Celeb World 23.10.2026

Μετά από 14 χρόνια, ο Tom Hanks επιστρέφει στο Broadway με την Kelli O’Hara

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Ο Tom Hanks επιστρέφει στον κόσμο του Broadway το φθινόπωρο του 2027 με το θεατρικό έργο «This World of Tomorrow»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tom Hanks επιστρέφει στο Broadway μετά από 14 χρόνια με το έργο «This World of Tomorrow».
  • Θα συμπρωταγωνιστήσει με την Kelli O’Hara, επαναλαμβάνοντας ρόλους από την Off-Broadway παραγωγή.
  • Η ιστορία αφορά έναν άνδρα που ταξιδεύει στο χρόνο στο World’s Fair του 1939 και ερωτεύεται.
  • Το έργο, σε σενάριο Hanks και Glossman, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2027.
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Ο Tom Hanks ετοιμάζεται να κάνει την επιστροφή του στη σκηνή του Broadway, αυτή τη φορά με ένα δικό του θεατρικό έργο, το «This World of Tomorrow». Ο διάσημος ηθοποιός θα συμπρωταγωνιστήσει μαζί με την Tony Award winner Kelli O’Hara, με τους δυο τους να επαναλαμβάνουν τους ρόλους που ερμήνευσαν στην Off-Broadway παραγωγή που παρουσιάστηκε στο The Shed το 2025.

Ο ηθοποιός Tom Hanks, ο οποίος θα υποδυθεί τον Abraham Lincoln στην ταινία Lincoln in the Bardo.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ιστορία του «This World of Tomorrow» επικεντρώνεται στον Bert Allenberry, έναν χαρακτήρα που ζει στα τέλη του 21ου αιώνα και αποφασίζει να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, συγκεκριμένα στο World’s Fair του 1939. Εκεί, γνωρίζει μια γυναίκα με την οποία ερωτεύεται. Το σενάριο υπογράφουν ο Tom Hanks μαζί με τον James Glossman, αντλώντας έμπνευση από μια σειρά διηγημάτων που έγραψε ο Tom Hanks και περιλαμβάνονται στο βιβλίο του «Uncommon Type». Η παράσταση αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σε ένα θέατρο του Shubert Organization το φθινόπωρο του 2027. Ωστόσο, η ακριβής ημερομηνία και ο θεατρικός χώρος δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα.

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Η συμμετοχή του Tom Hanks στο «This World of Tomorrow» σηματοδοτεί την επιστροφή του στο Broadway μετά από πολλά χρόνια. Η τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή ήταν το 2013, στην παράσταση «Lucky Guy» της Nora Ephron, για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Tony Award. Η Kelli O’Hara, από την πλευρά της, είναι μια καταξιωμένη ηθοποιός του Broadway, με πολυάριθμες υποψηφιότητες για Tony Awards. Την προηγούμενη σεζόν, έλαβε την ένατη υποψηφιότητά της για τον ρόλο της στο «Fallen Angels», στο πλευρό της Rose Byrne.

Ο Τομ Χανκς χαμογελάει, με το βλέμμα του στραμμένο προς τα δεξιά, σε μια εκδήλωση, αναδεικνύοντας τους νέους ορίζοντες της καριέρας του.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σκηνοθετική ματιά του Kenny Leon

Τη σκηνοθεσία της παραγωγής αναλαμβάνει ο Kenny Leon, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν επιτυχημένες παραστάσεις όπως το «The Balusters» την προηγούμενη σεζόν και την επανεκτέλεση του «Othello» το 2025. Η παραγωγή γίνεται σε συνεργασία με το The Shed, με τον Brian Moreland να αναλαμβάνει την παραγωγή.

καλύτεροι ηθοποιοί όλων των εποχών

Ο σκηνοθέτης Kenny Leon εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνέχιση της δουλειάς πάνω σε αυτό το νέο αμερικανικό έργο. «Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από το παρόν για να εξερευνήσουμε περαιτέρω αυτή την ιστορία αγάπης και ταξιδιού στο χρόνο από τους Glossman και Hanks», δήλωσε ο Kenny Leon, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να δει περισσότερα κοινά να απολαμβάνουν τη σκηνική χημεία μεταξύ της Kelli O’Hara και του Tom Hanks.

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Broadway tom hanks
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