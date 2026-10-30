Γιατί πήγε ο Αντώνης Ρέμος στη ΓΑΔΑ – Όσα γνωρίζουμε

Με μια ματιά Ο Αντώνης Ρέμος πήγε στη ΓΑΔΑ για δυσφημιστικές αναρτήσεις σε ανώνυμα blogs.

Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τις αναρτήσεις.

Ο δικηγόρος του τόνισε ότι σέβεται τα ΜΜΕ, αλλά υπάρχουν όρια στη δυσφήμιση.

Στόχος είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι των ανώνυμων ιστολογίων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αντιμέτωπος με δημοσιεύσεις που, σύμφωνα με την πλευρά του, πλήττουν την εικόνα και τη φήμη του, ο Αντώνης Ρέμος αποφάσισε να κινηθεί νομικά, απευθυνόμενος στις αρμόδιες αρχές. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και συγκεκριμένα τον επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για αναρτήσεις σε ανώνυμα blogs που, όπως υποστηρίζει η πλευρά του, περιλαμβάνουν δυσφημιστικές αναφορές σε βάρος του.

Την επίσκεψη επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι ο τραγουδιστής σέβεται τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, θέτει όμως σαφή όρια όταν θεωρεί ότι θίγεται η προσωπικότητά του. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ανώνυμης διαδικτυακής δημοσίευσης και της ευθύνης που συνοδεύει όσα γράφονται και διακινούνται στο διαδίκτυο.

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Η επίσκεψη του Αντώνη Ρέμου στη ΓΑΔΑ συνδέεται με την πρόθεσή του να κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για αναρτήσεις που δημοσιεύονται σε ανώνυμα blogs και, σύμφωνα με την πλευρά του, τον δυσφημούν. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου διαχειριστή των συγκεκριμένων ιστολογίων. Στόχος είναι να διερευνηθεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο τραγουδιστής επιλέγει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας να εξεταστεί η υπόθεση θεσμικά και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν από την έρευνα.

Την επίσκεψη του τραγουδιστή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επιβεβαίωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά τον Αντώνη Ρέμο. Στην ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι ο καλλιτέχνης αναγνωρίζει τον θεσμικό ρόλο των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ωστόσο, όπως τονίζει, η ελευθερία της ενημέρωσης δεν αναιρεί την ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται, ιδιαίτερα όταν τίθεται ζήτημα συκοφαντικής δυσφήμισης. «Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, αλλά υπάρχει και ένα αλλά, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί το βασικό μήνυμα της πλευράς του τραγουδιστή: η κριτική και η ενημέρωση έχουν τον δικό τους ρόλο, όμως, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να παραβιάζονται.

Με τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, η πλευρά του Αντώνη Ρέμου ζητά να εξεταστούν οι αναρτήσεις που θεωρεί δυσφημιστικές και να διερευνηθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από τα ανώνυμα blogs. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες φέρονται να λειτουργούν ανώνυμα αποτελεί μέρος της υπόθεσης που καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές. Η αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου και δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας ή την ύπαρξη ποινικής ευθύνης συγκεκριμένων προσώπων. Για τον τραγουδιστή, η προσφυγή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελεί το επόμενο βήμα στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει όσα θεωρεί ότι ξεπερνούν τα όρια της θεμιτής δημόσιας αναφοράς.

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