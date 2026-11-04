Μουσικά Νέα 04.11.2026

Bonnie Tyler: Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε γίνεται χριστουγεννιάτικο single – Πότε κυκλοφορεί

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Η τελευταία ηχογράφηση της θρυλικής τραγουδίστριας, «Love, Light and Peace», θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα, τιμώντας τη μνήμη της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τελευταίο τραγούδι της Bonnie Tyler, "Love, Light and Peace", κυκλοφορεί ως χριστουγεννιάτικο σινγκλ.
  • Το κομμάτι θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, μετά τον θάνατο της τραγουδίστριας τον Ιούλιο.
  • Ο σύζυγός της ανέφερε την αφοσίωση της Bonnie Tyler στη μουσική και τους θαυμαστές της.
  • Το τραγούδι υπογράφουν οι Cris Hammond και Terry Britten, ο οποίος θα ενταχθεί στο Songwriters Hall of Fame.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το μουσικό κοινό ετοιμάζεται να απολαύσει ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δώρο, καθώς το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε η Bonnie Tyler πριν την απώλειά της, πρόκειται να κυκλοφορήσει ως σινγκλ. Το κομμάτι, με τίτλο «Love, Light and Peace», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου, δίνοντας στους θαυμαστές της μια τελευταία ηχητική ανάμνηση από την αγαπημένη τους ερμηνεύτρια.

bonnie_tyler
https://www.instagram.com/bonnietylerofficial/

Η Ουαλή σταρ, γνωστή παγκοσμίως για τις επιτυχίες της όπως το «Total Eclipse of the Heart» και το «Holding Out for a Hero», έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο σε ηλικία 75 ετών, μετά από μάχη με ασθένεια. Η απώλειά της άφησε ένα μεγάλο κενό στον χώρο της μουσικής, με πολλούς συναδέλφους και θαυμαστές να εκφράζουν τη θλίψη τους.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC, το τραγούδι «Love, Light and Peace» αποτελεί την τελευταία ηχογράφηση της Bonnie Tyler, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Gaynor Hopkins. Η κυκλοφορία του ως χριστουγεννιάτικο σινγκλ σκοπεύει να τιμήσει τη μνήμη της και την αφοσίωσή της στη μουσική.

Ο σύζυγός της, Robert Sullivan, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την Bonnie Tyler για 50 χρόνια, μίλησε συγκινημένος για τη διαρκή αφοσίωση της συζύγου του στη δουλειά της. «Η Gaynor δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται. Αγαπούσε το τραγούδι, αγαπούσε τους θαυμαστές της και έδωσε όλη της την καρδιά σε αυτά τα τραγούδια», δήλωσε ο Robert Sullivan.

Το «Love, Light and Peace» φέρει την υπογραφή των Cris Hammond και Terry Britten. Ο Terry Britten, ένας καταξιωμένος στιχουργός, ετοιμάζεται να ενταχθεί στην Αίθουσα της Δόξας των Στιχουργών (Songwriters Hall of Fame) το 2026, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο τραγούδι. Την παραγωγή του κομματιού ανέλαβαν οι Britten και McKay, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στενά με την Bonnie Tyler στα πρώτα βήματα της καριέρας της. Η πρώτη τους συνεργασία χρονολογείται από το 1977, όταν ο Terry Britten συμμετείχε ως κιθαρίστας στο ντεμπούτο άλμπουμ της, «The World Starts Tonight».

Η Bonnie Tyler, η ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart, σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κυκλοφορία του τελευταίου αυτού τραγουδιού αναμένεται να συγκινήσει τους φίλους της Bonnie Tyler σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας μια τελευταία μελωδική «αγκαλιά» από την εμβληματική φωνή της.

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Bonnie Tyler ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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