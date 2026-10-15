Μουσική 15.10.2026

Η Σελήνη μάς μαθαίνει την «Αλφάβητο» με τον πιο ευφάνταστο τρόπο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μετά τα «Φλερτ» και «Έρωτας», η Σελήνη επιστρέφει με την «Αλφάβητο», ένα παιχνιδιάρικο single που μετατρέπει τα γράμματα σε μάθημα επικοινωνίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Σελήνη παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Αλφάβητος» σε συνεργασία με τον Papazó.
  • Το τραγούδι χρησιμοποιεί την αλφάβητο ως ευφάνταστο μάθημα επικοινωνίας και σχέσεων.
  • Η Σελήνη, με χιούμορ και θεατρικότητα, δίνει φωνή σε όσα δυσκολευόμαστε να πούμε.
  • Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν οι Dimitris και Selini.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η ιδιαίτερη και χαρισματική Σελήνη, με τη θεατρικότητα και το χιούμορ που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική της έκφραση, μετά τις επιτυχίες της «Φλερτ» και «Έρωτας», σε συνεργασία με τον Papazó, παρουσιάζει το τραγούδι «Αλφάβητος», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, Α Universal Music Company.

alfavitos_selini_cover

Με παιχνιδιάρικη διάθεση, χιούμορ και έξυπνους στίχους, η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα μετατρέπει την αλφάβητο σε ένα ευφάνταστο μάθημα επικοινωνίας και σχέσεων. Με τη γυναικεία οπτική στο επίκεντρο, η Σελήνη δίνει φωνή σε όσα συχνά δυσκολευόμαστε να πούμε, συνδυάζοντας θεατρικότητα και συναίσθημα.

Διάβασε επίσης: Νίκος Μακρόπουλος: Η νέα συνεργασία με την Panik Records και τα επόμενα μουσικά του βήματα

Τα γράμματα διατρέχουν ολόκληρο το τραγούδι και μπλέκονται με λέξεις, συναισθήματα και προτροπές προς έναν άνθρωπο που χρειάζεται λίγη… επανάληψη στα βασικά. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Dimitris και Selini.

Fun, ευρηματική και αιχμηρή, η «Αλφάβητος» μας προσκαλεί να μπούμε στο παιχνίδι της Σελήνης και να μάθουμε τα βασικά!

Η «Αλφάβητος» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Selini.lnk.to/Alfavitos 

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

σελήνη ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

15.10.2026
Επόμενο
Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

15.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα
Μουσικά Νέα

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα

15.10.2026
Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»
Μουσικά Νέα

Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»

15.10.2026
David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog
Μουσικά Νέα

David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog

15.10.2026
Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί
Μουσική

Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί

15.10.2026
Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου
Μουσικά Νέα

Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

15.10.2026
Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη
Μουσικά Νέα

Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη

15.10.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

15.10.2026
Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records

15.10.2026
The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια
Μουσικά Νέα

The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια

15.10.2026
Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο