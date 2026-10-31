Halloween playlist: Τα τραγούδια που χρειάζεσαι για το απόλυτο spooky party

Με μια ματιά Το "Thriller" του Michael Jackson παραμένει κορυφαία επιλογή για Halloween playlists, με εκατομμύρια streams.

Το "Dracula" των Tame Impala είναι ένα νεότερο spooky hit που κερδίζει δημοτικότητα.

Κλασικά Halloween τραγούδια όπως "Somebody's Watching Me" και "Ghostbusters" παραμένουν δημοφιλή.

Η μουσική της σειράς "Glee" βλέπει αύξηση ακροάσεων λόγω της ανακοίνωσης επιστροφής της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ετοιμάζεις Halloween party, ξέρεις ήδη ότι η διακόσμηση, οι μεταμφιέσεις και τα spooky cocktails δεν αρκούν για να δημιουργήσεις την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Αυτό που θα κάνει τη βραδιά να ξεχωρίσει είναι η μουσική, με τραγούδια που σε βάζουν αμέσως στο κλίμα, είτε θέλεις να χορέψεις μέχρι το πρωί είτε να δημιουργήσεις ένα soundtrack που θα έκανε ακόμη και τους πιο διάσημους κινηματογραφικούς βρικόλακες να χαμογελάσουν. Και αν αναρωτιέσαι ποια κομμάτια πρέπει να μπουν οπωσδήποτε στην playlist σου, τα streaming charts έχουν ήδη τις απαντήσεις.

Το «Thriller» του Michael Jackson παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, ενώ το «Dracula» των Tame Impala διεκδικεί δυναμικά τη θέση του ανάμεσα στα αγαπημένα Halloween hits. Παράλληλα, κλασικά τραγούδια επιστρέφουν στις ακροάσεις, αποδεικνύοντας ότι ορισμένα μουσικά κομμάτια δεν χάνουν ποτέ τη μαγεία τους.

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Όταν μιλάμε για Halloween μουσική, το «Thriller» του Michael Jackson είναι σχεδόν αυτονόητη επιλογή. Το εμβληματικό τραγούδι εξακολουθεί να κυριαρχεί στις ακροάσεις, καταγράφοντας σχεδόν 1,7 εκατομμύρια επίσημα on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο πριν από το Halloween. Πρόκειται για την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του από την 1η Νοεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο hit παραμένει διαχρονικό.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Dracula» των Tame Impala, με περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια streams την ίδια ημέρα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025 και γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση μέσα στο 2026, ιδιαίτερα μετά το remix με τη συμμετοχή της JENNIE τον Φεβρουάριο. Οι πρόσφατες ακροάσεις του αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο και κατά 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο Σάββατο πριν από το Halloween του 2025.

Η μουσική μονομαχία, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον: το «Thriller» διατηρεί το προβάδισμα, αλλά το «Dracula» αποδεικνύει ότι υπάρχει χώρος και για νεότερα spooky hits στις Halloween playlists.

Τα Halloween classics που δεν πρέπει να λείπουν από την playlist σου

Αν θέλεις να δώσεις στην playlist σου περισσότερες δόσεις μυστηρίου, υπάρχουν μερικά ακόμη τραγούδια που αξίζουν μια θέση δίπλα στα δύο μεγάλα φαβορί. Το «Somebody’s Watching Me» του Rockwell, με τη συμμετοχή του Michael Jackson στα φωνητικά, και το «Ghostbusters» του Ray Parker Jr. συγκέντρωσαν σχεδόν 1,1 εκατομμύρια streams το καθένα, μένοντας οριακά πίσω από το «Dracula».

Στη λίστα των δημοφιλών επιλογών συναντάς επίσης το «This Is Halloween» από τους Citizens of Halloween, το «Monster Mash» των Bobby «Boris» Pickett & The Crypt-Kickers και το «Spooky Scary Skeletons» του Andrew Gold. Με περίπου ένα εκατομμύριο streams το καθένα, τα συγκεκριμένα κομμάτια επιβεβαιώνουν πως τα κλασικά Halloween anthems εξακολουθούν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Για το δικό σου party, ο συνδυασμός παλιών και νέων επιτυχιών είναι η πιο ασφαλής επιλογή: ξεκίνα με το «Thriller», πρόσθεσε το «Dracula» και συνέχισε με τα υπόλοιπα classics για να κρατήσεις την ατμόσφαιρα στο κατάλληλο επίπεδο.

Το «Glee» επιστρέφει και οι ακροάσεις του soundtrack εκτοξεύονται

Το Halloween δεν είναι η μόνη αφορμή για να επιστρέψουν αγαπημένα τραγούδια στις playlists. Η είδηση για την επιστροφή του «Glee» σε πλατφόρμες όπως το Hulu και το Disney+ το 2027, με τη συμμετοχή δημιουργών και πρωταγωνιστών, έφερε ξανά τη μουσική της σειράς στο προσκήνιο.

Η παραγωγή, που προβλήθηκε από το 2009 έως το 2015, άφησε το δικό της αποτύπωμα στα charts του Billboard, με το Glee Cast να συγκεντρώνει 207 τραγούδια στο Hot 100. Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής, οι ακροάσεις του soundtrack αυξήθηκαν κατά 56% μέσα στο διάστημα 22-26 Οκτωβρίου, φτάνοντας τα 3,8 εκατομμύρια streams, από 2,4 εκατομμύρια την προηγούμενη πενθήμερη περίοδο.

Η ανανεωμένη προσοχή γύρω από τη σειρά δείχνει ότι η νοσταλγία εξακολουθεί να επηρεάζει τις μουσικές επιλογές του κοινού, ενώ η επιστροφή της μπορεί να δώσει νέα ώθηση στα τραγούδια της.

Η Megan Thee Stallion κερδίζει έδαφος με το «Thin Ice»

Στο μεταξύ, η Megan Thee Stallion ανεβάζει ρυθμούς με το νέο freestyle «Thin Ice», το οποίο περιλαμβάνει sample από το «Break Stuff» των Limp Bizkit. Αρχικά κυκλοφόρησε στο YouTube και έγινε διαθέσιμο στις streaming πλατφόρμες το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Η ανταπόκριση ήταν γρήγορη: από 98.000 streams το Σάββατο, το τραγούδι έφτασε τις 174.000 την Κυριακή και τις 247.000 τη Δευτέρα, σημειώνοντας αύξηση 152%. Παράλληλα, ανέβηκε στις real-time κατατάξεις του Apple Music και του Shazam, ενισχύοντας τη δυναμική του. Αν και δεν έχει ακόμη φτάσει την απήχηση του «Hiss», αποτελεί μια αξιοσημείωτη νέα στιγμή για την καλλιτέχνιδα.

Ο Steve Lacy ανεβαίνει στο Billboard Hot 100

Στο Billboard Hot 100 ξεχωρίζει και ο Steve Lacy, με τρία τραγούδια από το άλμπουμ «Oh Yeah?» να βρίσκονται στο top 70 της κατάταξης. Το «The Feeling», που κυκλοφόρησε αρχικά τον Ιούνιο, ανέβηκε στην 61η θέση, ενισχυμένο και από τη χρήση του στο TikTok.

Επιπλέον, η χρήση του «Oh Yeah?» στην ταινία «Spider-Man: Brand New Day» έδωσε νέα προβολή στη μουσική του. Η πορεία του τραγουδιού δείχνει για ακόμη μία φορά πώς τα social media και ο κινηματογράφος μπορούν να δώσουν δεύτερη ζωή σε ένα κομμάτι και να το φέρουν σε επαφή με νέο κοινό.

Αν, λοιπόν, φτιάχνεις την τελική Halloween playlist, κράτησε ως βάση τα «Thriller» και «Dracula» και συμπλήρωσε τη λίστα με τα κλασικά spooky hits. Και αν θέλεις να ξεφύγεις από τα αναμενόμενα, πρόσθεσε μερικές σύγχρονες επιτυχίες που κυριαρχούν στα charts. Το μόνο σίγουρο είναι πως η σωστή μουσική μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα απλό Halloween gathering σε πάρτι που θα συζητιέται και μετά τα μεσάνυχτα.

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