας 15χρονης κοπέλας στην Αθήνα. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η πρωτοεμφανιζόμενη Εβίτα Ανδριοπούλου ως Τζο και η Αναστασία Γουλιάμου ως Φαίδρα.

Στην κατηγορία των ντοκιμαντέρ, το «Bugboy» του Λουκά Παλιοκρασσά έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού αγοριού με στραβισμό, ο οποίος βρίσκει παρηγοριά και κατανόηση στον κόσμο των εντόμων, αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη σχέση με έναν γρύλο. Μέσα από αυτή την πορεία αυτοανακάλυψης, η ταινία υπογραμμίζει πώς ακόμη και τα μικρότερα πλάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη θέση μας στον κόσμο.

Δύο ελληνικές ταινίες μικρού μήκους συμπληρώνουν την παρουσία της χώρας στη βραχεία λίστα. Το «Noi» του Νεριτάν Ζιντζιρία, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Raindance Film Festival του Λονδίνου και διακρίθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, διαδραματίζεται σε ένα βλαχοχώρι του Μετσόβου. Η ταινία εξερευνά θέματα εκδίκησης και συγχώρεσης, καθώς ένας νεαρός καλείται να αποφασίσει τη μοίρα του αλόγου που σκότωσε τον αδελφό του.

Τέλος, το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, μια συμπαραγωγή με την Κύπρο, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών. Η ταινία επικεντρώνεται σε μια νεαρή γυναίκα που εργάζεται σε ξενοδοχείο και αδυνατεί να χαμογελάσει λόγω μιας σπάνιας πάθησης. Σε έναν κόσμο που απαιτεί διαρκή θετικότητα, η ηρωίδα αντιμετωπίζει επαγγελματικά εμπόδια, αναδεικνύοντας την πίεση που δέχονται οι γυναίκες να εκφράζουν συνεχώς χαρά.

Η δυναμική αυτή παρουσία των ελληνικών ταινιών στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, σε συνδυασμό με την ανάληψη της διοργάνωσης από την Αθήνα, σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή και την προβολή της στην Ευρώπη.

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