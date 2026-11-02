TV 02.11.2026

Η Πάολα λύγισε στο «The Voice»: «Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, αλλά μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι»

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Η 18χρονη Σοφία Κωστίδου από τις Σέρρες ερμήνευσε το «Εγώ σ' αγάπησα εδώ», κέρδισε και τους 4 coaches
Ειρήνη Στόφυλα

Μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της βραδιάς στο μουσικό show «The Voice» έζησε η Πάολα το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Καθώς η διαγωνιζόμενη Σοφία Κωστίδου ερμήνευε το τραγούδι «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», η δημοφιλής τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

https://www.instagram.com/paola_official__
https://www.instagram.com/paola_official__

Η 18χρονη Σοφία, προερχόμενη από τις Σέρρες, κατάφερε με την ερμηνεία της να κερδίσει τις καρέκλες και των τεσσάρων coaches. Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας σηκώθηκε όρθιος και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί της, ενισχύοντας τη συγκίνηση της στιγμής.

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Η Πάολα παρακολουθούσε την προσπάθεια της νεαρής διαγωνιζόμενης, εμφανώς συγκινημένη, με το βλέμμα της να προδίδει βαθιά συναισθήματα. Μετά το τέλος της ερμηνείας, όταν της δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει, εξήγησε την ιδιαίτερη σχέση που έχει με το συγκεκριμένο τραγούδι. «Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, όπως και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας την προσωπική της σύνδεση με τους στίχους.

Η Πάολα στο The Voice κάνει σήμα νίκης, ενώ κάθεται στην καρέκλα του κριτή και ετοιμάζεται να πατήσει το κόκκινο κουμπί.
https://www.instagram.com/paola_official_

Η επιλογή της Σοφίας Κωστίδου να ερμηνεύσει ένα τόσο συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι αποδείχθηκε μια τολμηρή κίνηση που απέδωσε καρπούς, όχι μόνο κερδίζοντας τους κριτές, αλλά και προκαλώντας μια σπάνια δημόσια έκφραση ευαισθησίας από την Πάολα.

Η βραδιά στο The Voice ήταν γεμάτη δυνατές ερμηνείες και συγκινητικές στιγμές, με τους coaches να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να καθοδηγήσουν τους διαγωνιζόμενους. Ωστόσο, η αντίδραση της Πάολα στο συγκεκριμένο τραγούδι ξεχώρισε, υπενθυμίζοντας στο κοινό την ευαλωτότητα ακόμη και των πιο δυναμικών καλλιτεχνών.

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THE VOICE The Voice of Greece ΠΑΟΛΑ
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