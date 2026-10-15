Μουσικά Νέα 15.10.2026

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το «Magnolias» της Rosalía σημείωσε αύξηση στα streams του Spotify μετά την εμφάνισή της στο SNL, ενώ ανοδική πορεία ακολούθησαν και άλλα κομμάτια από το «LUX»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η εμφάνιση της Rosalía στο SNL αύξησε τα streams του τραγουδιού «Magnolias» κατά 336% στο Spotify.
  • Το τραγούδι «Reliquia» είδε αύξηση 150% στα streams μετά την ερμηνεία της στο SNL.
  • Άλλα κομμάτια του άλμπουμ Lux, όπως το «Mundo Nuevo» και «Divinize», παρουσίασαν επίσης σημαντική άνοδο στα streams.
  • Η εμφάνιση στο SNL πυροδότησε νέο ενδιαφέρον για τα μη-singles κομμάτια του άλμπουμ «Lux».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχία του τραγουδιού «Magnolias» της Rosalía γνωρίζει νέα κορύφωση, αποσπώντας εξαιρετικά θετικές αντιδράσεις από το κοινό μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στο δημοφιλές σόου Saturday Night Live (SNL). Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Rolling Stone, το τραγούδι κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση 336% στα streams του Spotify στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 12 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την εκπομπή.

Η Rosalía ποζάρει με κομψό φόρεμα, προετοιμάζοντας το νέο της κινηματογραφικό βήμα.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Η βραβευμένη Ισπανίδα καλλιτέχνιδα, γνωστή για την μοναδική της προσέγγιση στη μουσική, παρουσίασε μια συγκλονιστική εκδοχή του «Magnolias» στις 10 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο SNL. Η παράσταση, κατά την οποία έπεφτε βροχή επί σκηνής, άφησε άφωνο το κοινό, ενώ η Rosalía ερμήνευσε επίσης το «Reliquia», ένα άλλο κομμάτι από το αριστουργηματικό της άλμπουμ Lux. Και αυτό το τραγούδι γνώρισε σημαντική άνοδο, με τα streams του να αυξάνονται κατά 150%. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, βίντεο και από τις δύο ερμηνείες είχαν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τις οπερατικές φωνητικές ικανότητες και τις ορχηστρικές μελωδίες της καλλιτέχνιδας.

Διάβασε επίσης: Η Hailey Bieber άκουσε το «LUX» της Rosalía και η αντίδρασή της ήταν… iconic

Το «Magnolias» έγινε γρήγορα αγαπημένο κομμάτι, ακόμη και για διασημότητες. Η Hailey Bieber, για παράδειγμα, μοιράστηκε την εμπειρία της στο Instagram story της, γράφοντας: «Ξέρεις πότε ένα άλμπουμ σε κάνει να θέλεις να ξεράσεις με έναν καλό τρόπο;» πάνω από μια φωτογραφία του άλμπουμ, με το «Magnolias» να παίζει.

Η Rosalía χαμογελαστή με μαύρο φόρεμα κρατάει ένα βραβείο.
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Ωστόσο, η επίδραση της εμφάνισης στο SNL δεν περιορίστηκε μόνο στα δύο αυτά τραγούδια. Άλλα κομμάτια από το άλμπουμ Lux παρουσίασαν επίσης αξιοσημείωτη άνοδο. Συγκεκριμένα, το «Mundo Nuevo» σημείωσε αύξηση 60% στα streams, ενώ το «Divinize» είδε τα streams του να αυξάνονται κατά 142%. Η αντίδραση του κοινού υποδηλώνει ότι οι ερμηνείες της Rosalía στο SNL πυροδότησαν ένα νέο ενδιαφέρον για τα μη-singles κομμάτια του τελευταίου της άλμπουμ, ωθώντας τους ακροατές να εξερευνήσουν βαθύτερα το μουσικό της έργο.

Το άλμπουμ «LUX», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025, αποτελεί την τέταρτη δισκογραφική δουλειά της Rosalía. Σε αυτό το έργο, η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα άντλησε έμπνευση από το κλασικό της μουσικό υπόβαθρο, ενσωματώνοντας στην παραγωγή 13 διαφορετικές γλώσσες.

Αυτή η πρόσφατη αύξηση στα streams δεν είναι η πρώτη φορά που η Rosalía επιτυγχάνει τέτοια επιτεύγματα στο Spotify. Πέρυσι, μετά την κυκλοφορία του Lux, η καλλιτέχνιδα έγραψε ιστορία στην πλατφόρμα, καθώς το άλμπουμ συγκέντρωσε πάνω από 42,1 εκατομμύρια streams την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Αυτό την καθιέρωσε ως την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες ακροάσεις σε 24 ώρες στην ιστορία του Spotify.

Η ικανότητα της Rosalía να συνδυάζει καινοτομία, καλλιτεχνική ακεραιότητα και μαζική απήχηση, επιβεβαιώνεται ακόμη μία φορά, με την εμφάνισή της στο SNL να λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω διάδοση της μουσικής της.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Rosalia
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Callum Turner γίνεται ο καλύτερος φίλος ενός σκύλου στη νέα καμπάνια της Louis Vuitton

Ο Callum Turner γίνεται ο καλύτερος φίλος ενός σκύλου στη νέα καμπάνια της Louis Vuitton

15.10.2026
Επόμενο
Netflix: Η υπόθεση Young Thug επιστρέφει στο προσκήνιο με ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ

Netflix: Η υπόθεση Young Thug επιστρέφει στο προσκήνιο με ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ

15.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»
Μουσικά Νέα

Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»

15.10.2026
David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog
Μουσικά Νέα

David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog

15.10.2026
Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί
Μουσική

Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί

15.10.2026
Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου
Μουσικά Νέα

Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

15.10.2026
Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη
Μουσικά Νέα

Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη

15.10.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

15.10.2026
Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records

15.10.2026
The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια
Μουσικά Νέα

The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια

15.10.2026
Η Tate McRae επιστρέφει σήμερα με ένα single που έχει ήδη προκαλέσει περιέργεια
Μουσικά Νέα

Η Tate McRae επιστρέφει σήμερα με ένα single που έχει ήδη προκαλέσει περιέργεια

15.10.2026
Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο