Ανακατατάξεις στην prime time του MEGA από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, δες πότε θα προβάλλονται πλέον οι αγαπημένες σειρές

Με μια ματιά Το MEGA αλλάζει το πρόγραμμα των σειρών του από 30 Νοεμβρίου.

Η σειρά «Νταντά της γειτονιάς» προβάλλεται Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Οι σειρές «Κάμπινγκ» και «Σύγκρουση» μεταφέρονται σε νέες ώρες και ημέρες.

Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» προβάλλεται Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MEGA προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα της prime time ζώνης του, με στόχο την ανανέωση του τηλεοπτικού ραντεβού του κοινού με τις σειρές του. Από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, οι αγαπημένες παραγωγές μυθοπλασίας του σταθμού αποκτούν νέες ημέρες και ώρες προβολής, προσφέροντας στους τηλεθεατές ξεχωριστές ιστορίες, γεμάτες ανατροπές, συγκίνηση και χιούμορ.

Η οικογενειακή κωμωδία «Νταντά της γειτονιάς» ανοίγει την εβδομάδα, με νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00. Η σειρά, μέσα από τις ιστορίες της, υπενθυμίζει τη σημασία της οικογένειας και της αγάπης.Παράλληλα, η σειρά «Κάμπινγκ», που εξερευνά τα μυστικά που κρύβονται στα τροχόσπιτα, μεταφέρεται σε νέα ώρα. Τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται πλέον κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10, συνεχίζοντας να προσφέρουν στους τηλεθεατές νέες περιπέτειες, έξυπνο χιούμορ, συγκίνηση και αστυνομικό μυστήριο.

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Το ερωτικό δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση», το οποίο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού από το πρώτο επεισόδιο, αλλάζει επίσης ημέρα και ώρα προβολής. Το ερώτημα για την αθωότητα ή ενοχή του γοητευτικού Φίλιππου παραμένει στο επίκεντρο της πλοκής, με τη σειρά να μεταδίδεται πλέον κάθε Πέμπτη στις 22:00.

Τέλος, η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», που διαδραματίζεται στα άγρια βουνά της Κρήτης, συνεχίζει να ξετυλίγει μια ιστορία φιλίας, έρωτα και δοκιμασιών. Η αφήγηση εστιάζει σε δύο αδελφικούς φίλους που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, όταν αναπτύσσουν συναισθήματα για την ίδια γυναίκα. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00.

Συνοπτικά οι αλλαγές στο πρόγραμμα του MEGA:

«Νταντά της γειτονιάς» : Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 «Κάμπινγκ» : Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10

: Δευτέρα και Τρίτη στις 23:10 «Σύγκρουση» : Πέμπτη στις 22:00

: Πέμπτη στις 22:00 «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00

Οι αλλαγές αυτές έρχονται καθώς το κανάλι προετοιμάζεται για την επιστροφή του «Ράδιο Αρβύλα», το οποίο αναμένεται να φέρει περαιτέρω ανακατατάξεις στο πρόγραμμα της prime time ζώνης.

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