Ο Callum Turner γίνεται ο καλύτερος φίλος ενός σκύλου στη νέα καμπάνια της Louis Vuitton

Με μια ματιά Ο Callum Turner πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Louis Vuitton για την ανδρική συλλογή Trunk Άνοιξη 2027.

Στη καμπάνια, ο ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί με έναν σκύλο Rhodesian ridgeback, σε μια παιχνιδιάρικη και καθημερινή ατμόσφαιρα.

Η συλλογή, σχεδιασμένη από τον Pharrell Williams, εστιάζει στην ευελιξία, την άνεση και τη διακριτική κομψότητα.

Ο Turner, πρεσβευτής της Louis Vuitton από το 2024, έχει προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της μόδας και συνδέεται με την αισθητική του οίκου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις συνηθίσει να βλέπεις τον Callum Turner να ξεχωρίζει μέσα από τους κινηματογραφικούς του ρόλους, η νέα του εμφάνιση για τη Louis Vuitton θα σου δώσει έναν ακόμη λόγο να τον προσέξεις. Αυτή τη φορά, ο Βρετανός ηθοποιός δεν ποζάρει απλώς με τις προσεγμένες δημιουργίες ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους οίκους πολυτελείας, αλλά μοιράζεται τα φώτα της δημοσιότητας με έναν απρόσμενο συμπρωταγωνιστή: έναν σκύλο της φυλής Rhodesian ridgeback.

Η νέα καμπάνια της Louis Vuitton για την ανδρική συλλογή Trunk της άνοιξης του 2027 συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με το χιούμορ και τις μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας, αποδεικνύοντας ότι η μόδα δεν χρειάζεται πάντα εντυπωσιακές πόζες για να τραβήξει την προσοχή σου. Και όταν ο Callum Turner βρίσκεται απέναντι από έναν σκύλο σε μια παρτίδα σκάκι, το αποτέλεσμα αποκτά αμέσως μια διαφορετική, σχεδόν κινηματογραφική γοητεία.

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Ο Callum Turner και ο τετράποδος συμπρωταγωνιστής που κλέβει την παράσταση

Η νέα καμπάνια της Louis Vuitton φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη από τον Gregory Harris και φέρνει τον Callum Turner στο επίκεντρο μιας σειράς εικόνων που κινούνται ανάμεσα στη μόδα και την αφήγηση μιας καθημερινής ιστορίας. Ο ηθοποιός ποζάρει μαζί με έναν Rhodesian ridgeback, ενώ σε ένα σύντομο φιλμ οι δυο τους βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια παρτίδα σκάκι. Η ιδέα έχει μια παιχνιδιάρικη διάθεση που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα διαφημιστικά μοτίβα της πολυτέλειας. Αντί για ένα αυστηρό, αποστειρωμένο σκηνικό, βλέπεις έναν άνδρα να απολαμβάνει τον χρόνο του, να χαλαρώνει και να αφήνει χώρο σε απρόσμενες στιγμές. Ο σκύλος δεν λειτουργεί απλώς ως ένα χαριτωμένο στοιχείο της εικόνας, αλλά γίνεται μέρος της ιστορίας που θέλει να αφηγηθεί ο οίκος. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Callum Turner εμφανίζεται με τετράποδη παρέα σε καμπάνια της Louis Vuitton. Σε προηγούμενη συνεργασία του με το brand είχε φωτογραφηθεί περπατώντας μαζί με μια ολόκληρη ομάδα σκύλων. Η επιστροφή του συγκεκριμένου μοτίβου δημιουργεί μια αναγνωρίσιμη συνέχεια ανάμεσα στις καμπάνιες, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση του αυθορμητισμού.

Louis Vuitton Trunk: Η νέα συλλογή του Pharrell Williams για την άνοιξη του 2027

Πίσω από την καμπάνια βρίσκεται η δεύτερη έκδοση της ανδρικής συλλογής Trunk της Louis Vuitton, την οποία σχεδίασε ο Pharrell Williams, δημιουργικός διευθυντής των ανδρικών συλλογών του οίκου. Η φιλοσοφία της βασίζεται σε κομμάτια που συνδυάζουν την κλασική ανδρική γκαρνταρόμπα με πιο χαλαρές γραμμές και υλικά υψηλής ποιότητας. Στις εικόνες, ο Callum Turner εμφανίζεται να διαβάζει την εφημερίδα του, να απολαμβάνει απογευματινό τσάι, να εξασκείται στο γκολφ και να περιποιείται την εμφάνισή του. Κάθε σκηνή παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς του, ενώ τα ρούχα παραμένουν σταθερά στο επίκεντρο, χωρίς να επιβάλλονται με υπερβολικά λογότυπα ή εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Η συλλογή περιλαμβάνει κλασικά πουκάμισα, παντελόνια και σακάκια, με υφάσματα όπως ποπλίνα από βαμβάκι και μετάξι, κασμίρι και denim από βαμβάκι και κασμίρι. Η προσέγγιση του Pharrell Williams δίνει έμφαση στην ευελιξία και στην άνεση, χωρίς να εγκαταλείπει τη φροντισμένη αισθητική που χαρακτηρίζει τη Louis Vuitton. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να ντύνεσαι κομψά στις επίσημες περιστάσεις. Είναι να μπορείς να διατηρείς το προσωπικό σου στιλ ακόμη και στις πιο απλές στιγμές, από μια χαλαρή συνάντηση μέχρι ένα διάλειμμα ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η ιδιαίτερη σχέση του Callum Turner με τη Louis Vuitton

Ο Callum Turner είναι πρεσβευτής της Louis Vuitton από το 2024, ενώ η σχέση του με τον χώρο της μόδας ξεκίνησε πολύ πριν καθιερωθεί ως ηθοποιός. Στα εφηβικά του χρόνια εργάστηκε ως μοντέλο και αργότερα βρέθηκε πίσω από τον πάγκο του Dover Street Market στο Λονδίνο, αποκτώντας εμπειρία από διαφορετικές πλευρές της βιομηχανίας. Στη συνέχεια,συνεργάστηκε με πολυτελή brands, μεταξύ των οποίων η Burberry και η Montblanc, ενώ η παρουσία του στις καμπάνιες της Louis Vuitton ενισχύει τη σύνδεσή του με τη σύγχρονη ανδρική μόδα. Η φυσική του άνεση μπροστά στον φακό ταιριάζει με την αισθητική της νέας συλλογής, η οποία προτιμά τη διακριτική κομψότητα από την επιδεικτική πολυτέλεια. Παράλληλα, ο ηθοποιός έχει μπροστά του σημαντικά κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ. Ανάμεσά τους βρίσκεται η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας «Neuromancer» του William Gibson για το Apple TV+, καθώς και η ταινία «The Comebacker», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με τον Tom Hanks.

Ο Callum Turner, η Dua Lipa και ο σκύλος τους στην πραγματική ζωή

Η παρουσία του σκύλου στη νέα καμπάνια αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν σκεφτείς ότι ο Callum Turner και η σύζυγός του, Dua Lipa, έχουν και οι ίδιοι έναν αγαπημένο τετράποδο σύντροφο. Το ζευγάρι έχει φωτογραφηθεί αρκετές φορές στις βόλτες του με τον Golo, έναν σκύλο που είναι διασταύρωση Labrador και Rottweiler. Έτσι, η συνύπαρξη του ηθοποιού με έναν σκύλο μπροστά στον φακό δεν μοιάζει εντελώς ξένη προς την καθημερινότητά του. Βέβαια, στη νέα καμπάνια ο Golo δεν είναι ο συμπρωταγωνιστής του, αλλά η σύνδεση προσθέτει μια πιο προσωπική πινελιά στην ιστορία.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η γοητεία της συγκεκριμένης συνεργασίας: ο Callum Turner δεν χρειάζεται να υιοθετήσει έναν υπερβολικά σοβαρό ρόλο για να αναδείξει τη συλλογή. Με ένα παιχνίδι σκάκι, μια εφημερίδα και έναν σκύλο απέναντί του, μεταφέρει την ιδέα ότι το στιλ δεν αφορά μόνο όσα φοράς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι μέσα στην ημέρα σου. Η νέα καμπάνια της Louis Vuitton για την άνοιξη του 2027 καταφέρνει, λοιπόν, να συνδυάσει την πολυτέλεια με την ανεπιτήδευτη διάθεση, έχοντας στο επίκεντρο έναν ηθοποιό που αισθάνεται εξίσου άνετα στον κόσμο της μόδας και της υποκριτικής. Και αν υπάρχει μια εικόνα που θα θυμάσαι από αυτή τη συνεργασία, είναι μάλλον εκείνη στην οποία ο Callum Turner κάθεται απέναντι από τον σκύλο του, έτοιμος για την πιο απρόβλεπτη παρτίδα σκάκι της σεζόν.

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