Μουσικά Νέα 15.10.2026

Η Ρία Ελληνίδου φέρνει τα ’80s στο νέο music video του «Δέκα Σαν Εσένα»

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Η Ρία Ελληνίδου δίνει εικόνα στο viral τραγούδι «Δέκα Σαν Εσένα» με ένα εντυπωσιακό music video που συνδυάζει pop διάθεση και vintage αισθητική
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Ρία Ελληνίδου κυκλοφορεί το music video για το τραγούδι «Δέκα Σαν Εσένα».
  • Το video έχει vintage αναφορές και αισθητική εμπνευσμένη από τα '80s.
  • Το τραγούδι είναι από το πλατινένιο album «Στο Μυαλό Σου» και έγινε viral.
  • Το «Δέκα Σαν Εσένα» έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια streaming points και είναι επιτυχία στο TikTok.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μοναδική Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει σε ένα εντυπωσιακό music video την super viral επιτυχία «Δέκα Σαν Εσένα», ένα από τα κομμάτια του πλατινένιου album «Στο Μυαλό Σου» που έχουν αγαπηθεί πολύ και ξεχωρίσει.

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Το music video «Δέκα Σαν Εσένα» συνδυάζει vintage αναφορές, pop διάθεση και έντονο προσωπικό στυλ, σε μία κινηματογραφική προσέγγιση με έντονη οπτική ταυτότητα.

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Με looks που συνδυάζουν τις επιρροές των pin-up girls και στοιχεία από τη χαρακτηριστική αισθητική των ’80s, η Ρία Ελληνίδου πρωταγωνιστεί σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό, με θηλυκότητα, έντονα χρώματα, retro αναφορές και playful διάθεση. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Menelaos V..

Το «Δέκα Σαν Εσένα», σε μουσική Eslam Fathi και στίχους Bobito, Αντώνη Ρήγα, callmeThemis και Ρίας Ελληνίδου, αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και κατέκτησε τα social media. Μεταξύ άλλων, έχει γίνει χρυσό σε πωλήσεις με πάνω από 5 εκατομμύρια streaming points και απόλυτο viral στο TikTok όπου μετρά σχεδόν 40.000 video creations, ενώ το lyric video «αγγίζει» τα 1,2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Βρείτε το album «Στο Μυαλό Σου» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/sto-mualo-sou

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Δέκα Σαν Εσένα Ρία Ελληνίδου
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