Μουσική 15.10.2026

Νίκος Μακρόπουλος: Η νέα συνεργασία με την Panik Records και τα επόμενα μουσικά του βήματα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Νίκος Μακρόπουλος γίνεται μέλος της οικογένειας της Panik Records, με την εταιρεία να προαναγγέλλει τα νέα του μουσικά βήματα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Νίκος Μακρόπουλος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Panik Records.
  • Η Panik Records καλωσορίζει τον Νίκο Μακρόπουλο, αναγνωρίζοντας την πορεία του στο λαϊκό τραγούδι.
  • Η συνεργασία έρχεται μετά το ντουέτο «Χάρτινες αγάπες» με τον Γιώργο Σαμπάνη.
  • Μακρόπουλος και Panik προετοιμάζουν νέα μουσικά βήματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Panik Records υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά τον Νίκο Μακρόπουλο, έναν από τους πιο ξεχωριστούς και διαχρονικούς εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και το team της εταιρείας υποδέχθηκαν θερμά τον Νίκο Μακρόπουλο, με την υπογραφή των συμβολαίων συνεργασίας να πραγματοποιείται σε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού.

nikos makropoulos_panik records_

Με σχεδόν τρεις δεκαετίες επιτυχημένης μουσικής πορείας, μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες κι αμέτρητες live εμφανίσεις, ο Νίκος Μακρόπουλος κατέχει ξεχωριστή θέση στο λαϊκό τραγούδι και στις καρδιές του κοινού.

Διάβασε επίσης: «Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»: Η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστεί στο νέο video clip της Ελένης Τσαλιγοπούλου

Η συνεργασία του Νίκου Μακρόπουλου με την Panik έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του ντουέτου «Χάρτινες αγάπες» με τον Γιώργο Σαμπάνη και λίγο πριν οι δύο καλλιτέχνες ξεκινήσουν, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, τις εμφανίσεις τους στον «Βοτανικό». Παράλληλα, ο Νίκος Μακρόπουλος και η Panik προετοιμάζουν και νέα μουσικά βήματα.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Panik Records ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»: Η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστεί στο νέο video clip της Ελένης Τσαλιγοπούλου

«Δεν μπορώ να σε ξεχάσω»: Η Φαίη Ξυλά πρωταγωνιστεί στο νέο video clip της Ελένης Τσαλιγοπούλου

15.10.2026
Επόμενο
Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

15.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα
Μουσικά Νέα

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα

15.10.2026
Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»
Μουσικά Νέα

Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»

15.10.2026
David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog
Μουσικά Νέα

David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog

15.10.2026
Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί
Μουσική

Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί

15.10.2026
Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου
Μουσικά Νέα

Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

15.10.2026
Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη
Μουσικά Νέα

Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη

15.10.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

15.10.2026
Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records

15.10.2026
The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια
Μουσικά Νέα

The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια

15.10.2026
Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο