Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα

Το «Magnolias» της Rosalía σημείωσε αύξηση στα streams του Spotify μετά την εμφάνισή της στο SNL, ενώ ανοδική πορεία ακολούθησαν και άλλα κομμάτια από το «LUX»

Με μια ματιά Η εμφάνιση της Rosalía στο SNL αύξησε τα streams του τραγουδιού «Magnolias» κατά 336% στο Spotify.

Το τραγούδι «Reliquia» είδε αύξηση 150% στα streams μετά την ερμηνεία της στο SNL.

Άλλα κομμάτια του άλμπουμ Lux, όπως το «Mundo Nuevo» και «Divinize», παρουσίασαν επίσης σημαντική άνοδο στα streams.

Η εμφάνιση στο SNL πυροδότησε νέο ενδιαφέρον για τα μη-singles κομμάτια του άλμπουμ «Lux». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιτυχία του τραγουδιού «Magnolias» της Rosalía γνωρίζει νέα κορύφωση, αποσπώντας εξαιρετικά θετικές αντιδράσεις από το κοινό μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στο δημοφιλές σόου Saturday Night Live (SNL). Σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Rolling Stone, το τραγούδι κατέγραψε μια εντυπωσιακή αύξηση 336% στα streams του Spotify στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 12 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την εκπομπή.

Η βραβευμένη Ισπανίδα καλλιτέχνιδα, γνωστή για την μοναδική της προσέγγιση στη μουσική, παρουσίασε μια συγκλονιστική εκδοχή του «Magnolias» στις 10 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο SNL. Η παράσταση, κατά την οποία έπεφτε βροχή επί σκηνής, άφησε άφωνο το κοινό, ενώ η Rosalía ερμήνευσε επίσης το «Reliquia», ένα άλλο κομμάτι από το αριστουργηματικό της άλμπουμ Lux. Και αυτό το τραγούδι γνώρισε σημαντική άνοδο, με τα streams του να αυξάνονται κατά 150%. Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, βίντεο και από τις δύο ερμηνείες είχαν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τις οπερατικές φωνητικές ικανότητες και τις ορχηστρικές μελωδίες της καλλιτέχνιδας.

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Το «Magnolias» έγινε γρήγορα αγαπημένο κομμάτι, ακόμη και για διασημότητες. Η Hailey Bieber, για παράδειγμα, μοιράστηκε την εμπειρία της στο Instagram story της, γράφοντας: «Ξέρεις πότε ένα άλμπουμ σε κάνει να θέλεις να ξεράσεις με έναν καλό τρόπο;» πάνω από μια φωτογραφία του άλμπουμ, με το «Magnolias» να παίζει.

Ωστόσο, η επίδραση της εμφάνισης στο SNL δεν περιορίστηκε μόνο στα δύο αυτά τραγούδια. Άλλα κομμάτια από το άλμπουμ Lux παρουσίασαν επίσης αξιοσημείωτη άνοδο. Συγκεκριμένα, το «Mundo Nuevo» σημείωσε αύξηση 60% στα streams, ενώ το «Divinize» είδε τα streams του να αυξάνονται κατά 142%. Η αντίδραση του κοινού υποδηλώνει ότι οι ερμηνείες της Rosalía στο SNL πυροδότησαν ένα νέο ενδιαφέρον για τα μη-singles κομμάτια του τελευταίου της άλμπουμ, ωθώντας τους ακροατές να εξερευνήσουν βαθύτερα το μουσικό της έργο.

Το άλμπουμ «LUX», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2025, αποτελεί την τέταρτη δισκογραφική δουλειά της Rosalía. Σε αυτό το έργο, η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα άντλησε έμπνευση από το κλασικό της μουσικό υπόβαθρο, ενσωματώνοντας στην παραγωγή 13 διαφορετικές γλώσσες.

Αυτή η πρόσφατη αύξηση στα streams δεν είναι η πρώτη φορά που η Rosalía επιτυγχάνει τέτοια επιτεύγματα στο Spotify. Πέρυσι, μετά την κυκλοφορία του Lux, η καλλιτέχνιδα έγραψε ιστορία στην πλατφόρμα, καθώς το άλμπουμ συγκέντρωσε πάνω από 42,1 εκατομμύρια streams την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Αυτό την καθιέρωσε ως την Ισπανίδα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες ακροάσεις σε 24 ώρες στην ιστορία του Spotify.

Η ικανότητα της Rosalía να συνδυάζει καινοτομία, καλλιτεχνική ακεραιότητα και μαζική απήχηση, επιβεβαιώνεται ακόμη μία φορά, με την εμφάνισή της στο SNL να λειτουργεί ως καταλύτης για την περαιτέρω διάδοση της μουσικής της.

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