Οι σειρές των ’90s και των ’00s δεν ήταν απλώς τηλεοπτικές επιτυχίες, αλλά κομμάτι μιας εποχής που συνεχίζει να ζει μέσα από αυτές

Με μια ματιά Η ελληνική τηλεόραση των '90s και '00s ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των millennials.

Η δεκαετία του '90 σηματοδότησε την άνθηση της ελληνικής μυθοπλασίας με εμβληματικές σειρές.

Σειρές όπως «Εγκλήματα» και «Κωνσταντίνου και Ελένης» άφησαν αξέχαστους χαρακτήρες και ατάκες.

Οι σειρές των '00s, όπως το «Στο Παρά Πέντε», έγιναν «κώδικας» για μια ολόκληρη γενιά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πριν την εποχή του Netflix και του streaming, η ελληνική τηλεόραση είχε τη δική της μαγεία. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε εβδομάδα που όλοι περίμεναν με ανυπομονησία να καθίσουν μπροστά στην οθόνη. Δεν υπήρχε η δυνατότητα του pause, ούτε του επόμενου επεισοδίου. Αν έχανες τη σειρά που περίμενες, η συζήτηση την επόμενη μέρα στην παρέα ή στο σχολείο γινόταν χωρίς εσένα.

Για τη γενιά των millennials, η ελληνική τηλεόραση των ’90s και ’00s δεν ήταν απλώς μια μορφή ψυχαγωγίας. Ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής και εφηβικής τους ζωής. Οι χαρακτηριστικές ατάκες των σειρών πέρασαν στην καθημερινή γλώσσα, στο σχολείο, στις παρέες και, αργότερα, στο διαδίκτυο, με πολλές από αυτές τις σειρές να αποκτούν μια δεύτερη ζωή μέσα από τις ατελείωτες επαναλήψεις και την έντονη παρουσία τους στα social media.

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Η δεκαετία των ’90s: Η άνθηση της ελληνικής μυθοπλασίας

Η δεκαετία των ’90s αποτέλεσε μια χρυσή εποχή για την ελληνική τηλεοπτική μυθοπλασία. Με την ιδιωτική τηλεόραση να κάνει τα πρώτα της βήματα, το πρόγραμμα πλημμύρισε με χαρακτήρες που έμελλε να μείνουν χαραγμένοι στη μνήμη του κοινού για δεκαετίες. Τίτλοι όπως «Τρεις Χάριτες», «Ρετιρέ», «Απαράδεκτοι», «Της Ελλάδος τα παιδιά», «Οι Μεν και οι Δεν», «Ντόλτσε Βίτα», «Εκείνες κι εγώ», «Δύο Ξένοι» και «Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή» λειτουργούν για πολλούς σαν οικογενειακές φωτογραφίες, σηματοδοτώντας μια ολόκληρη εποχή.

Προς το τέλος της δεκαετίας, δύο σειρές ξεχώρισαν για την αντοχή τους στον χρόνο: τα «Εγκλήματα» και το «Κωνσταντίνου και Ελένης», που προβλήθηκαν αρχικά μεταξύ 1998 και 2000. Οι αξέχαστοι χαρακτήρες, όπως η Σωσώ, ο Αλέκος, η Φλώρα και ο Αχιλλέας από τη μία, και ο Κατακουζηνός, η Βλαχάκη, η Ματίνα Μανταρινάκη και η Πέγκυ Καρρά από την άλλη, με τις υπερβολικές, συχνά καρικατουρίστικες, αλλά τόσο αναγνωρίσιμες ερμηνείες τους, έκαναν τις ατάκες τους να ζουν και να βασιλεύουν δεκαετίες μετά.

Παράλληλα, η ελληνική τηλεόραση φιλοξένησε και καθημερινές σειρές που έμειναν στην ιστορία, όπως η «Λάμψη» και το «Καλημέρα Ζωή». Η «Λάμψη» παρέμεινε στον αέρα από το 1991 έως το 2005, ενώ το «Καλημέρα Ζωή» από το 1993 έως το 2006. Για πολλά παιδιά της εποχής, αυτές οι σειρές μπορεί να μην ήταν η πρώτη τους επιλογή, ωστόσο τις γνώριζαν καλά, καθώς τις παρακολουθούσαν οι γονείς και οι παππούδες τους.

Τα ’00s: Σειρές που έγιναν «κώδικας» μιας γενιάς

Με την αλλαγή της χιλιετίας, μια νέα γενιά ελληνικών σειρών άρχισε να γράφει τη δική της ιστορία. Το «Σ’ αγαπώ – Μ’ αγαπάς» έφερε στην οθόνη τις μικρές, καθημερινές μάχες ενός ζευγαριού, ενώ το «Είσαι το ταίρι μου» αποτέλεσε μια σειρά από την οποία οι millennials μπορούν ακόμη να αναγνωρίσουν έναν χαρακτήρα ή μια ατάκα. Ακολούθησαν οι «Σαββατογεννημένες», ενώ στα μέσα της δεκαετίας έκαναν την εμφάνισή τους το «Πενήντα Πενήντα» και, φυσικά, το «Στο Παρά Πέντε».

Το «Στο Παρά Πέντε» ξεπέρασε τα όρια μιας απλής τηλεοπτικής επιτυχίας. Πέντε εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, ένα μυστήριο που κρατούσε αμείωτο το ενδιαφέρον, ατάκες που πέρασαν στην καθημερινή ομιλία και ήρωες που έμοιαζαν να ζουν έξω από την οθόνη, καθήλωσαν το κοινό.

Η γενιά μας μεγάλωσε σε ένα μεταίχμιο, ζώντας σε έναν κόσμο χωρίς social media και streaming, αλλά ενηλικιώθηκε μέσα στην ψηφιακή εποχή. Και κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδους, έμειναν χαραγμένοι στην τηλεοπτική μας μνήμη η Σωσώ, ο Κατακουζηνός, η Ντένη Μαρκορά, ο Ζουμπουλίας, ο Σπύρος, ο Φώτης, η Μαρία και πολλοί άλλοι αγαπημένοι τηλεοπτικοί χαρακτήρες. Ίσως γι’ αυτό, ακόμα και σήμερα, όταν πετυχαίνουμε μια παλιά ελληνική σειρά σε επανάληψη, σπάνια αλλάζουμε κανάλι.

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