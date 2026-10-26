«The Voice»: H συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη από την Πάολα

Μάθε για τη συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη και τις έντονες μάχες των coaches στο The Voice - δες όσα έγιναν στην πρεμιέρα

Με μια ματιά Η Πάολα, νέα coach στο "The Voice", έστειλε συγκινητική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Πάολα τραγούδησε στίχο αφιερωμένο στον εαυτό της και τα όνειρά της.

Η Αμαλία επέλεξε τον Χρήστο Μάστορα ως coach, μετά από διεκδίκηση από Μουζουράκη.

Η Πάολα ανέλαβε θέση coach, που στο παρελθόν κατείχε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Voice of Greece» επέστρεψε μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση και την Πάολα να παίρνει θέση στην τετράδα των coaches, δίπλα στην Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα. Οι blind auditions συνεχίστηκαν με νέες φωνές να διεκδικούν μια θέση στο μουσικό talent show, αλλά και στιγμές που ξεχώρισαν για τη συναισθηματική τους φόρτιση.

Ανάμεσα σε όσα συνέβησαν στο επεισόδιο, ιδιαίτερη στιγμή ήταν η αναφορά της Πάολα στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ η διεκδίκηση της Αμαλίας από τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στη βραδιά.

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Σε μια στιγμή κατά τη διάρκεια των blind auditions, η Πάολα θέλησε να εκφράσει με τον δικό της τρόπο την αγάπη και τη σκέψη της για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια έστειλε ένα φιλί προς τον ουρανό και ψιθύρισε το όνομά του, σε μια σύντομη αλλά συγκινητική αναφορά που ξεχώρισε.

Στη συνέχεια, τραγούδησε τον στίχο «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου», δίνοντας στη στιγμή έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα. Η αναφορά της ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το μουσικό talent show έχει συνδέσει το όνομά του με την πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος είχε βρεθεί στο παρελθόν στην καρέκλα του coach.

Η Αμαλία ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη

Η βραδιά είχε και έντονο ανταγωνισμό, καθώς ο Χρήστος Μάστορας και ο Πάνος Μουζουράκης διεκδίκησαν την Αμαλία για τις ομάδες τους. Οι δύο coaches προσπάθησαν να την πείσουν να επιλέξει τη δική τους ομάδα, με την απόφαση να περνά τελικά στα χέρια της διαγωνιζόμενης. Αφού άκουσε τις προτάσεις τους και σκέφτηκε τις επιλογές της, η Αμαλία αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία της στο «The Voice» με coach τον Χρήστο Μάστορα, προσθέτοντας ακόμη μία φωνή στην ομάδα του.

Η Πάολα στη θέση του coach

Η παρουσία της Πάολα στην κριτική επιτροπή αποτελεί μία από τις αλλαγές της φετινής σεζόν, καθώς η τραγουδίστρια ανέλαβε τη θέση που συνδεόταν με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Με τη δική της σκηνική εμπειρία και τη μακρά πορεία της στο ελληνικό τραγούδι, συμμετέχει πλέον στην αναζήτηση των νέων φωνών που θα ξεχωρίσουν μέσα από τον διαγωνισμό.

Η επιλογή της είχε απασχολήσει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ πριν από την έναρξη της σεζόν, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες ανάμεσα στους τέσσερις coaches.

Οι blind auditions συνεχίζονται, με τους διαγωνιζόμενους να προσπαθούν να κερδίσουν μια θέση στις ομάδες και τους coaches να καλούνται να κάνουν τις επιλογές τους. Παράλληλα, οι αναφορές στον Γιώργο Μαζωνάκη υπενθυμίζουν τη σύνδεσή του με το «The Voice» και τη θέση που κατέχει στην ελληνική μουσική σκηνή.

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