Cinema 23.10.2026

Το νέο trailer του «The Rings of Power» υπόσχεται χάος, δράκους και μια επική σύγκρουση

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Το Prime Video αποκαλύπτει το πρώτο trailer της 3ης σεζόν του «The Rings of Power», με τον Sauron, τον Gandalf και νέες απειλές για το Middle-earth
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το trailer της 3ης σεζόν του «The Rings of Power» υπόσχεται επικές μάχες και δράκους.
  • Ο Sauron και οι orcs εξαπολύουν καταστροφή, ενώ οι ήρωες προσπαθούν να αντισταθούν.
  • Νέοι χαρακτήρες και ο Simon Pegg ως Balrog ενισχύουν το καστ.
  • Η 3η σεζόν θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη, από 11 έως 25 Νοεμβρίου.
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Η αγωνία για την επιστροφή στο Middle-earth κορυφώνεται, καθώς το Prime Video έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για την τρίτη σεζόν του «The Lord of the Rings: The Rings of Power». Η νέα σεζόν, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου, υπόσχεται μια άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της σύγκρουσης ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, με τη συμμετοχή μυθικών πλασμάτων και εμβληματικών χαρακτήρων.

https://www.instagram.com/primevideo/
https://www.instagram.com/primevideo/

Το trailer αποκαλύπτει ένα Middle-earth βυθισμένο στον πόλεμο. Ο Sauron, μαζί με τον στρατό των orcs, εξαπολύει ένα ανελέητο κύμα καταστροφής, ενώ οι ήρωες προσπαθούν απεγνωσμένα να αντισταθούν. Μέσα από τις εικόνες, βλέπουμε την εμφάνιση δράκων, τη δράση των τρομακτικών Ringwraiths – γνωστών και ως Nazgûl – να διασχίζουν τη γη ντυμένοι με μαύρες πανοπλίες, και την ένταση να χτυπά κόκκινο σε όλα τα μέτωπα.

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Η επίσημη περιγραφή της πλοκής για τη νέα σεζόν αναφέρει: «Όλοι οι λαοί του Middle-earth εμπλέκονται στον ηρωικό αγώνα κατά του Sauron και του στρατού των Orcs του. Οι τρομακτικοί υπηρέτες των Δαχτυλιδιών, οι Nazgûl, περιπλανιούνται στο Middle-earth ντυμένοι με μαύρη πανοπλία, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στους Elves που προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν τις πρώτες γραμμές. Οικογενειακοί δεσμοί τεντώνονται μεταξύ των Dwarves στο Khazad-dûm. Πολιτικές παρατάξεις ωθούν το νησιωτικό βασίλειο του Númenor στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Και στις ανατολικές χώρες της Rhûn, ο Gandalf επιστρατεύει όλες τις μαγικές του δυνάμεις και την πειθώ του, καθώς μάχεται για να ανατρέψει την πορεία της επερχόμενης σκοτεινιάς».

https://www.instagram.com/primevideo/
https://www.instagram.com/primevideo/

Νέες Προσθήκες και Επιστροφές

Η τρίτη σεζόν φέρνει στο προσκήνιο και νέα πρόσωπα, ενισχύοντας το ήδη εντυπωσιακό καστ. Μεταξύ των ηθοποιών που θα δούμε είναι οι Jamie Campbell Bower (γνωστός από το «Stranger Things»), Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla και Adam Young. Επιπλέον, στο San Diego Comic Con αποκαλύφθηκε ότι ο Simon Pegg θα δώσει τη φωνή του στον Balrog αυτή τη σεζόν, μια προσθήκη που αναμένεται να προσδώσει επιπλέον ένταση στις μάχες.

Στην παραγωγή της σειράς βρίσκονται οι showrunners J.D. Payne και Patrick McKay, οι οποίοι εκτελούν και χρέη executive producers μαζί με τους Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell. Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει οι Charlotte Brändström, Sanaa Hamri και Stefan Schwartz, οι οποίοι θα επιβλέψουν πολλαπλά επεισόδια.

Η τρίτη σεζόν θα ακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα δομή κυκλοφορίας. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα από τις 11 Νοεμβρίου, με τα επόμενα δύο να ακολουθούν στις 18 Νοεμβρίου και τα τελευταία δύο να ολοκληρώνουν τη σεζόν στις 25 Νοεμβρίου. Αυτή η δομή υπόσχεται να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προβολής.

Η πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «The Rings of Power» είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα γεγονότα της χρονιάς για τους λάτρεις της φαντασίας, φέρνοντας τους θεατές πίσω στον κόσμο που δημιούργησε ο J.R.R. Tolkien, με επικές μάχες, δράκους και την αδιάκοπη απειλή του Sauron.

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Lord Of The Rings The Lord of the Rings TRAILER
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