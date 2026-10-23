Μουσική 23.10.2026

Νέο τραγούδι από την Πάολα: Το «Τελευταία μοναξιά» είναι εδώ και έχει τη δική του ιστορία

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Η Πάολα κυκλοφορεί την «Τελευταία Μοναξιά», μια δυνατή μπαλάντα σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, μέσα από την Panik Platinum
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Πάολα κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Τελευταία μοναξιά» σε συνεργασία με την Panik Platinum.
  • Το τραγούδι είναι μια δυνατή μπαλάντα σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου.
  • Η «Τελευταία μοναξιά» πραγματεύεται τον πόνο, την απουσία και τις σιωπές μετά το τέλος μιας αγάπης.
  • Η κυκλοφορία συμπίπτει με τις εμφανίσεις της Πάολας στο «Hotel Music Hall» με τον Δήμο Αναστασιάδη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πάολα και η Panik Platinum ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο νέο τραγούδι «Τελευταία μοναξιά», μια δυνατή μπαλάντα που αναδεικνύει τη μοναδική ερμηνευτική της δύναμη.

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Με το «Τελευταία μοναξιά», η Πάολα, η πιο ξεχωριστή και μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, χαρίζει μία καθηλωτική ερμηνεία που ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία, την ένταση και τη συγκίνηση. Η «Τελευταία μοναξιά», σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου, είναι ένα τραγούδι για τον πόνο, την απουσία και τις σιωπές που αφήνει πίσω της μια αγάπη που τελείωσε, με την Πάολα να αγγίζει τις πιο βαθιές χορδές της ψυχής μας.

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Η κυκλοφορία του νέου τραγουδιού συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των πολυαναμενόμενων εμφανίσεων της Πάολας στο «Hotel Music Hall», όπου από σήμερα (Παρασκευή 23 Οκτωβρίου) συναντά τον Δήμο Αναστασιάδη, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σχήματα της φετινής νυχτερινής Αθήνας.

Βρείτε την «Τελευταία Μοναξιά» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/teleutaia-monaxia

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ΠΑΟΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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