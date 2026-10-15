City Guide 15.10.2026

«Γκλόρια»: Η αιχμηρή σάτιρα για την κόλαση του σύγχρονου εργασιακού χώρου στο Θέατρο Δημήτρης Χορν

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Στα γραφεία ενός «γυαλιστερού» περιοδικού που βουλιάζει, η αλληλεγγύη χάνεται και η αδίστακτη φιλοδοξία κυριαρχεί, μέχρι που ένα αναπάντεχο γεγονός αλλάζει τα πάντα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η παράσταση «Γκλόρια» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χορν.
  • Το έργο είναι μια αιχμηρή σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins.
  • Η παράσταση πραγματεύεται τις πιεστικές συνθήκες εργασίας και την αλλοίωση των ηθικών αρχών.
  • Η «Γκλόρια» ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα, εστιάζοντας στις εργασιακές σχέσεις και συγκρούσεις.
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«ΓΚΛΟΡΙΑ» – Branden Jacobs-Jenkins                

«Ούτε με σφαίρες δε θα πήγαινα στο πάρτι της Γκλόρια. Η Γκλόρια είναι η τρελή του γραφείου και κανείς δεν θέλει να κάνει παρέα με την τρελή του γραφείου έξω από το γραφείο!»

Από τον Οκτώβριο η πανέξυπνη σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Έμιλυ Λουίζου.

Ο Branden Jacobs-Jenkins συγκαταλέγεται στους πλέον πολυβραβευμένους σύγχρονους Αμερικανούς θεατρικούς συγγραφείς. Έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με Βραβείο Pulitzer, δύο Βραβεία Tony και το Tennessee Williams Award, ενώ η «Γκλόρια» υπήρξε φιναλίστ για το Pulitzer Prize το 2016.

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Λίγα λόγια για το έργο…

Μια ακόμη ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή… στην κόλαση μάλλον! Το εργασιακό πεδίο μάχης είναι ένα «γυαλιστερό» glam περιοδικό, που έχει αρχίσει εδώ και χρόνια να βουλιάζει. Αλαφιασμένοι νεαροί, κυρίως δημοσιογράφοι, βοηθοί αρχισυντάκτη, περιοδικατζίδες και πρακτικάριοι προσπαθούν να επιπλεύσουν, ενώ αναλώνονται σε λεκτικές διαμάχες, κουτσομπολιά και χυδαιότητες. Η έννοια της ομάδας έχει ακυρωθεί, η φιλοδοξία, η ακόρεστη δίψα για κυριαρχία και η προσωπική άνοδος είναι τα μοναδικά ζητούμενα, η συναδελφικότητα βγαίνει από το λεξιλόγιο και η εκμετάλλευση, η υποκρισία, το κυνήγι της δημοσιότητας και το ψέμα επιβάλλονται και κυριαρχούν.

Και ξαφνικά μια μέρα κάτι συμβαίνει. Ένα αναπάντεχο γεγονός έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα.

Με ένα ιδιαίτερο και απίστευτα καυστικό χιούμορ το έργο επισημαίνει το πως οι σύγχρονες και πιεστικές συνθήκες εργασίας καταφέρνουν να εξαλείψουν τις ηθικές αρχές του εργαζόμενου, να διαλύσουν τις προσωπικές σχέσεις του και να διαταράξουν τον ψυχικό του κόσμο.

Πρόκειται για μία σάτιρα υψηλών προδιαγραφών που ακροβατεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα και πραγματεύεται τις σχέσεις, τις συγκρούσεις και τη δυσφορία των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενώ κάθε μέρα τους εξαντλεί όλο και περισσότερο, τροφοδοτεί το αίσθημα επιβίωσης μαζί με τα κρυφά ανθρωποφαγικά ένστικτά τους.

Η πρεμιέρα της παράστασης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Τζούλια Διαμαντοπούλου
Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Έμιλυ Λουίζου
Σχεδιασμός σκηνικού: Adrian Gee
Προσαρμογή σκηνικού: Ελπίδα Δαλιάνη
Σχεδιασμός κοστουμιών: Νίκη Ψυχογιού
Κίνηση και χορογραφία: Ιόλη Φιλιππακοπούλου
Μουσική σύνθεση και σχεδιασμός ήχου: Ειρήνη Σκυλακάκη
Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Θανάσουλα Βοηθός σκηνοθέτη: Ιουλίτα Γιαρμενίτη-Χαντζάρα
Βοηθός ενδυματολόγου: Μαρία Αλεξάνδρου

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρωταγωνιστούν: Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού & Επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]
Διεύθυνση Marketing: Μαργαρίτα Μαρμαρά, [email protected]
Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού, [email protected] : Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου, [email protected]

Διάρκεια παράστασης: 90’

Θέατρο Δημήτρης Χορν, Αμερικής 10, Σύνταγμα Τηλέφωνο : 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP1: 30€, VIP2: 22€, Α’ Ζώνη: 20€, Β’ Ζώνη: 18€
Θέσεις περιορισμένης ορατότητας:  16€
Φοιτητικό, ανέργων, ΑμΕΑ (Χωρίς αμαξίδιο): 16€  (στην Β’ Ζώνη)

Εισιτήρια:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/gloria/
• Στο τηλεφωνικό κέντρο: 211 1000 365
• Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη,  Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις: Κώστας Μπάλτας, Γιώτα Καραίσκου, Κατερίνα Σταθάτου 211- 1026277, Δευτ- Παρ: 10:00 -19:00.

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες: www.a-th.gr

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Γκλόρια Θέατρο Δημήτρης Χορν
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