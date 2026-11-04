Life 04.11.2026

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το νέο χόμπι που πρόσθεσε στην καθημερινότητά της και αξίζει να δοκιμάσεις

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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ξεκίνησε pole dancing και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το νέο της χόμπι που δίνει έμπνευση για αλλαγές στην καθημερινότητα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ξεκίνησε pole dancing ως νέο χόμπι.
  • Η νέα δραστηριότητα προσφέρει αλλαγή από την καθημερινή ρουτίνα.
  • Η ενασχόληση με ένα χόμπι είναι χρόνος αποκλειστικά για τον εαυτό.
  • Το pole dancing συνδυάζει άσκηση, χορό και προσωπική έκφραση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν στιγμές που χρειάζεσαι μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητά σου, κάτι διαφορετικό που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα και θα σου θυμίσει πως ο προσωπικός χρόνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο ή περίπλοκο. Μπορεί να είναι μια νέα δραστηριότητα, ένα μάθημα χορού ή μια μορφή γυμναστικής που δεν είχες σκεφτεί ποτέ να δοκιμάσεις. Άλλωστε, το να αποκτάς ένα καινούργιο χόμπι δεν αφορά μόνο όσα μαθαίνεις, αλλά και την ευκαιρία να αφιερώνεις λίγο χρόνο αποκλειστικά στον εαυτό σου.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ποζάρει για selfie με το κινητό της, φορώντας ριγέ πουκάμισο και κοσμήματα.
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Μια τέτοια αλλαγή φαίνεται πως έκανε και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία αποφάσισε να προσθέσει το pole dancing στις δραστηριότητές της. Το μοντέλο και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη νέα της ενασχόληση, δείχνοντας στους followers της ένα διαφορετικό κομμάτι της καθημερινότητάς της. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε μέσα από το story της, αφιέρωσε δύο ολόκληρες ώρες στον χορό στον στύλο.

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Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έχει μιλήσει αρκετές φορές μέσα από τα social media για την αγάπη της προς τη γυμναστική και τη φροντίδα του εαυτού της. Αυτή τη φορά, όμως, επέλεξε να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, συνδυάζοντας την άσκηση με τον χορό και την προσωπική έκφραση. Και κάπως έτσι, μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να μένεις για πάντα στην ίδια ρουτίνα, ειδικά όταν υπάρχουν τόσες διαφορετικές δραστηριότητες που μπορούν να σου προσφέρουν μια ευχάριστη αλλαγή.

Γιατί αξίζει να βάλεις ένα νέο χόμπι στη ζωή σου;

Αν η καθημερινότητά σου περιλαμβάνει δουλειά, υποχρεώσεις και τις ίδιες επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, ένα νέο χόμπι μπορεί να γίνει η αφορμή για να αλλάξεις λίγο ρυθμό. Δεν χρειάζεται να είσαι ήδη καλή σε αυτό ούτε να έχεις συγκεκριμένες επιδόσεις στο μυαλό σου. Το σημαντικό είναι να επιλέξεις κάτι που σε ενδιαφέρει και να απολαύσεις τη διαδικασία, χωρίς να πιέζεις τον εαυτό σου να τα καταφέρει όλα από την πρώτη φορά.

1. Δίνεις χώρο σε κάτι που κάνεις αποκλειστικά για εσένα

Γυναίκα κρατάει ροζ στρώμα γιόγκα και μπλε τουβλάκια, έτοιμη για άσκηση στο σπίτι για να κρατήσει τη φόρμα της.
Pexels

Μέσα σε ένα γεμάτο πρόγραμμα, είναι εύκολο να αφήνεις τις προσωπικές σου ανάγκες τελευταίες. Ένα σταθερό ραντεβού με το αγαπημένο σου χόμπι μπορεί να λειτουργήσει ως μια μικρή υπενθύμιση ότι αξίζεις χρόνο και προσοχή. Είτε επιλέξεις χορό είτε μια δημιουργική δραστηριότητα, αποκτάς μια στιγμή μέσα στην εβδομάδα που δεν συνδέεται με επαγγελματικές υποχρεώσεις ή εκκρεμότητες.

2. Σπας τη μονοτονία της καθημερινότητας

Γυναίκες εκτελούν ασκήσεις για τα πόδια σε εξωτερικό χώρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για καλοκαιρινά πόδια.
Pexels

Αν έχεις βαρεθεί να επαναλαμβάνεις το ίδιο πρόγραμμα γυμναστικής, ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Μια νέα δραστηριότητα προσθέτει ενδιαφέρον στην εβδομάδα σου και σου δίνει έναν επιπλέον λόγο να ανυπομονείς για το επόμενο μάθημα. Το pole dancing, για παράδειγμα, συνδυάζει χορευτικές κινήσεις και σωματική άσκηση, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία από την κλασική προπόνηση στο γυμναστήριο.

3. Μαθαίνεις να δοκιμάζεις χωρίς να φοβάσαι τα λάθη

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Κανείς δεν ξεκινά μια καινούργια δραστηριότητα γνωρίζοντας ήδη όλες τις κινήσεις ή τις τεχνικές. Τα πρώτα μαθήματα είναι μέρος της διαδικασίας και σου δίνουν την ευκαιρία να εξοικειωθείς σταδιακά με κάτι άγνωστο. Αντί να σκέφτεσαι πόσο καλά θα τα καταφέρεις, προσπάθησε να απολαύσεις το γεγονός ότι μαθαίνεις κάτι από την αρχή.

4. Βρίσκεις έναν διαφορετικό τρόπο να εκφράζεσαι

Γυναίκες εκτελούν ασκήσεις για τα πόδια σε στρώμα, προσπαθώντας να αποκτήσουν summer legs χωρίς γυμναστήριο.
Pexels

Δεν χρειάζεται κάθε χόμπι να έχει αποκλειστικά πρακτικό σκοπό. Ο χορός, η μουσική, η ζωγραφική και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να γίνουν τρόποι έκφρασης και να σου επιτρέψουν να δοκιμάσεις κάτι που σε αντιπροσωπεύει. Στην περίπτωση του pole dancing, η κίνηση, η μουσική και η προσωπική αισθητική συνδυάζονται, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης προπόνησης.

5. Δίνεις κίνητρο στον εαυτό σου να συνεχίσει

Άνδρας κάνει προπόνηση σε μονόζυγο για ενδυνάμωση πλάτης και κορμού, η πιο viral fitness τάση του 2026.
pexels.com

Όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο, κάθε μικρή πρόοδος μπορεί να γίνει αφορμή για να συνεχίσεις. Μια κίνηση που στην αρχή σου φαινόταν δύσκολη, μια τεχνική που καταφέρνεις να εκτελέσεις καλύτερα ή απλώς η χαρά που αισθάνεσαι μετά το μάθημα μπορούν να σε κάνουν να θέλεις να επιστρέψεις. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς την τελειότητα. Αρκεί να βρίσκεις ευχαρίστηση σε αυτό που κάνεις.

Από το pole dancing μέχρι τον χορό, βρες τη δραστηριότητα που σου ταιριάζει

Η επιλογή ενός νέου χόμπι δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε όσα γνωρίζεις ήδη. Αν θέλεις να αλλάξεις τη σχέση σου με τη γυμναστική, μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικές μορφές άσκησης, όπως aerial yoga, pilates, χορό ή άλλες δραστηριότητες που συνδυάζουν κίνηση και διασκέδαση. Κάθε επιλογή έχει τη δική της φιλοσοφία και μπορεί να σου προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία.

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Pinterest.com

Το παράδειγμα της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη είναι μια ωραία αφορμή να σκεφτείς τι θα ήθελες να προσθέσεις στη δική σου καθημερινότητα. Ίσως είναι ένα μάθημα pole dancing, ίσως κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ζητούμενο δεν είναι να ακολουθήσεις την επιλογή κάποιου άλλου, αλλά να βρεις μια δραστηριότητα που σε ευχαριστεί και σε κάνει να ανυπομονείς να αφιερώσεις χρόνο σε αυτήν.

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pole dancing Γαρυφαλλιά Καληφώνη γυμναστική
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