TV 16.10.2026

Το «IQ 160» επιστρέφει για 4η σεζόν και τίποτα δεν θα είναι ίδιο για την Πηνελόπη και τον Αργύρη

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Η αγαπημένη αστυνομική κομεντί επιστρέφει με ανανεωμένη οικογενειακή ζωή για τους πρωταγωνιστές και ακόμα πιο περίπλοκες υποθέσεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η σειρά «IQ 160» επιστρέφει για 4η σεζόν με νέες ανατροπές και μυστήρια.
  • Η γέννηση του μωρού τους περιπλέκει την προσωπική και επαγγελματική ζωή της Πηνελόπης και του Αργύρη.
  • Η σχέση τους εξελίσσεται από συνεργάτες σε συντρόφους και γονείς, δοκιμάζοντας τα όρια.
  • Ο 4ος κύκλος υπόσχεται πιο σύνθετα εγκλήματα, νέες αφίξεις και ανατροπές στο αστυνομικό τμήμα.
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Η σειρά «IQ 160» ετοιμάζεται να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στους τηλεοπτικούς μας δέκτες για 4η σεζόν, φέρνοντας μαζί της νέες ανατροπές, αστείες στιγμές και, φυσικά, τα αγαπημένα μας μυστήρια. Μετά από ένα δραματικό φινάλε που άφησε τους τηλεθεατές με κομμένη την ανάσα, οι Πηνελόπη Μουρίκη και Αργύρης Καλατζής καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα, όπου η προσωπική τους ζωή θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την επαγγελματική τους δράση.

iq_160
https://www.instagram.com/iq160greece/?hl=el

Το σκηνικό αλλάζει ριζικά για την Πηνελόπη και τον Αργύρη. Η γέννηση του μωρού τους, μετά από ένα αγωνιώδες φινάλε του τρίτου κύκλου, φέρνει τα πάνω-κάτω στην καθημερινότητά τους. Η συμβίωση με ένα νεογέννητο, σε συνδυασμό με την παρουσία των μεγαλύτερων παιδιών της Πηνελόπης, μετατρέπει το σπίτι τους σε ένα απολαυστικό πεδίο μάχης, γεμάτο γέλιο και απρόοπτες καταστάσεις. Η προσπάθειά τους να ισορροπήσουν τη νέα τους ζωή ως γονείς με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής τους καριέρας αναμένεται να προσφέρει μοναδικές στιγμές.

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Νέα δυναμική στη σχέση: Από συνεργάτες σε συντρόφους και γονείς

Η σχέση της Πηνελόπης και του Αργύρη περνάει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Από την αμφίδρομη «χημεία» δύο εντελώς διαφορετικών συνεργατών, πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ευθύνες του να είναι σύντροφοι και γονείς. Η προσπάθειά τους να συνδυάσουν τον έρωτά τους με τις ξεχωριστές προσωπικότητές τους, τις ανασφάλειες και τις ιδιαιτερότητές τους, αναμένεται να δημιουργήσει τόσο συγκινητικές όσο και ξεκαρδιστικές στιγμές, δοκιμάζοντας τα όρια της σχέσης τους.

https://www.instagram.com/iq160greece/?hl=el
https://www.instagram.com/iq160greece/?hl=el

Πιο σύνθετα εγκλήματα και ανατροπές στο τμήμα

Ο δείκτης νοημοσύνης 160 της Πηνελόπης θα τεθεί για άλλη μια φορά σε δοκιμασία. Ο 4ος κύκλος υπόσχεται να παρουσιάσει πιο σκοτεινές, περίπλοκες και μυστηριώδεις αστυνομικές υποθέσεις. Το τμήμα Ανθρωποκτονιών θα κληθεί να αντιμετωπίσει υποθέσεις που απαιτούν από το δίδυμο απόλυτη συγκέντρωση, ριψοκίνδυνες αποφάσεις και την ικανότητα να ξεπερνούν τα δικά τους όρια για να αποκαλύψουν την αλήθεια.

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Παράλληλα, οι αλλαγές δεν θα περιοριστούν μόνο στην προσωπική ζωή των πρωταγωνιστών. Στο αστυνομικό τμήμα, οι υπόλοιποι χαρακτήρες θα βρεθούν αντιμέτωποι με δικές τους προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις. Νέες αφίξεις και απρόσμενες συμμαχίες αναμένεται να ανακατέψουν την τράπουλα, δημιουργώντας νέα δεδομένα και ανατροπές στη Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών.

argiris_iq160
https://www.instagram.com/iq160greece/?hl=el

Η νέα σεζόν της σειράς «IQ 160» αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές, εξερευνώντας τη νέα δυναμική της οικογένειας Καλατζή-Μουρίκη και τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Θα καταφέρουν να διατηρήσουν ζωντανό τον έρωτά τους μέσα στο χάος της νέας τους καθημερινότητας, ή η μεγαλύτερη αποστολή τους θα αποδειχθεί η ίδια τους η σχέση; Η απάντηση έρχεται σύντομα στους δέκτες μας.

Η πρεμιέρα του 4ου κύκλου του «IQ 160» έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 22:10, στο STAR.

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IQ 160 ΣΕΙΡΑ ΣΤΑΡ
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