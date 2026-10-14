Τι ετοιμάζει το BBC για την J.K. Rowling – Η γυναίκα πίσω από τον Harry Potter που δίχασε τον κόσμο

Ένα δίωρο ντοκιμαντέρ από το BBC θα εξερευνήσει την πορεία, την επιρροή και την πολωτική δημόσια εικόνα της συγγραφέως του Harry Potter

Με μια ματιά Το BBC ετοιμάζει δίωρο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα της J.K. Rowling.

Το ντοκιμαντέρ θα καλύψει την επιτυχία του Harry Potter και τις αμφιλεγόμενες απόψεις της συγγραφέως.

Θα χρησιμοποιηθεί αρχειακό υλικό και δηλώσεις της Rowling, χωρίς νέα συνέντευξη.

Η προβολή αναμένεται την επόμενη χρονιά, συμπίπτοντας με τη νέα σειρά HBO για τον Harry Potter. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το BBC βρίσκεται στα πρόθυρα της κυκλοφορίας ενός νέου, δίωρου ντοκιμαντέρ που θα εστιάζει στη ζωή, την καριέρα και την ολοένα και πιο πολωτική δημόσια παρουσία της συγγραφέως J.K. Rowling. Η παραγωγή, η οποία φέρει προς το παρόν τον προσωρινό τίτλο «J.K. Rowling», αναμένεται να ρίξει φως στην εντυπωσιακή άνοδο της συγγραφέως, στην τεράστια πολιτιστική της επιρροή, καθώς και στις αμφιλεγόμενες απόψεις που την έχουν φέρει στο επίκεντρο έντονων διαδικτυακών συζητήσεων.

Η βρετανική δημόσια τηλεόραση έχει αναθέσει την παραγωγή σε εταιρεία Rogan Productions, γνωστή για προηγούμενες δουλειές της όπως το «Grenfell: Uncovered». Το ντοκιμαντέρ θα χωριστεί σε δύο μέρη, με το πρώτο να επικεντρώνεται στη δημιουργία του φανταστικού κόσμου του Harry Potter και στην εκρηκτική επιτυχία που γνώρισε η σειρά βιβλίων παγκοσμίως. Το δεύτερο επεισόδιο, από την άλλη, θα εστιάσει στις δημόσιες παρεμβάσεις της J.K. Rowling σε θέματα όπως η ανεξαρτησία της Σκωτίας, ο φεμινισμός, η ελευθερία του λόγου και, κυρίως, η ταυτότητα φύλου, θέματα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχουν τοποθετήσει τη συγγραφέα στο επίκεντρο σφοδρών διαδικτυακών αντιπαραθέσεων.

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Αρχειακό υλικό και η φωνή της συγγραφέως

Το ντοκιμαντέρ θα αξιοποιήσει σπάνιο αρχειακό υλικό, ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνει δηλώσεις της ίδιας της J.K. Rowling, όπως αυτές έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιστάσεις. Επίσης, θα παρουσιαστούν συνεντεύξεις με άτομα που συνεργάστηκαν μαζί της κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η J.K. Rowling δεν θα παραχωρήσει νέα συνέντευξη για την παραγωγή, ωστόσο, έχει ενημερωθεί για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ.

Η σχέση της J.K. Rowling με το BBC παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον μείγμα. Από τη μία, έχει συνεργαστεί επιτυχημένα με το κανάλι για την τηλεοπτική μεταφορά των μυθιστορημάτων της σειράς «Strike». Από την άλλη, έχει εκφράσει στο παρελθόν κριτική προς την κάλυψη του BBC σχετικά με τα δικαιώματα των τρανς ατόμων.

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Η σημασία της συγγραφέως στην 21η αιώνα

Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να προβληθεί στο BBC την επόμενη χρονιά, συμπίπτοντας χρονικά με την πρεμιέρα της νέας σειράς του HBO για τον Harry Potter, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο. Ο Simon Young, επικεφαλής του τμήματος Ιστορίας στο BBC, τόνισε τη σημασία της J.K. Rowling ως μιας από τις «κορυφαίες μορφές της βρετανικής λογοτεχνίας», τριάντα χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου του Harry Potter. «Καμία πολιτιστική ιστορία της Βρετανίας στον 21ο αιώνα δεν θα ήταν πλήρης χωρίς την ιστορία του νεαρού μάγου που δημιούργησε η J.K. Rowling, το φαινόμενο που γέννησε στον εκδοτικό και κινηματογραφικό χώρο, ή την πολωτική δημόσια φιγούρα που έχει γίνει», δήλωσε ο Simon Young.

Το «J.K. Rowling» έχει ήδη πάρει το πράσινο φως από το BBC Two, το BBC Scotland και το iPlayer, ενώ η παραγωγή γίνεται από την Rogan Scotland. Η ανάθεση έγινε από τον Jack Bootle, επικεφαλής του τμήματος Εξειδικευμένων Ντοκιμαντέρ, και την Louise Thornton, επικεφαλής πολυεπίπεδης παραγωγής του BBC Scotland. Εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι James Rogan και Mark Hedgecoe, ενώ οι αναθέτοντες παραγωγοί είναι οι Young και David Harron για το BBC Scotland.

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