Η Σελήνη μάς μαθαίνει την «Αλφάβητο» με τον πιο ευφάνταστο τρόπο

Μετά τα «Φλερτ» και «Έρωτας», η Σελήνη επιστρέφει με την «Αλφάβητο», ένα παιχνιδιάρικο single που μετατρέπει τα γράμματα σε μάθημα επικοινωνίας

Με μια ματιά Η Σελήνη παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Αλφάβητος» σε συνεργασία με τον Papazó.

Το τραγούδι χρησιμοποιεί την αλφάβητο ως ευφάνταστο μάθημα επικοινωνίας και σχέσεων.

Η Σελήνη, με χιούμορ και θεατρικότητα, δίνει φωνή σε όσα δυσκολευόμαστε να πούμε.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν οι Dimitris και Selini. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιδιαίτερη και χαρισματική Σελήνη, με τη θεατρικότητα και το χιούμορ που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική της έκφραση, μετά τις επιτυχίες της «Φλερτ» και «Έρωτας», σε συνεργασία με τον Papazó, παρουσιάζει το τραγούδι «Αλφάβητος», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, Α Universal Music Company.

Με παιχνιδιάρικη διάθεση, χιούμορ και έξυπνους στίχους, η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα μετατρέπει την αλφάβητο σε ένα ευφάνταστο μάθημα επικοινωνίας και σχέσεων. Με τη γυναικεία οπτική στο επίκεντρο, η Σελήνη δίνει φωνή σε όσα συχνά δυσκολευόμαστε να πούμε, συνδυάζοντας θεατρικότητα και συναίσθημα.

Διάβασε επίσης: Νίκος Μακρόπουλος: Η νέα συνεργασία με την Panik Records και τα επόμενα μουσικά του βήματα

Τα γράμματα διατρέχουν ολόκληρο το τραγούδι και μπλέκονται με λέξεις, συναισθήματα και προτροπές προς έναν άνθρωπο που χρειάζεται λίγη… επανάληψη στα βασικά. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Dimitris και Selini.

Fun, ευρηματική και αιχμηρή, η «Αλφάβητος» μας προσκαλεί να μπούμε στο παιχνίδι της Σελήνης και να μάθουμε τα βασικά!

Η «Αλφάβητος» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Selini.lnk.to/Alfavitos

Διάβασε επίσης: