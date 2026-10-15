Νίκος Μακρόπουλος: Η νέα συνεργασία με την Panik Records και τα επόμενα μουσικά του βήματα

Ο Νίκος Μακρόπουλος γίνεται μέλος της οικογένειας της Panik Records, με την εταιρεία να προαναγγέλλει τα νέα του μουσικά βήματα

Με μια ματιά Ο Νίκος Μακρόπουλος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Panik Records.

Η Panik Records καλωσορίζει τον Νίκο Μακρόπουλο, αναγνωρίζοντας την πορεία του στο λαϊκό τραγούδι.

Η συνεργασία έρχεται μετά το ντουέτο «Χάρτινες αγάπες» με τον Γιώργο Σαμπάνη.

Μακρόπουλος και Panik προετοιμάζουν νέα μουσικά βήματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Panik Records υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τον Νίκο Μακρόπουλο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και διαχρονικούς εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και το team της εταιρείας υποδέχθηκαν θερμά τον Νίκο Μακρόπουλο, με την υπογραφή των συμβολαίων συνεργασίας να πραγματοποιείται σε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού.

Με σχεδόν τρεις δεκαετίες επιτυχημένης μουσικής πορείας, μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες κι αμέτρητες live εμφανίσεις, ο Νίκος Μακρόπουλος κατέχει ξεχωριστή θέση στο λαϊκό τραγούδι και στις καρδιές του κοινού.

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Η συνεργασία του Νίκου Μακρόπουλου με την Panik έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του ντουέτου «Χάρτινες αγάπες» με τον Γιώργο Σαμπάνη και λίγο πριν οι δύο καλλιτέχνες ξεκινήσουν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τις εμφανίσεις τους στον «Βοτανικό». Παράλληλα, ο Νίκος Μακρόπουλος και η Panik προετοιμάζουν και νέα μουσικά βήματα.

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