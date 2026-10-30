Μουσική 30.10.2026

Γιατί πήγε ο Αντώνης Ρέμος στη ΓΑΔΑ – Όσα γνωρίζουμε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Με στόχο να διερευνηθούν αναρτήσεις σε ανώνυμα ιστολόγια και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι διαχειριστές τους, ο Αντώνης Ρέμος προχώρησε σε νομικές ενέργειες
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Αντώνης Ρέμος πήγε στη ΓΑΔΑ για δυσφημιστικές αναρτήσεις σε ανώνυμα blogs.
  • Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για τις αναρτήσεις.
  • Ο δικηγόρος του τόνισε ότι σέβεται τα ΜΜΕ, αλλά υπάρχουν όρια στη δυσφήμιση.
  • Στόχος είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι των ανώνυμων ιστολογίων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αντιμέτωπος με δημοσιεύσεις που, σύμφωνα με την πλευρά του, πλήττουν την εικόνα και τη φήμη του, ο Αντώνης Ρέμος αποφάσισε να κινηθεί νομικά, απευθυνόμενος στις αρμόδιες αρχές. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και συγκεκριμένα τον επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για αναρτήσεις σε ανώνυμα blogs που, όπως υποστηρίζει η πλευρά του, περιλαμβάνουν δυσφημιστικές αναφορές σε βάρος του.

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει με πάθος στη σκηνή, απαντώντας στις αντιδράσεις για τη συναυλία του.
https://www.instagram.com/aremovic

Την επίσκεψη επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι ο τραγουδιστής σέβεται τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, θέτει όμως σαφή όρια όταν θεωρεί ότι θίγεται η προσωπικότητά του. Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ανώνυμης διαδικτυακής δημοσίευσης και της ευθύνης που συνοδεύει όσα γράφονται και διακινούνται στο διαδίκτυο.

Διάβασε επίσης: Χάρις Αλεξίου: Πότε κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»

Η επίσκεψη του Αντώνη Ρέμου στη ΓΑΔΑ συνδέεται με την πρόθεσή του να κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για αναρτήσεις που δημοσιεύονται σε ανώνυμα blogs και, σύμφωνα με την πλευρά του, τον δυσφημούν. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος του, κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου διαχειριστή των συγκεκριμένων ιστολογίων. Στόχος είναι να διερευνηθεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι ο τραγουδιστής επιλέγει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας να εξεταστεί η υπόθεση θεσμικά και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον αυτές προκύψουν από την έρευνα.

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει σε συναυλία με κόκκινο φωτισμό και παίζει κιθάρα ένας μουσικός.
https://www.instagram.com/aremovic

Την επίσκεψη του τραγουδιστή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επιβεβαίωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά τον Αντώνη Ρέμο. Στην ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι ο καλλιτέχνης αναγνωρίζει τον θεσμικό ρόλο των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ωστόσο, όπως τονίζει, η ελευθερία της ενημέρωσης δεν αναιρεί την ευθύνη για το περιεχόμενο που δημοσιεύεται, ιδιαίτερα όταν τίθεται ζήτημα συκοφαντικής δυσφήμισης. «Ο Αντώνης Ρέμος σέβεται το θεσμικό ρόλο όλων των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης, μικρών και μεγάλων, αλλά υπάρχει και ένα αλλά, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και αυτή είναι η συκοφαντική δυσφήμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί το βασικό μήνυμα της πλευράς του τραγουδιστή: η κριτική και η ενημέρωση έχουν τον δικό τους ρόλο, όμως, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να παραβιάζονται.

Ο Αντώνης Ρέμος τραγουδάει σε σκηνή με μπλε φόντο, ενώ παίζει ζωντανή ορχήστρα στο πλαίσιο του «Εγώ είμαι εδώ».
https://www.instagram.com/aremovic/

Με τη μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, η πλευρά του Αντώνη Ρέμου ζητά να εξεταστούν οι αναρτήσεις που θεωρεί δυσφημιστικές και να διερευνηθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από τα ανώνυμα blogs. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες φέρονται να λειτουργούν ανώνυμα αποτελεί μέρος της υπόθεσης που καλούνται να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές. Η αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου και δεν προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας ή την ύπαρξη ποινικής ευθύνης συγκεκριμένων προσώπων. Για τον τραγουδιστή, η προσφυγή στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αποτελεί το επόμενο βήμα στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει όσα θεωρεί ότι ξεπερνούν τα όρια της θεμιτής δημόσιας αναφοράς.

Διάβασε επίσης: Mariah Carey: Πώς ένα τραγούδι κατάφερε να γίνει ο απόλυτος ύμνος των Χριστουγέννων εδώ και δεκαετίες

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
MadWalk 2026 by Three Cents: Το line-up αρχίζει να αποκαλύπτεται και έχει δυνατές εκπλήξεις!

MadWalk 2026 by Three Cents: Το line-up αρχίζει να αποκαλύπτεται και έχει δυνατές εκπλήξεις!

30.10.2026
Επόμενο
Kim Kardashian: Γιατί απομονώνει τα παιδιά της από τις ειδήσεις που αφορούν τον Kanye West

Kim Kardashian: Γιατί απομονώνει τα παιδιά της από τις ειδήσεις που αφορούν τον Kanye West

30.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

MadWalk 2026 by Three Cents: Το line-up αρχίζει να αποκαλύπτεται και έχει δυνατές εκπλήξεις!
MadWalk

MadWalk 2026 by Three Cents: Το line-up αρχίζει να αποκαλύπτεται και έχει δυνατές εκπλήξεις!

30.10.2026
Cardi B & Daddy Yankee: Το νέο τους banger έχει τίτλο «Cosita» – Πότε κυκλοφορεί
Μουσικά Νέα

Cardi B & Daddy Yankee: Το νέο τους banger έχει τίτλο «Cosita» – Πότε κυκλοφορεί

30.10.2026
Η Celine Dion «έσπασε» τα ταμεία στο Παρίσι – Πόσα εκατομμύρια δολάρια έφεραν οι συναυλίες της
Μουσικά Νέα

Η Celine Dion «έσπασε» τα ταμεία στο Παρίσι – Πόσα εκατομμύρια δολάρια έφεραν οι συναυλίες της

30.10.2026
Η Ariana Grande κάνει την απόλυτη έκπληξη με το «petal (angry version)»
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande κάνει την απόλυτη έκπληξη με το «petal (angry version)»

30.10.2026
Backstreet Boys: Από τη μουσική στο gaming – Γνώρισε τους «Backstreet Gamers»
Social & Tech

Backstreet Boys: Από τη μουσική στο gaming – Γνώρισε τους «Backstreet Gamers»

30.10.2026
Η επέκταση του «Wildworld Tour 2027» – Οι KATSEYE προσθέτουν 11 νέους προορισμούς
Μουσικά Νέα

Η επέκταση του «Wildworld Tour 2027» – Οι KATSEYE προσθέτουν 11 νέους προορισμούς

30.10.2026
Χάρις Αλεξίου: Πότε κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»
City Guide

Χάρις Αλεξίου: Πότε κυκλοφορεί η αυτοβιογραφία της με τίτλο «Απολυτήριο»

30.10.2026
Universal Music Group: Γιατί ο CEO της κηρύσσει «πόλεμο» στην ανεξέλεγκτη μουσική AI
Μουσικά Νέα

Universal Music Group: Γιατί ο CEO της κηρύσσει «πόλεμο» στην ανεξέλεγκτη μουσική AI

30.10.2026
Η DARA επιστρέφει δυναμικά με το νέο Single «BAD IDEA» μετά τη νίκη στη Eurovision
Μουσική

Η DARA επιστρέφει δυναμικά με το νέο Single «BAD IDEA» μετά τη νίκη στη Eurovision

30.10.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Χάσαμε το ένα τέταρτο του καθαρού μας εισοδήματος τα τελευταία 15 χρόνια

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Σταθερά πρώτη στους αρνητικούς δείκτες η Ελλάδα

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους