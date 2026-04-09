Celeb News 09.04.2026

Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: Η σκηνή χορού που θύμισε το «Είσαι το ταίρι μου»

Ένα TikTok βίντεο έφερε ξανά στο φως την αχώριστη φιλία της Δανάης Μπάρκα με τον Αλέξη Γεωργούλη, γεμάτη γέλιο και αναμνήσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φιλία ανάμεσα στη Δανάη Μπάρκα και τον Αλέξη Γεωργούλη δείχνει να μην επηρεάζεται από τα χρόνια. Εκτός από τη στενή σχέση που έχει η Βίκυ Σταυροπούλου με τον Γεωργούλη, η κόρη της παρουσιάστριας φαίνεται να μοιράζεται στιγμές γέλιου και χαράς με τον αγαπημένο ηθοποιό, αποδεικνύοντας πως οι δεσμοί που χτίζονται με το χρόνο παραμένουν δυνατοί.

Η πιο πρόσφατη απόδειξη ήρθε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok της Δανάης, όπου η παρέα διασκέδαζε σε νυχτερινό μαγαζί. Ο Dj έπαιξε το τραγούδι «Την βραδιά μου απόψε», το διάσημο τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Στέλλα στον Σωτήρη στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», και αμέσως η Δανάη και ο Αλέξης «αναβίωσαν» τη σκηνή με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, προκαλώντας γέλια και νοσταλγία.

Δανάη Μπάρκα
https://www.instagram.com/danai_barka/

Στο βίντεο, η Δανάη σχολίασε με χιούμορ: «25 χρόνια μετά, το ίδιο βαρύς ο τύπος». Ενώ στη λεζάντα της συμπλήρωσε: «Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ, περνιέται για πολύ ωραίος».

@danaibarka__ Περνιέται για ωραίος; ΟΧΙ,περνιέται για πολύ ωραίος ——- @Alexis Georgoulis #eisaiToTairiMou #f #nightout #fpy #fpyシ ♬ πρωτότυπος ήχος – Danai Barka

Το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές τους, οι οποίοι χάρηκαν που είδαν την φιλία τους να παραμένει τόσο ζωντανή και διασκεδαστική, ενώ παράλληλα θύμισε στους παλιούς fans της σειράς μια από τις πιο εμβληματικές της στιγμές.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Αλέξης Γεωργούλης συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως οι φιλίες που έχουν βαθιά ρίζα μπορούν να αντέξουν στο χρόνο, συνδυάζοντας νοσταλγία, χιούμορ και αληθινή σύνδεση.

Η συγκινητική εξομολόγηση του Γιάννη Αεράκη για τη μάχη του με τον καρκίνο

